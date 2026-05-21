Home News TV-News

"Bad Gastein – Die Diva der Alpen": Alle Infos zur ARTE-Reportage

Künstleroase

"Bad Gastein – Die Diva der Alpen": Alle Infos zur ARTE-Reportage

21.05.2026, 07.15 Uhr
von Hans Czerny
Bad Gastein – einst ein Hotspot für Kaiser und Künstler, heute eine angesagte Destination für Kunst- und Musikfestivals. ARTE berichtet über die faszinierende Geschichte und das neue Image des alpinen Bergdorfs.
Bad Gastein - Die Diva der Alpen
Bad Gastein, die Diva der Alpen: Der Kurort zieht seit Generationen prominente Besucher an, die nach Erholung suchen, sich von der Berglandschaft inspirieren lassen oder den mondänen Rahmen für große Auftritte nutzen.   Fotoquelle: Interspot Film / Gabriel Krajanek
Bad Gastein - Die Diva der Alpen
Auf der Suche nach Inspiration: Dem Wasserfall von Bad Gastein lauschten einst Kaiserin und Regisseur Billy Wilder.   Fotoquelle: Interspot Film / Gabriel Krajanek
Bad Gastein - Die Diva der Alpen
Echt oder Fata Morgana? - Bad Gastein ist eine dramatische Kulisse am Hang, durch die seit Jahrhunderten sowohl Wasserfall als auch Glamour rauschen.   Fotoquelle: Interspot Film / Gabriel Krajanek
Bad Gastein - Die Diva der Alpen
In den 1960er-Jahren durchbrachen futuristische Gebäude wie die Felsentherme die Belle-Époque-Kulisse von Bad Gastein. Sie boten Raum für große Shows, bei denen Prominente wie Liza Minnelli, Charles Aznavour und Ray Charles auftraten.   Fotoquelle: Interspot Film / Gabriel Krajanek
Bad Gastein - Die Diva der Alpen
Heute wird Bad Gastein von modernen und urbanen Kunstströmungen geprägt. Daneben zieht der Ort wieder prominente Schauspieler wie Hugh Grant oder Philipp Hochmair an.   Fotoquelle: Interspot Film / Gabriel Krajanek
Bad Gastein - Die Diva der Alpen
In Hotels wie dem Badeschloss von Bad Gastein urlaubten Prominente wie Kaiser Wilhelm I. und Kaiserin Sisi von Österreich.  Fotoquelle: Interspot Film / Gabriel Krajanek

Kaiser Wilhelm I. war da, der österreichische Kaiser Franz Joseph sicher auch, wenngleich er Bad Ischl den Vorzug gab. Sisi kletterte auf die umliegenden Berge und gab sich den Thermalbädern hin. Aber auch die Kunst gab sich im schönen Bad Gastein ein Stelldichein, Franz Werfel war da und Thomas Mann. Die Aufnahmen des leicht parfümiert wirkenden Werbefilms von Judith Doppler (BR / ORF) wirken faszinierend: wundervolle Hotelkästen der Gründerzeit, die sich beidseits eines berühmten Wasserfalls vor steilen Berghängen emportürmen wie eine Fata Morgana. Kein Superlativ, den die Gazetten längst erfunden hätten: "Monaco der Alpen", wegen des Hotspots für Adelige und Neureichen, "Perle" oder "Diva der Alpen" wurde Bad Gastein schon genannt. Da heißt es, wenn man nicht langweilen will, erneut lauter Trumpfkarten zu ziehen.

ARTE
Bad Gastein – Die Diva der Alpen
Doku • 21.05.2026 • 20:15 Uhr

Auf die Durststrecken des kaiserlichen Kurorts und Hotspots der Sechzigerjahre (wer was auf sich hielt, war da – von Shirley Bassey bis Gunter Sachs) geht der optisch brillante Film nur am Rande ein, fragwürdige Architektur wie das neue Kongresszentrum werden zum willkommenen Gegensatz zur Belle-Epoque-Architektur stilisiert.

Da sind die Statements der eloquenten Einheimischen so willkommen wie belebend: Star Trek-Architektur, die "gekommen" sei, "um zu bleiben" wird das 1974 eröffnete Zentrum genannt. Pensionswirtinnen plaudern von heimlichen Kaiserbegegnungen zwischen Wilhelm und Franz Joseph, als seien sie selbst dabeigewesen. Wo doch der Bismarck die beiden heimlich in ihrem Garten mit dem Feldstecher beobachtet hat.

Derzeit beliebt:
>>"Der Zürich-Krimi: Bochert und die Stadt in Angst (1)": Darum geht's im Film mit Christian Kohlund
>>"Kriegstüchtig? – 70 Jahre Bundeswehr": Darum geht's in der ZDF-Reportage
>>"Etty": Kritik zum Film über die jüdischen Schriftstellerin auf ARTE
>>"Die bleierne Zeit": Darum geht's im Klassiker bei ARTE mit Jutta Lampe

Sisi stand am Wasserfall, der die Ortsmitte durchzieht, und blickte nach dem Tod ihres Sohnes, des Kronprinzen Rudolph nächtelang in die Tiefe, erklärt die Fremdenführerin. Heute kämpfen junge Künstler gegen die alte Welt von gestern an und verpassen dem Ort mit Kunst- und Musikfestivals ein neues Image. Sodass nun, wer auf sich zählt, wieder guten Gewissens nach Gastein fahren kann, ohne als verstaubt zu gelten. "Es wirkt, als schiebe sich eine neue Zeit in die alten Mauern": Kann das einer noch schöner sagen?

