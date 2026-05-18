"Lebenslinien: Von der Krankenschwester zur Sennerin": Kritik zur Dokumentation im BR

In der beliebten Porträt- und Dokumentationsreihe "Lebenslinien" erzählt der BR diesmal die bewegende Geschichte einer Frau, die ihr Leben nach schweren Schicksalsschlägen neu ausrichtet. In der Folge "Von der Krankenschwester zur Sennerin" von Nicole Joan Islinger steht Martina im Mittelpunkt: eine Frau, die zwischen Pflichtgefühl und persönlicher Erfüllung ihren eigenen Weg finden muss.

Lebenslinien: Von der Krankenschwester zur Sennerin Dokumentation • 18.05.2026 • 22:00 Uhr

Heute verbringt Martina die Sommermonate als Sennerin auf einer Alm im Wendelsteingebirge. Dort kümmert sie sich um Rinder und Ziegen und lebt im Einklang mit der Natur. Es ist ein Leben, das sie erfüllt. Doch dieser Zustand ist das Ergebnis eines langen, oft schmerzhaften Prozesses.

Ein Unfall, der alles verändert Aufgewachsen auf einem Milchviehhof im Chiemgau, ist Martina schon früh mit der Landwirtschaft vertraut. Die Arbeit im Stall und die Nähe zu den Tieren prägen ihre Kindheit und wecken den Wunsch, selbst einmal in diesem Bereich zu arbeiten. Doch ihr Lebensweg verläuft zunächst anders: Statt eines landwirtschaftlichen Berufs entscheidet sie sich – auch auf Wunsch ihres Umfelds – für eine Ausbildung zur Krankenschwester.

Mit Anfang zwanzig übernimmt sie Verantwortung für ihre Familie: Sie zieht zu ihrem Großonkel und ihrer Großtante, pflegt die beiden und kümmert sich gemeinsam mit ihrem Mann um den Hof. Nach deren Tod scheint sich ihr Leben zunächst weiter in geregelten Bahnen zu bewegen, bis ein schwerer Unfall alles verändert. Martina entgeht nur knapp einer Querschnittslähmung. Die Erfahrung zwingt sie, innezuhalten und ihr Leben grundlegend zu hinterfragen.

Schließlich trifft sie eine weitreichende Entscheidung: Sie gibt ihren Beruf als Krankenschwester auf und begibt sich auf die Suche nach einem neuen Lebensweg. Diesen findet sie schließlich in den Bergen. Die Arbeit als Sennerin wird für sie zu einer Quelle von Kraft und innerer Ruhe – und zu einem Neuanfang.

Die Dokumentation begleitet die Frau auf diesem Weg und zeigt, wie sie Schritt für Schritt zu sich selbst findet. Dabei wird deutlich, wie eng persönliche Krisen und neue Chancen miteinander verbunden sein können. Ein weiterer Wendepunkt entsteht, als sie beginnt, ihre Erlebnisse aufzuschreiben. Auf Anregung eines Verlegers arbeitet sie an einem Buch über ihre Zeit auf der Alm: ein Projekt, das nicht nur ihre Vergangenheit reflektiert, sondern auch ihre Zukunft prägt.

Lebenslinien: Von der Krankenschwester zur Sennerin – Mo. 18.05. – BR: 22.00 Uhr

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