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"Berghütten in Gefahr ": Alle Infos zur Reportage über das Ende der Bergidylle

Berghütten in Gefahr – Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen

"Berghütten in Gefahr ": Alle Infos zur Reportage über das Ende der Bergidylle

20.05.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Berghütten in den Alpen sind durch die rapide schmelzenden Gletscher und den schwindenden Permafrost bedroht. Der Film von Lisa Röösli zeigt am Beispiel der Schweizer Alpen, wie der Klimawandel die Bergwelt verändert.
Berghütten in Gefahr - Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen
Die Konkordiahütte wird nach dem Zurückweichen des Aletschgletschers immer schwerer erreichbar.  Fotoquelle: ZDF / 3sat / SRF
Berghütten in Gefahr - Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen
Die Trifthütte in den Urner Alpen wurde von einer Lawine zerstört und musste zum Teil abgerissen werden.  Fotoquelle: ZDF / 3sat / SRF
Berghütten in Gefahr - Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen
Die Mutthornhütte wurde in 900 Metern Entfernung durch einen Neubau ersetzt. Die neue Hütte wird am 13.Juni 2026 eröffnet.  Fotoquelle: ZDF / 3sat / SRF
Berghütten in Gefahr - Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen
Die Mutthornhütte im Berner Oberland drohte abzustürzen.  Fotoquelle: ZDF / 3sat / SRF
Berghütten in Gefahr - Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen
Die Mutthornhütte musste abgerissen werden, in den Wänden bildeten sich Risse.  Fotoquelle: ZDF / 3sat / SRF

Felsstürze, Murenabgänge und immer mehr Lawinen kennzeichnen in jüngster Zeit das Bild der Alpen. Das immer schnellere Zurückweichen der Gletscher ist nicht nur ein sichtbarer Gradmesser für den fortschreitenden Klimawandel. Der schwindende Permafrost ist auch für die Berghütten eine Gefahr. Der Film von Lisa Röösli zeigt das am Beispiel der Schweizer Alpen und fragt dabei zugleich, welche Rolle der wachsende Tourismus dabei spielt.

3sat
Berghütten in Gefahr – Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen
Doku • 20.05.2026 • 20:15 Uhr

Die Konkordiahütte über dem Schweizer Aletschgletscher wurde 1877 in 50 Metern Nähe über dem Gletscher gebaut. Inzwischen liegt sie fast 200 Meter über dem Eis, jedes Jahr werden neue Treppen für die Wanderer über den instabilen Fels gebaut – inzwischen 500. Die Mutthornhütte musste 2022 wegen der Bewegungen im Fels geschlossen werden und wurde bis auf die Grundmauern abgetragen. Die neue Hütte wird am 13. Juni 2026 eröffnet.

Laut der Aussagen des Schweizer Alpenclubs SAC ist ein Großteil der alpinen Hütten vom Klimawandel betroffen. In zumeist hochalpinem Gelände gelegen, sind sie von Felsrissen bis hin zum Absturz bedroht. Zudem mangelt es immer häufiger an Wasser, das sich aus Gletschern speist. An alldem ist die zunehmende Erderwärmung schuld – überdimensional in den Alpen, wo es immer mehr Seilbahnen und Versorgungshelikopter gibt. – Wie sieht die Zukunft der Alpen und ihrer Berghütten aus? Lässt sich der Verfall noch verhindern? Der 3sat-Film "Berghütten in Gefahr – Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen" geht dem in eindrucksvollen Bildern und Statements von Experten nach.

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Berghütten in Gefahr – Leben zwischen Gletscherschmelze und Felsstürzen – Mi. 20.05. – 3sat: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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