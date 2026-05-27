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Geheimnisvoller Partner: Helena Bonham Carters Liebesgeschichte

Prominente Beziehung

Geheimnisvoller Partner: Helena Bonham Carters Liebesgeschichte

27.05.2026, 09.27 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Nach der Trennung von Tim Burton lebt Helena Bonham Carter glücklich mit dem Psychoanalytiker Rye Dag Holmboe. Die Beziehung bleibt bewusst im Hintergrund.
Rye Holmboe und Helena Bonham Carter
Helena Bonham Carter und Rye Holmboe sind seit 2018 ein glückliches Paar. Die beiden trennt ein Altersunterschied von 22 Jahren. Die Schauspielerin feiert am 26. Mai ihren 60. Geburtstag, demnach ist der Psychoanalytiker und Autor rund 38 Jahre alt.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Tim P. Whitby
Helena Bonham Carter und Rye Holmboe
Helena Bonham Carter und Rye Holmboe lernten sich auf einer Hochzeit kennen.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Tim P. Whitby
Tim Burton und Helena Bonham Carter
Zuvor war Helena Bonham Carter mit dem Regisseur Tim Burton liiert, mit dem sie zwei erwachsene Kinder hat.   Fotoquelle: 2011 Getty Images/John Shearer
Mary Shelley's Frankenstein
Mit Kenneth Branagh führte Helena Bonham-Carter in den 1990er-Jahren eine Aufsehen erregende Beziehung. In dessen Horrofilm "Mary Shelley's Frankenstein" (Bild, Bonham Carter mit Hauptdarsteller Branagh) spielte sie 1994 eine tragende Rolle.   Fotoquelle: ZDF / David Appleby; 1994 TriStar / JSB Productions

Wie sie selbst standen auch ihre Beziehungen immer im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses: Mitte bis Ende der 1990er-Jahre war Helena Bonham Carter mit Schauspieler und Regisseur Kenneth Branagh liiert. Eine Beziehung übrigens, die aus einer Affäre hervorgegangen war, Branagh war, als es begann, noch mit Kollegin Emma Thompson liiert.

Während der Dreharbeiten zum Sci-Fi-Drama "Planet der Affen" lernte Carter Regisseur Tim Burton erst näher kennen, dann lieben. Die beiden waren seit 2001 in einer Beziehung, ohne je geheiratet zu haben. Sie brachten einen Sohn und eine Tochter zur Welt und trennten sich schließlich nach 13 Jahren – auch das unter großem Medienrummel.

2018 wählte sich die "Alice im Wunderland"-Darstellerin schließlich einen Mann zum Partner, der in einer ganz anderen Liga spielt als Branagh und Burton. Rye Dag Holmboe arbeitet weder als Schauspieler noch als Regisseur, er stammt Berichten zufolge aus Norwegen und ist seines Zeichens Psychoanalytiker, Kunsthistoriker und Autor, der in London eine Praxis haben soll.

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In einer anderen Liga spielt Holmboe aber auch in einer weiteren Hinsicht: Er ist bedeutend jünger als Bonham Carter, die am 26. Mai ihren 60. Geburtstag feiert. Folglich dürfte Holmboe rund 38 Jahre alt sein, denn der Altersunterschied zwischen ihm und seiner Partnerin soll 22 Jahre betragen, wie in den Medien immer wieder zu lesen ist.

Beinahe wären sich Bonham Carter und Holmboe nicht begegnet

Über diese Fixierung wiederum kann sich das Paar offenbar nur wundern: "Es ist schön, wie es immer wieder heißt, dass er jünger sei als ich", sagte Bonham Carter 2018 nicht ohne Ironie der britischen Zeitung "The Times", um mit noch spitzerer Zunge hinzuzufügen: "Das Lustige daran ist: Ich werde immer älter, er aber bleibt für die Klatschpresse 33."

Klar ist: Holmboe schätzt die Anonymität, daher bewegt sich auch ihre Beziehung abseits des Rampenlichts: "Über Rye kann ich nicht viel sagen, er ist Psychoanalytiker und muss darum anonym bleiben", erklärte Bonham Carter 2020 gegenüber dem "Guardian". Nur so viel könne sie über ihren Partner verraten: dass er nämlich "magisch" sei.

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Ein Psychologe verrät's
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Wie ihre Beziehung begann, daraus macht die Schauspielerin indes kein Geheimnis: Sie hätten sich auf einer Hochzeit kennengelernt, erklärte sie, ohne freilich auszuführen, auf wessen Hochzeit. Es sei eine "völlig zufällige Sache" gewesen, denn um ein Haar wäre sowohl sie als auch er nicht zu der besagten Feierlichkeit gegangen.

Zufall, oder war es doch Schicksal? Bonham Carter: "Es war einer dieser Momente, die so zufällig waren und am Ende doch so viel bestimmt haben. Ein wirklich glücklicher Zufall, und das ist etwas Wunderbares." Wunderbar und zugleich erfüllend. Sie sei "sehr glücklich" mit ihrem neuen Partner, sagte sie 2019 gegenüber dem britischen "Harper's Bazaar", und das scheint sie bis heute.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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