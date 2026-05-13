Wer ist eigentlich die Frau an Robert Pattinsons Seite?

Wie die Zeit vergeht. Mit den "Harry Potter"-Filmen feierte Robert Pattinson seinen Durchbruch, und als Vampir Edward in den "Twilight"-Schmachtfetzen wurde er zum Star. Heute gehört der Brite zu den größten Schauspielern seiner Generation, er ist der aktuelle Batman-Darsteller und dreht regelmäßig mit den besten Regisseuren unserer Zeit. Und auch auf privatem Terrain scheint Pattinson, der nun seinen 40. Geburtstag feiert, eine perfekte Partnerin gefunden zu haben. Wer aber ist seine bessere Hälfte?

Auch ein Robert Pattinson brauchte einige Anläufe für den Glückstreffer einer andauernden Romanze. Der am 13. Mai 1986 in London geborene Schauspieler hatte mal eine Aufsehen erregende Beziehung mit "Twilight"-Kollegin Kristen Stewart geführt, die dann für noch mehr Aufmerksamkeit sorgte, als Stewart eine Affäre mit dem Regisseur Rupert Sanders einging. Die Turbulenzen heil überstanden, fand sich Pattinson anschließend an der Seite von Sängerin FKA twigs wieder. Seit 2018 ist er mit Suki Waterhouse liiert. Dass die beiden heimlich geheiratet haben sollen, ist ein Gerücht, sicher aber ist: Seit März 2024 sind sie Eltern einer Tochter.

Wer ist Suki Waterhouse? Suki Waterhouse begann ihre Karriere als Model, als das sie seit ihrem 16. Lebensjahr für Marken wie Tommy Hilfiger, Swatch und H&M arbeitete. Dass in ihr auch andere Talente schlummern, bewies die Britin mit dem Wechsel ins Schauspielfach. Zum ersten Mal vor einer Filmkamera stand die heute 34-Jährige mit 18 für eine Episode der britischen Serie "Material Girl". Es folgten Nebenrollen in der romantischen Komödie "Love, Rosie" (2014) und dem Fantasy-Fetzen in "Die Bestimmung: Insurgent" (2015). Zu Hauptrollen schaffte es Waterhouse unter anderem in der Dystopie "The Bad Batch" (2016) und dem Mystery-Drama "Jonathan" (2018) mit Ansel Elgort. Was auffällt: An der Seite von Partner Pattinson stand sie bislang noch nicht vor der Kamera.

Und auch das ist eine Konstante in der Schauspielkarriere der gebürtigen Londonerin: In "Bittersweet Symphony" und der Miniserie "Daisy Jones & the Six" spielte sie jeweils eine Musikerin – eine Rolle, für die sie die nötigen Voraussetzungen mitbrachte. Denn das Singen ist ein weiteres ihrer Talente. Ihre erste Single "Brutally" veröffentlichte die Indie-Musikerin 2016, mit "Good Looking" schaffte sie es 2017 in die Top 20 der US-Rockcharts. Beide Songs sind in der 2022 erschienenen EP "Milk Teeth" enthalten. Im selben Jahr veröffentlichte Waterhouse ihr erstes Studioalbum "I Can't Let Go", das zweite, "Memoir of a Sparklemuffin", folgte 2024. Das dritte steht gerade in den Startlöchern: "Loveland", so der Titel der Platte, soll im Juli erscheinen.

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