Bad Gastein – Die Diva der Alpen – Do. 21.05. – ARTE: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Berghütten in Gefahr ": Alle Infos zur Reportage über das Ende der Bergidylle
Berghütten in Gefahr – Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen
Berghütten in Gefahr - Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen
"Vom Motorwagen zum Boliden – Die Geschichte des Automobils": Kritik zur Dokumentation auf ARTE
Automobilgeschichte
Vom Motorwagen zum Boliden - Die Geschichte des Automobils
"Mossul – Wiedergeburt einer antiken Metropole": Die Dokumentation auf ARTE
Wiederaufbau Mossuls
Mossul - Wiedergeburt einer antiken Metropole
"Jakobs Ross": Kritik zum Drama mit Luna Wedler auf ARTE
Emanzipationsdrama
Jakobs Ross
"Brian Jones und die Rolling Stones": Darum geht's in der ARTE-Doku
Musiklegende
Brian Jones und die Rolling Stones
"Die Saat des heiligen Feigenbaums": Alle Infos zum iranischen Skandalfilm
Iranisches Drama
Die Saat des heiligen Feigenbaums
"Die Geschichte Chinas (1/3)": Kritik zur ARTE-Doku
Chinas wechselvolle Historie
Die Geschichte Chinas (1/3)
"Die Bologna-Entführung – Geraubt im Namen des Papstes" Historiendrama mit wahrer Geschichte auf ARTE
Historisches Drama
Die Bologna-Entführung - Geraubt im Namen des Papstes
"Trance – Die Heilkraft der inneren Reise" Dokumentation auf ARTE über Trance aus Sicht der Wissenschaft
Trance-Medizin
Trance - Die Heilkraft der inneren Reise
"Nie allein" Finnisches Historiendrama auf ARTE
Historisches Drama
Nie allein
"Merz gegen Merz – Geständnisse": Kritik zum ZDF-Film mit Christoph Maria Herbst
Patchwork-Komödie
Christoph Maria Herbst im Interview
Was wurde aus den "Ghostbusters"-Stars?
Ghostbusters-Saga
Das wurde aus den "Ghostbusters"-Stars
"Feste der Comedy": Darum geht's in der neuen RTL-Show mit Olaf Schubert
Comedy-Gala
Feste der Comedy
Kylie Minogue hatte ein zweites Mal an Krebs – und verriet es nicht
Stiller Kampf
Kylie Minogue
„Zwischen Tüll und Tränen“-Star Uwe Herrmann an seltenem Krebs erkrankt
Zwei Operationen
Uwe Herrmann lächelt.
Die "Eberhofer"-Reihe: Darum geht's in dem neuen Film mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz
Neuer Kinofilm
"Steckerlfischfiasko"
"Eberhofer"-Star Simon Schwarz kämpft mit sich: "Der Humor ist nicht das, was ich bin"
Persönliche Einblicke
Simon Schwarz
Hohe Kosten, viel Kritik: Was das Aus von "immer wieder sonntags" für den "Fernsehgarten" bedeutet
Weniger Live-Unterhaltung
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
Buh-Rufe und Andrea Kiewels Zwangspause: Das waren die größten Skandale im ZDF-"Fernsehgarten"
Jubiläums-Saison
"ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel sorgte mit besonderer Showeinlage für Diskussion.
"Eiskalt": Stefan Mross kritisiert ARD nach Aus von "Immer wieder sonntags" scharf
Show-Aus nach 22 Jahren
Stefan Mross steht auf der Bühne und schaut ernst.
John Krasinski: Vom "The Office"-Star zum Actionhelden
Jack Ryan Thrill
"Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War"
"der größte Glow Up": RTL-Moderatorin Sandra Safiulov hat über 50 Kilo verloren
Beeindruckender Wandel
Sandra Safiulov
Jack Ryan ist zurück bei Prime Video – doch "Ghost War" enttäuscht
Actionthriller-Flop
"Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War"
"PUSH" kehrt zurück: Hebammen-Serie begeistert wieder im ZDF
Hebammen-Alltag
"PUSH" 2
Überraschendes Familienglück für Campino: Zweites Kind mit 63
Campinos späte Vaterschaft
Campino
Neue ARD-Sci-Fi-Serie "Stardust Hotel" begeistert im All
Galaktisches Hotelchaos
Stardust Hotel
Tom Kaulitz wird Experte bei der WM 2026 für MagentaTV
Fan-Experte
Tom Kaulitz
Bill Kaulitz trifft auf alte Liebe – sein Bruder schimpft: "Du hast dich falsch verhalten"
Kaulitz-Drama
Tom und Bill Kaulitz
Dreharbeiten von "Hamburg Days" pausiert nach Tod von Luna Jordan
Beatles-Serie
Luna Jordan
Bro’Sis-Zoff: Ex-Kollege teilt gegen Giovanni Zarrella aus
„für keine fünf Cent gut gesungen“
Giovanni Zarrella steht auf der Bühne und schaut ernst.