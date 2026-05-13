Axel Prahls Ehe scheiterte wegen "Tatort"-Rolle: „Massive Probleme"

Axel Prahl berichtet von "massiven Problemen" durch "Tatort"

Der Schauspieler kann auf ein bewegtes Liebesleben zurückblicken. Drei Mal war Axel Prahl verheiratet. Seine erste Ehefrau steht nicht in der Öffentlichkeit und ist daher namentlich nicht bekannt. Mit ihr bekam der 66-Jährige zwei Töchter, von denen eine in die schauspielerischen Fußstapfen ihres Vaters getreten ist. Es folgte die zweite Ehe mit Andra Pauline, genannt Paula. 2003 heiratete das Paar und trennte sich sieben Jahre später. Mit Paula hat Axel Prahl die Zwillinge Theodor und Helene bekommen. Mit seiner Partnerin zog er von Berlin ins Landleben nach Marienwerder, wo die beiden ein altes Haus renovierten. Plötzlich verließ ihn Paula – ein großer Schock für den Schauspieler. Grund für die Trennung soll seine "Tatort"-Rolle gewesen sein, wie der Schauspieler in einem Interview erzählte. „Es gab da massive Probleme mit vielem, was an meinem Beruf dranhängt", gab Axel Prahl einen Einblick zum Ende seiner Ehe. „Der Termindruck, die Prominenz, der Verlust jeglicher Rückzugsmöglichkeit und jeglicher Privatsphäre, sodass man nicht mal mehr zum Bäcker gehen kann, ohne von diesem oder jenem angesprochen zu werden", all das soll zu großen Spannungen zwischen ihm und seiner Ehefrau geführt haben. „Welch tiefe Spuren das Ganze im Privatleben hinterlässt, tja, so richtig habe ich das nicht geahnt", gestand der "Tatort"-Star.