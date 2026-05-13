Robert Geiss schlüpfrig unterwegs im Europapark: „Ich habe das Loch auch ausprobiert!“

Seit 15 Jahren verfolgen Millionen Zuschauende den Alltag der Millionärsfamilie Geiss, bei der sich alles um Luxus, Mode und das Reisen dreht. Seit 2022 hat die beliebte Reality-Soap ein Spin-off: „Davina & Shania – We love Monaco.“ In der gestrigen Folge dieses Formats ging’s für die Geissens in den Europapark nach Rust.

„Wie die Kinder“ Shania & Davina – We love Monaco auf RTL2 Scheinbar färbt der Ausflug in den Freizeitpark auf die Eltern ab. Passend zur Location zanken sich Robert und Carmen Geiss nämlich wie Kinder. Zumindest entspricht das der Meinung ihrer Tochter Shania. Und wenn man den beiden so zuhört, kann man diesen Eindruck durchaus teilen. Carmen denkt, das spanische Restaurant, in dem sie sich befinden, sei mexikanisch. Schließlich ist auf einem Banner „Viva Mexico“ zu lesen.

Die Stühle jedoch tragen die Aufschrift „Don Quijote“, weswegen Robert die Meinung vertritt, er befände sich in Spanien. Die beiden diskutieren über den Widerspruch der ohnehin fragwürdigen kulturellen Aneignungen, als ginge es darum, die Ölkrise im Iran zu lösen. Schließlich schlägt Robert Carmen vor, nach Mexiko zu gehen und dort zu bleiben. „Ihr seid auch wie Kinder, ne? Ich hab wirklich das Gefühl, ich sitze hier mit zwei Kindern“, unterbricht Shania den Schlagabtausch. Als Davina dann vom Klo kommt, wird sie von Papa gefragt: „Großes oder kleines Geschäft?“ Manchmal sind eben doch die Kinder die Erwachsenen.

Zwischen „bumpy ride“ und Bagger fahren Allerdings scheint dieses geistige Alter ansteckend zu sein. Feuchtfröhlich ging’s bei der Europapark-Parade für Davina und Shania zu. Sie wurden nicht nur nass, sondern auch richtig durchgerüttelt. „Das wird ein bumpy ride“ kommentieren sie das Geschehen. Anschließend durften die Kinder auf einer Baustelle Bagger fahren. Während die beiden die Bauarbeiten wirklich vorbildlich verrichten, hat Vater Robert wieder nur eine Sache im Kopf: „Wenigstens bist du hier mal zum Baggern gekommen.“

Die Geissens probieren Löcher beim Minigolfen aus Beim Minigolfspielen läuft Robert dann auf Hochtouren. Shania hat die Partie verloren, ihrer Meinung nach, weil sie sich an einem schwierigen Loch versucht hat, anstatt die Bahn zu wechseln. Shania suchte demnach die Herausforderung, während alle anderen den einfachen Weg wählten. Mutter Carmen insistiert: „Ich hab das Loch auch ausprobiert! Aber es reicht doch, wenn man es ein- oder zweimal ausprobiert. Man muss es doch nicht zehnmal ausprobieren.“ „Hey, Kinder! Ich habe das Loch auch ausprobiert, sonst wärt ihr gar nicht da.“



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Es dauert ein paar Sekunden, bis Carmen die Doppeldeutigkeit versteht und das ikonische „Robert“ vom Zaun lässt. „Papa, hier sind Kinder“, murmelt Davina beschämt. Und Shania? Die hat einen Tipp, wie man am besten mit Roberts Teenager-Anfällen umgeht: „Wir haben mittlerweile gelernt, viele Dinge nicht zu hören und zu ignorieren. Reiner Selbstschutz.“