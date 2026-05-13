Home News Star-News

Axel Prahls Ehe scheiterte wegen "Tatort"-Rolle: „Massive Probleme"

„Massive Probleme"

Ehefrau verließ Axel Prahl wegen seiner "Tatort"-Rolle

13.05.2026, 15.24 Uhr
von Annika Schmidt
Während Axel Prahl für seine Rolle in der Krimi-Reihe "Tatort" gefeiert wurde, führte dies in seinem Privatleben zu "massiven Problemen". Plötzlich verließ den Schauspieler seine Ehefrau.
Axel Prahl (l.) und Jan Josef Liefers (r.) sorgen seit Jahren für unterhaltsame Krimi-Abende mit dem Münsteraner "Tatort". Doch Privat zerbrach die Ehe von Axel Prahl durch seine TV-Rolle.
Axel Prahl (l.) und Jan Josef Liefers (r.) sorgen seit Jahren für unterhaltsame Krimi-Abende mit dem Münsteraner "Tatort". Doch Privat zerbrach die Ehe von Axel Prahl durch seine TV-Rolle.   Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Der Münsteraner "Tatort" gehört bekanntlich zu den beliebtesten Krimis der TV-Reihe. Axel Prahl und Jan Josef Liefers sorgen seit 2002 für unterhaltsame Fernsehabende. Während das Erfolgsduo von den Zuschauern gefeiert wird, sorgte diese "Tatort"-Rolle im Privatleben von Axel Prahl zur Trennung von seiner Ehefrau. 

Axel Prahl berichtet von "massiven Problemen" durch "Tatort"

Der Schauspieler kann auf ein bewegtes Liebesleben zurückblicken. Drei Mal war Axel Prahl verheiratet. Seine erste Ehefrau steht nicht in der Öffentlichkeit und ist daher namentlich nicht bekannt. Mit ihr bekam der 66-Jährige zwei Töchter, von denen eine in die schauspielerischen Fußstapfen ihres Vaters getreten ist. Es folgte die zweite Ehe mit Andra Pauline, genannt Paula. 2003 heiratete das Paar und trennte sich sieben Jahre später. Mit Paula hat Axel Prahl die Zwillinge Theodor und Helene bekommen. Mit seiner Partnerin zog er von Berlin ins Landleben nach Marienwerder, wo die beiden ein altes Haus renovierten. Plötzlich verließ ihn Paula – ein großer Schock für den Schauspieler. Grund für die Trennung soll seine "Tatort"-Rolle gewesen sein, wie der Schauspieler in einem Interview erzählte. „Es gab da massive Probleme mit vielem, was an meinem Beruf dranhängt", gab Axel Prahl einen Einblick zum Ende seiner Ehe. „Der Termindruck, die Prominenz, der Verlust jeglicher Rückzugsmöglichkeit und jeglicher Privatsphäre, sodass man nicht mal mehr zum Bäcker gehen kann, ohne von diesem oder jenem angesprochen zu werden", all das soll zu großen Spannungen zwischen ihm und seiner Ehefrau geführt haben. „Welch tiefe Spuren das Ganze im Privatleben hinterlässt, tja, so richtig habe ich das nicht geahnt", gestand der "Tatort"-Star. 

Das nächste Liebes-Aus von Axel Prahl

Zwei Jahren nach dem Ehe-Aus mit Paula trat Maria, eine 20 Jahre jüngere Spanierin, in sein Leben. Für eine WDR-Doku reisten beide zusammen nach Lissabon. Damals freute sich der Schauspieler, in Portugal mehr Zeit mit seiner Freundin verbringen zu können. „Ich drehe andauernd und Maria muss für ihre Abschlussarbeit an der Uni lernen", erklärte damals der gebürtige Eutiner. Doch nach drei Jahren Beziehung war Schluss. Zum Liebes-Aus wollte sich Axel Prahl nicht äußern. 

Derzeit beliebt:
>>Achim Petry enthüllt: So prägte ihn Wolfgang Petry
>>Tom Kaulitz sauer nach Behauptungen von Heidi Klum: "Komme rüber wie Bushido"
>>"Eberhofer"-Star Simon Schwarz mit offenen Worten: "Mir geht's ja schon lange nicht gut"
>>"Es wurde merkwürdig": Warum Christian Ulmen MTV den Rücken kehrte

Axel Prahl fand sein Liebesglück auf einer Party

Auf einer Party lernte Axel Prahl die knapp 15 Jahre jüngere Silja kennen und lieben. „Es passt einfach alles", bestätigte der Schauspieler damals seine neue Beziehung. 2014 heiratete das Paar. Seitdem gehen Silja und er gemeinsam durchs Leben. Dass Axel Prahl als Schauspieler in der Öffentlichkeit steht, scheint in seiner dritten Ehe kein Problem mehr zu sein. 

Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

"Wer ohne Schuld ist": Kritik zum ARD-Drama mit Aaron Hilmer
Wer ohne Schuld ist
Wer ohne Schuld ist
Vom Schwimmbecken in die Wahlheimat Israel: Das ist die "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel
Im Porträt
Andrea Kiewel
Sommerpause beim "Tatort": Axel Prahl und Jan Josef Liefern beenden die Saison
Sommerpause-Krimi
"Tatort: Man stirbt nur zweimal"
Trennungs-Schock: Sommerhaus-Paar geht getrennte Wege
"Vieles öffentlich diskutiert und spekuliert"
Lorik Bunjaku und Denise Hersing
Vor Collien Fernandes: Die Geschichte von Christian Ulmens erster Ehe
Alte Beziehung
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.
"Star Wars"-Star und Theaterveteran: Schauspieler Michael Pennington ist tot
Schauspiellegende
Michael Pennington
"Havelland-Krimi – Hinter der Fassade" Kritik zur neuen ZDF-Krimireihe mit Dennenesch Zoudé in der Hauptrolle
Krimi-Reihe
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
Milan Peschel verrät: Warum Perfektion ihn langweilt
Selbstoptimierung
Danowski - Neunauge
"Sehr entwürdigend" – Das ist Sebastian Ströbel bei einem Stunt-Unfall bei den "Bergrettern" passiert
Unfall beim Dreh
Sebastian Ströbel sitzt in einem Sessel und lacht.
Gary Cooper: Der Stuntman, der zur Western-Legende wurde
Hollywoods Westernheld
Gary Cooper
Wer ist eigentlich die Frau an Robert Pattinsons Seite?
Hollywood-Liebe
Wer ist die Frau an Robert Pattinsons Seite?
Grünen-Chef Felix Banaszak schießt im ZDF gegen Friedrich Merz
"Hat überhaupt kein Gespür dafür"
ZDF-"Morgenmagazin"
"Menschen haben sich bedankt": Ralf Schumacher teilt bewegende Reaktionen auf Coming-out
Ralf Schumachers Doku
"Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!"
Kult-Blondine: Diese deutsche Puppe war das Vorbild für Barbie
Barbie-Phänomen
Barbie
"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse bekommt zwei neue Formate in der ARD
Mabuse in der ARD
Motsi Mabuse
Comeback nach fast neun Jahren: "Doktor Specht"-Star Robert Atzorn dreht Film mit seinem Sohn
Atzorns TV-Rückkehr
Robert Atzorn
Stefanie Giesinger über Modelbusiness: "Ich habe Angst, irrelevant zu werden"
Kritik am Modelbusiness
Stefanie Giesinger
Nach Finaleinzug des SC Freiburg: Hier sehen das Europa-League-Endspiel live
Freiburgs Triumph
SC Freiburg
Olivia Jones: "Stillschweigen bringt uns auf keinen Fall weiter"
Kampf für Vielfalt
Olivia Jones
Schwere Zeiten bei Collien Fernandes: Diese Freunde sind für sie ein "riesengroßes Geschenk"
Freundschaft
Collien Fernandes mit brauner Lederjacke und Mikrofon.
Robert Geiss schlüpfrig unterwegs im Europapark: „Ich habe das Loch auch ausprobiert!“
Reality-Doku
Robert und Carmen Geiss stehen nebeneinander.
Disney kündigt "Ahsoka"-Rückkehr für Anfang 2027 an – und Anakin Skywalker ist wieder mit dabei
"Ahsoka" Staffel 2 bestätigt
Star Wars: Ahsoka
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Kritik an Joko und Klaas: Ort für Quiz-Show-Finale durchgesickert
Fanenttäuschung
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Netflix bringt "Berlin" zurück: Darum geht's in der neuen Staffel
Nächster Coup
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
Storyline noch geheim: Deutscher Autor bekommt Gastrolle in RTL-Daily-Soap
Fitzek bei GZSZ
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Senta Berger: Die unvergessene Filmikone feiert 85. Geburtstag
Filmlegende
Senta Berger
Dennis Rodman: Der Bad Boy des Basketballs feiert 65. Geburtstag
Basketball-Legende
Dennis Rodman
"Olivia": Wie aus dem kleinen Oliver der Star Olivia Jones wurde
Dragqueen-Biografie
"Olivia"