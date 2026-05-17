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"Zwei am Zug": Kritik zum ZDF-Drama mit Katharina Wackernagel und Rick Okon

Beziehungsdrama

"Zwei am Zug": Kritik zum ZDF-Drama mit Katharina Wackernagel und Rick Okon

17.05.2026, 06.45 Uhr
von Susanne Bald
Zwei am Zug zeigt, dass Herzkino mehr als Kitsch sein kann. Katharina Wackernagel und Rick Okon brillieren in einem Film, der mit Humor und Tiefgang überzeugt.
"Zwei am Zug"
Als ihr verspäteter Zug endlich zu Hause ankommt, beschließen Otis (Rick Okon) und Sandra (Katharina Wackernagel), sich in Zukunft regelmäßig zu treffen und einander Beziehungsratschläge zu geben.  Fotoquelle: ZDF/Andrea Küppers
"Zwei am Zug"
Nachdem sie ihre jeweiligen Telefonate mitangehört haben, geraten Sandra (Katharina Wackernagel) und Otis (Rick Okon) in Streit. Er findet, dass sie ihrem Mann gegenüber zu entschuldigend sei, sie, dass er seiner besten Freundin, in die er verliebt ist, gegenüber ebenso devot sei.  Fotoquelle: ZDF/Andrea Küppers
"Zwei am Zug"
Sandra (Katharina Wackernagel) und Otis (Rick Okon) wollen ihre Treffen und ihre Gespräche nicht mehr missen.  Fotoquelle: ZDF/Andrea Küppers
"Zwei am Zug"
Sandra (Katharina Wackernagel) hat erkannt, dass sie für ihr Leben mit Christian (Aurel Manthei) in den Jahren ihrer Beziehung sich selbst zu sehr hintangestellt, sich beinahe verloren hat. Ihr Mann ist schockiert, dass er das nicht bemerkt hat.  Fotoquelle: ZDF/Andrea Küppers
"Zwei am Zug"
Als Christian (Aurel Manthei, vierter von links) Sandra zu einem romantischen Wochenende an der Ostsee entführt, geraten sie unterwegs in eine Tierschutzaktion von Bill (Jane Chirwa, dritte von links). Es kommt zu einer Schlägerei, am Ende sitzen Christian, Bill, Otis und Sandra im Polizeiwagen.  Fotoquelle: ZDF/Andrea Küppers
"Zwei am Zug"
Treffen sich zwei im Zug: Otis (Rick Okon) und Sandra (Katharina Wackernagel) lernen sich kennen, als ihr Zug mitten in der niedersächsischen Pampa liegen bleibt.  Fotoquelle: ZDF/Andrea Küppers
"Zwei am Zug"
Man könnte beinahe glauben, man hätte es mit zwei glücklichen Paaren zu tun: Sandra (Katharina Wackernagel, vorne links) und Christian (Aurel Manthei, vorne rechts) mit Otis (Rick Okon) und Bill (Jane Chirwa).  Fotoquelle: ZDF/Andrea Küppers
"Zwei am Zug"
Nachdem sie in eine Schlägerei mit Otis und Bill geraten sind, haben Sandra (Katharina Wackernagel) und Christian (Aurel Manthei) die beiden mit zum Dinner in ihr Romantikhotel genommen. Ob der Abend so romantisch ausgeht, wie er begonnen hat?  Fotoquelle: ZDF/Andrea Küppers
"Zwei am Zug"
Nachdem ihre Eltern Sandra und Christian verhaftet wurden, musste Tochter Jette (Emilie Neumeister) mit deren Ausweisen aus Hamburg kommen und sie auslösen. Bei der Gelegenheit wirft sie ein Auge auf Otis, ohne zu ahnen, dass er und ihre Mutter sich schon länger kennen.  Fotoquelle: ZDF/Andrea Küppers
"Zwei am Zug"
Otis (Rick Okon, links) unterstützt seine beste Freundin Bill (Jane Chirwa) bei ihren Tierschutz-Aktivitäten. Er ist in Bill verliebt, doch auch ihr Mitstreiter Björn (Anton Spieker) hat ein Auge auf sie geworfen.  Fotoquelle: ZDF/Andrea Küppers

Klingt vorhersehbar, ist es aber nicht: Ein in seine beste Freundin verliebter Mann und eine verheiratete Frau treffen sich im "Herzkino"-Film im Zug und verabreden sich fortan regelmäßig zum Austausch von Beziehungstipps, rein freundschaftlich. Nur: Können Männer und Frauen Freunde sein?

ZDF
"Zwei am Zug"
Romantikkomödie • 17.05.2026 • 20:15 Uhr

Läuft ein Film auf dem "Herzkino"-Sendeplatz, schrillen bei Kitsch-Allergikern die Alarmglocken. Doch dass es anders geht als in den Pilcher- und Lindström-Reihen, hat der Sender in jüngster Zeit schon häufiger bewiesen. In "Liebesbrief an Jenny" etwa, einem Romantikdrama mit Anspruch und doch mit Leichtigkeit. Genau in diese Kerbe schlägt nun auch "Zwei am Zug" am Sonntagabend im ZDF und vorab in der Mediathek.

Die Hoffnung auf entspannte Zugfahrten hat man hierzulande ja schon lange aufgegeben. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten: ein grober Richtwert, ob der im Voraus gebuchte Platz am Ende wirklich existiert: ein Glücksspiel. Sitzt man endlich, darf man sich vom Aroma hartgekochter Eier oder sich ihrer Schuhe entledigender Mitreisender benebeln oder aber von fremden Telefonaten zudröhnen lassen.

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Ganz so schlimm ergeht es Sandra (Katharina Wackernagel) und Otis (Rick Okon) dann zum Glück doch nicht, als ihr Zug mitten in der Pampa stehenbleibt. Die Mittvierzigerin informiert ihren Mann Christian (Aurel Manthei) telefonisch über ihre Verzögerung, der jüngere Otis seine beste Freundin Bill (Jane Chirwa) ebenfalls. Otis findet, Sandra sei zu entschuldigend gewesen, sie wiederum, er habe sich in seinem Telefonat unterwürfig verhalten.

Was sich neckt, das liebt sich schon bald, könnte man nun angesichts des "Herzkino"-Titels vermuten. Doch so einfach ist das diesmal nicht. Sandra und Otis stellen fest, dass sie gar nicht so falsch liegen, und verabreden sich fortan zu Hause in Hamburg zu regelmäßigen, heimlichen "Personal Trainings", einer Art Beziehungsberatung. Dabei berichten sie einander aus ihren Leben, von ihren Wünschen und Träumen. Dass Sandra statt Christians Kneipe lieber ein Kino eröffnet hätte etwa. Und dass Otis Tierschützerin Bill bei ihren Aktionen unterstützt, obwohl das gar nicht sein Ding ist.

"Liebe ist beknackt"

"Zwei am Zug" ist erfrischend anderes "Herzkino". Ernsthafter, anspruchsvoller, ja komplizierter und damit lebensnäher und irgendwie erwachsener. Und dabei ziemlich charmant, mit gut platzierten Witzen, die sitzen. Das alles liegt nicht alleine am Drehbuch von Sathyan Ramesh und der Regie von Constanze Knoche, sondern natürlich auch an der sympathischen, überzeugenden Besetzung.

Besonders in Sandra und Christian dürften sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer wiedererkennen. Ein Paar, das geheiratet, eine Tochter bekommen, sich eine Existenz aufgebaut hat und nun, mit um die 50, erkennt, dass die ursprünglichen Träume und die Liebe vor lauter Alltag irgendwann verloren gegangen sind. Katharina Wackernagel spielt das Dilemma dieser Erkenntnis mitreißend, Aurel Manthei verkörpert geradezu rührend, wie Christian aus allen Wolken fällt, weil er nicht gemerkt hat, dass seine Frau unglücklich ist – und wie er sich ernsthaft bemüht, das zu ändern.

"Ich hasse es, dass Christian dich traurig macht", sagt Otis an einer Stelle zu Sandra. "Und ich hasse es, dass Bill dich nicht erkennt", erwidert sie. Und wieder fragt man sich: Wird es ihnen gelingen, dem jeweils anderen zu seinem Liebesglück zu verhelfen? Oder finden sie dieses am Ende ineinander?

"Liebe ist beknackt", heißt es an einer Stelle im Film. Aber was wären das Leben – und das ZDF-"Herzkino" – ohne sie?

"Zwei am Zug" – So. 17.05. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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