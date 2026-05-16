"Nur mit dir zusammen": Kritik zum ARD-Film mit Vanessa Mai

Nicht jeder Genre-fremde Star ist zum Schauspieler geboren. Manchmal geht es sogar ziemlich in die Hose, wenn Sänger, Sportlerin und Co. sich denken: "Mensch, mal so einen Film zu drehen, mit mir in der Hauptrolle, das stelle ich mir irgendwie ziemlich spannend vor." Man erinnert sich – oder auch nicht – an das Katarina Witt-Vehikel "Der Feind in meinem Leben", das 2013 bei SAT.1 lief. In dem Stalker-Thriller sollte die ehemalige Weltklasse-Eiskunstläuferin sich selbst spielen (sie wurde laut Drehbuch von einem Fan bedroht), was der ansonsten ja recht kommunikativen Sächsin doch ziemlich hölzern geriet.

Nur mit dir zusammen Drama • 17.05.2026 • 01:35 Uhr

Vanessa Mai, einem der damals wie heute hellsten Sterne am deutschen Schlagerfirmament, schrieb Drehbuchautorin Judith Westermann ("Fischer sucht Frau") 2020 im Auftrag des Ersten ebenfalls eine Geschichte, in der sie sich weitgehend selbst spielen darf: eine junge, authentische Pop-Queen in der Maschinerie des Musikbusiness, die unter diesem Druck leidet.

Seit dem durchaus beachtlichen Film "Nur mit dir zusammen", den das Erste nun noch einmal nach einem langen ESC-Abend zeigt, kam in Sachen Schauspiel bei Vanessa Mai nicht mehr viel hinzu. Stattdessen konzentriert sich die mittlerweile 33-Jährige voll auf ihre Musikkarriere. Im Oktober 2025 erschien ihr bislang letztes Album "Traumfabrik", mit dem sie ab Mitte September 2026 auf Tour sein wird.

Eine Spenderniere für Vanessa Mai? Doch zurück zum Film von 2020: Wegen einer geheim gehaltenen Nierenerkrankung von Sängerin Juli (Mai) steht deren erste große Tour durch große Hallen auf dem Spiel. Der Star benötigt schnell eine Spenderniere, die nur ihr einziger, noch lebender enger Verwandter liefern kann: Vater Wim (Axel Prahl), zu dem Juli seit der Kindheit keinen Kontakt mehr hat. Damals hatte der 80er-Jahre-Kultrockstar seine Familie verlassen. Ebenso blöd ist, dass Juli gerade durch einen Song in aller Munde ist, den sie ihrem "toten Vater" gewidmet hat. Heimlich wird dennoch Kontakt zum zurückgezogen in seiner Villa lebenden Wim aufgenommen. Der verlangt als Gegenleistung für die Organspende, dass ihn seine Tochter durch Besuche bei ihm näher kennenlernt.

Julis gutaussehender Doktor Mateusz (Ferdinand Seebacher) befürwortet diesen Plan. Werden sich Vater und Tochter näherkommen und ihren Konflikt lösen? Wie bekommt man Managerin Tine (Elena Uhlig) dazu, endlich die privaten Bedürfnisse ihres Schützlings zu respektieren? Und werden Axel Prahl und Vanessa Mai gemeinsam singen?

Sanfte Seitenhiebe aufs Musikbusiness Mit sanften Seitenhieben auf das Pop-Business, mit ein paar Songs, Romantik und einer durchaus erfrischend spielenden Vanessa Mai läuft dieses Vater-Tochter-Drama zielsicher auf eine Auflösung zu, die der ein oder andere Romantic-Film-Kenner bereits zu Anfang ahnen wird. Fast schon so, als hätte es ein mogulhafter PR-Stratege im Hintergrund geplant, "outete" sich auch Vanessa Mai selbst einige Monate vor dem Film als Burnout-Kandidatin, weil sie im Druck des Business sich selbst zu verlieren drohte.

Kurze Zeit später spielt sie nun eine Sängerin, der vom Management einiges an verkaufsfördernden Falschheiten in die offizielle Biografie geschrieben wird. So muss Juli mit einem Schlager-Posterboy eine Liebesbeziehung offiziell am Leben erhalten, obwohl man sich schon längst getrennt hat. Doch andererseits ist alles nicht so schlimm: Diese Juli liebt Musik und will ihren Traum natürlich weiter leben.

Trotz ziemlich viel Klischee Vanessa Mai positiv aufm, sie spielt ihr Drama angenehm zurückhaltend. Die schlechte Laune, die ihr das Misstrauen dem Vater gegenüber sowie ihre gesundheitliche Lebenskrise bereiten, kommen erstaunlich geerdet und authentisch im Film rüber. Und Axel Prahl? Für den "Tatort"-Star ist die Rolle natürlich ein Heimspiel. Als auf dem Millionärs-Altenteil abhängender, grüne Smoothies trinkender Kultrocker, darf er ein wenig auf der geliebten Gitarre herumklampfen und mit dem Schlagertöchterchen ein, zwei Lieder singen. Wer Prahl, der früher selbst unbedingt Musiker werden wollte, ein wenig kennt, weiß, dass er Rollen mit Musikauftritten kaum ablehnen kann.

Musste er auch nicht! "Nur mit dir zusammen" gehört einerseits in jene Kategorie "leichte Unterhaltung", die der Zuschauer schnell wieder vergessen hat. Für das romantische Drama von Stefan Bühling, der auch die bezaubernde VOX-Serie "Das Wichtigste im Leben" auf dem Regiestuhl verantwortete, müssen sich weder die ARD noch Schlagerstar Vanessa Mai schämen. Sich selbst zu spielen, kann manchmal auch funktionieren.

Nur mit dir zusammen – So. 17.05. – ARD: 01.35 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels