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Auch auf dem Fußballplatz erfolgreich: DSDS-Gewinner feiert jetzt Pokalsieg

Schlagerstar am Ball

DSDS-Star Ramon Roselly als Pokalheld: Triumph im Fußball

16.05.2026, 08.02 Uhr
von Gianluca Reucher
Ramon Roselly, bekannt als DSDS-Gewinner und Schlagerstar, feiert mit ESV Delitzsch einen sportlichen Erfolg: Den Sieg im Kreispokalfinale gegen Blau-Weiß Wermsdorf. Der Musiker, der aus einer Zirkusfamilie stammt, zeigte sich auch sportlich von seiner besten Seite.
Ramon Roselly
Schlagersänger Ramon Roselly ist auch außerhalb der Bühne erfolgreich: Mit seinem Fußballverein gewann er den Kreispokal.  Fotoquelle: 2021 Getty Images/Pool

Als Sänger hat sich Ramon Roselly längst einen Namen gemacht. Nun durfte der 32-Jährige auch sportlich einen besonderen Erfolg feiern. Gemeinsam mit seinem Fußballverein ESV Delitzsch gewann der ehemalige Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" das Kreispokalfinale.

2020 setzte sich Ramon Roselly bei der 17. Staffel der RTL-Show durch und etablierte sich anschließend erfolgreich als Schlagersänger. Seitdem veröffentlichte der "Eine Nacht"-Interpret, der bürgerlich Ramon Kaselowsky heißt, bereits vier Studioalben. Doch neben der Musik gehört auch Fußball weiterhin zu seinem Alltag.

"Ein sehr bescheidener Mensch"

Im Finale des Kreispokals traf der ESV Delitzsch auf Blau-Weiß Wermsdorf. In Torgau gewann Rosellys Team knapp mit 1:0. Einen eigenen Treffer erzielte der Sänger zwar nicht, feierte laut einem "Bild"-Bericht bei seiner Auswechslung in der Nachspielzeit aber dennoch mit einem gekonnten Salto. Kein Zufall: Der Musiker stammt aus einer Zirkusfamilie und ist Cousin von "Ninja Warrior Germany"-Star René Casselly.

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In bislang 13 Einsätzen für den ESV Delitzsch gelangen dem Stürmer fünf Tore. Trotz zahlreicher Bühnenauftritte bleibt für Roselly also offenbar noch genügend Zeit für den Fußballplatz. Durch den Pokalsieg qualifizierte sich die Mannschaft zudem für den sächsischen Landespokal.

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Lob gab es auch von offizieller Seite. Volkmar Baier, Vizepräsident des sächsischen Fußballverbandes, überreichte den Pokal und sagte laut "Bild" über den Sänger: "Ramon ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler und obendrein ein sehr bescheidener Mensch."

In der Nordsachsenliga liegt der ESV Delitzsch vier Spieltage vor Saisonende auf Rang drei. Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt sechs Punkte. Damit lebt für Ramon Roselly und seine Mannschaft sogar noch eine kleine Hoffnung auf die Meisterschaft.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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