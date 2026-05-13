Axel Prahls Ehe scheiterte wegen "Tatort"-Rolle: „Massive Probleme"

Ehefrau verließ Axel Prahl wegen seiner "Tatort"-Rolle
Der Münsteraner "Tatort" gehört bekanntlich zu den beliebtesten Krimis der TV-Reihe. Axel Prahl und Jan Josef Liefers sorgen seit 2002 für unterhaltsame Fernsehabende. Während das Erfolgsduo von den Zuschauern gefeiert wird, sorgte diese "Tatort"-Rolle im Privatleben von Axel Prahl zur Trennung von seiner Ehefrau.
Axel Prahl berichtet von "massiven Problemen" durch "Tatort"
Der Schauspieler kann auf ein bewegtes Liebesleben zurückblicken. Drei Mal war Axel Prahl verheiratet. Seine erste Ehefrau steht nicht in der Öffentlichkeit und ist daher namentlich nicht bekannt. Mit ihr bekam der 66-Jährige zwei Töchter, von denen eine in die schauspielerischen Fußstapfen ihres Vaters getreten ist. Es folgte die zweite Ehe mit Andra Pauline, genannt Paula. 2003 heiratete das Paar und trennte sich sieben Jahre später. Mit Paula hat Axel Prahl die Zwillinge Theodor und Helene bekommen. Mit seiner Partnerin zog er von Berlin ins Landleben nach Marienwerder, wo die beiden ein altes Haus renovierten. Plötzlich verließ ihn Paula – ein großer Schock für den Schauspieler. Grund für die Trennung soll seine "Tatort"-Rolle gewesen sein, wie der Schauspieler in einem Interview erzählte. „Es gab da massive Probleme mit vielem, was an meinem Beruf dranhängt", gab Axel Prahl einen Einblick zum Ende seiner Ehe. „Der Termindruck, die Prominenz, der Verlust jeglicher Rückzugsmöglichkeit und jeglicher Privatsphäre, sodass man nicht mal mehr zum Bäcker gehen kann, ohne von diesem oder jenem angesprochen zu werden", all das soll zu großen Spannungen zwischen ihm und seiner Ehefrau geführt haben. „Welch tiefe Spuren das Ganze im Privatleben hinterlässt, tja, so richtig habe ich das nicht geahnt", gestand der "Tatort"-Star.
Das nächste Liebes-Aus von Axel Prahl
Zwei Jahren nach dem Ehe-Aus mit Paula trat Maria, eine 20 Jahre jüngere Spanierin, in sein Leben. Für eine WDR-Doku reisten beide zusammen nach Lissabon. Damals freute sich der Schauspieler, in Portugal mehr Zeit mit seiner Freundin verbringen zu können. „Ich drehe andauernd und Maria muss für ihre Abschlussarbeit an der Uni lernen", erklärte damals der gebürtige Eutiner. Doch nach drei Jahren Beziehung war Schluss. Zum Liebes-Aus wollte sich Axel Prahl nicht äußern.
Axel Prahl fand sein Liebesglück auf einer Party
Auf einer Party lernte Axel Prahl die knapp 15 Jahre jüngere Silja kennen und lieben. „Es passt einfach alles", bestätigte der Schauspieler damals seine neue Beziehung. 2014 heiratete das Paar. Seitdem gehen Silja und er gemeinsam durchs Leben. Dass Axel Prahl als Schauspieler in der Öffentlichkeit steht, scheint in seiner dritten Ehe kein Problem mehr zu sein.