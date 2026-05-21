"Ich bleibe zuversichtlich": Vanessa Trump macht Brustkrebs-Diagnose öffentlich

"Ich möchte euch über meinen aktuellen Gesundheitszustand informieren", so beginnt Vanessa Trump (48) das Statement, das sie am Mittwochabend auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat. Dann berichtet die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (48), dass bei ihr kürzlich Brustkrebs diagnostiziert worden sei.

Sie schreibt: "Auch wenn das keine Nachricht ist, mit der man rechnet, arbeite ich eng mit meinem Ärzteteam an einem Behandlungsplan. Ich möchte meinen Ärzten dafür danken, dass sie Anfang dieser Woche einen Eingriff an mir vorgenommen haben."

Die Ex-Schwiegertochter des US-Präsidenten schreibt, sie bleibe "zuversichtlich" und "behalte mein Ziel im Blick, umgeben von der Liebe und Unterstützung meiner Familie, meiner Kinder und meiner engsten Freunde." Sie bedankt sich bei ihren Followern für die Unterstützung. Diese bedeute ihr "wirklich mehr, als ich in Worte fassen kann." Sie bittet die Öffentlichkeit dennoch um Privatsphäre, um sich auf ihre Genesung und ihre Gesundheit konzentrieren zu können.

Ivanka Trump sendet Genesungswünsche an Vanessa Trump Unter ihrem Beitrag findet sich auch ein Kommentar von Ivanka Trump (44), der Tochter von Donald Trump (79). Die schreibt betroffen: "Ich bete dafür, dass du weiterhin Kraft hast und dich schnell erholst. Ich hab dich lieb."

Vanessa Trump ist die Ex-Frau von Donald Trump Jr., dem ältesten Sohn des amtierenden US-Präsidenten. Das Paar heiratete im Jahr 2005, ließ sich 13 Jahre später jedoch scheiden. Gemeinsam haben sie drei Söhne und zwei Töchter.

Mittlerweile ist die 48-Jährige, die in den Neunzigern unter dem Namen Vanessa Haydon als Model arbeitete, mit dem Golf-Star Tiger Woods liiert. Das Paar gab ihre Beziehung im März 2025 bekannt.

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