Home News Streaming-News

Netflix bringt "Berlin" zurück: Darum geht's in der neuen Staffel

Nächster Coup

Netflix bringt "Berlin" zurück: Darum geht's in der neuen Staffel

13.05.2026, 08.37 Uhr
von Elisa Eberle
Mit "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" führt Netflix das "Haus des Geldes"-Franchise fort. Berlin plant einen spektakulären Raub in Sevilla, doch die wahren Motive liegen im Verborgenen.
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
Wieder vereint für einen neuen Coup (von links): Roi (Julio Peña), Keila (Michelle Jenner), Berlin (Pedro Alonso), Damián (Tristán Ulloa) und Bruce (Joel Sánchez).   Fotoquelle: Felipe Hernández/Netflix © 2025
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
In "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" wird nicht nur Candela (Inma Cuesta) für Berlin (Pedro Alonso) zur Gefahr.   Fotoquelle: Felipe Hernández/Netflix © 2025
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
Der Herzog (Jose Luis García Pérez) und seine Frau (Marta Nieto) haben es ihrerseits auf Berlin abgesehen.   Fotoquelle: Felipe Hernández/Netflix © 2025
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
Die hellen Straßen von Sevilla dienen als beeindruckende Kulisse von Berlins neustem Streich.   Fotoquelle: Felipe Hernández/Netflix © 2025
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
Damián (Tristán Ulloa, links) und Berlin (Pedro Alonso) planen einen neuen spektakulären Raubzug.   Fotoquelle: Felipe Hernández/Netflix © 2025

Mit ausdruckslosen Dalí-Masken, einem spektakulären Raubzug und einem mitreißenden Soundtrack avancierte "Haus des Geldes" 2017 bei Netflix schnell zu einem weltweiten Phänomen. Bis heute gehört die spanische Heist-Serie zu den erfolgreichsten Produktionen, die der Streamer jemals auf den Markt gebracht hatte. Kein Wunder, dass das Franchise nach der finalen fünften Staffel noch lange nicht dem Ende geweiht war: Mit "Berlin und die Juwelen von Paris" veröffentlichte Netflix Ende 2023 ein erstes Spin-off. Zweieinhalb Jahre später folgt mit "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" nun ein zweiter Streich. Alle acht Folgen sind ab Freitag, 15. Mai, abrufbar.

Auch wenn die Miniserie von Netflix als eigenständiges Spin-off von "Haus des Geldes" vermarktet wird, knüpft die Handlung an die der Mutterserie vorausgegangene Geschichte von "Berlin und die Juwelen von Paris" an: Gemeinsam mit seinem Komplizen Damián Vázquez (Tristán Ulloa) trommelt Berlin (Pedro Alonso) die alte Truppe, bestehend aus der Elektrotechnik-Spezialistin Keila (Michelle Jenner), der Kriminellen Cameron (Begoña Vargas), Schlossknacker Roi (Julio Peña Fernández) sowie Bruce (Joel Sánchez), für einen neuen meisterhaften Raub zusammen: In Sevilla wollen sie Leonardo Da Vincis berühmtes Gemälde "Die Dame mit dem Hermelin" entwenden.

Gefahr für den Meisterdetektiv

Das Gemälde, das im Zeitraum zwischen 1489 und 1491 entstand, gilt in der Kunstgeschichte als stilbildend für die italienische Hochrenaissance und wegweisend für Da Vincis weiteren Erfolg. Die Auftragsarbeit für den Herzog von Mailand Ludovico Sforza war das erste von vier Frauenporträts, die da Vinci zu Lebzeiten produzierte. Für das berühmteste, die "Mona Lisa", verwendete der Maler die gleiche Technik, die er bei "Die Dame mit dem Hermelin" erstmals angewendet hatte. Seit 1880 befindet sich das Gemälde in der Sammlung des Krakauer Czartoryski-Museums.

Derzeit beliebt:
>>Senta Berger: Die unvergessene Filmikone feiert 85. Geburtstag
>>Dennis Rodman: Der Bad Boy des Basketballs feiert 65. Geburtstag
>>Ein neuer Streich für Berlin und Co.: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>Jochen Schropp über seine Ehe-Aus: "Die Trennung ging ja nicht von mir aus"

In der Netflix-Serie erweist sich der geplante Raub bald als großer Bluff von Berlin: In Wahrheit jedoch gilt sein Interesse dem Herzog von Málaga und seiner Frau, die den Ganoven ihrerseits erpressen. Doch sie haben die Rechnung ohne Berlin gemacht ... Neu zur Bande stößt in "Berlin und die Dame mit dem Hermelin" auch Candela (Inma Cuesta), eine Femme fatale, in die sich Berlin sofort verliebt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Netflix

Das könnte dich auch interessieren

Promi-Zuwachs bei "Lena Lorenz": Das ist die neue Krankenschwester
Prominente Neubesetzung
Lena Lorenz
Skurrile Sci-Fi-Serie: Ehefrau schrumpft auf Kaffeetassengröße!
Sci-Fi-Beziehungsdrama
Matthew Macfadyen
Neue Krimi-Hoffnung aus dem Saarland: Eine Kritik zu "Bruder, Liebe, Tod" in der ARD
Saarland-Krimi
Aram Arami im Interview
"Rollen als typischer Ausländer": Aram Arami über seine Schauspiel-Anfänge
Aramis Wandel
Aram Arami an der Seite von Max von der Groeben und Lucas Reiber.
Überraschende Familiengeschichte: So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen
Kennenlernen erst mit 16 Jahren
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
"My Ex": Palina Rojinski auf der Suche nach Mr. Right
Suche nach Liebe
"My Ex"
"Reykjavík Fusion": Kritik zur isländischen Serie bei ARTE
Dramaserie
Reykjavík Fusion
"DFB-Pokal Halbfinale, Leverkusen – Bayern München": Alle Infos zur TV-Übertragung
Kampf ums Finale
Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München
Erstes Bild zu „Wednesday“ Staffel 3 wirft neue Fragen auf
Netflix-Serie
Jenna Ortega schaut ernst. Sie steht im Wald.
Gespräch mit Serien-Schöpfer verstörte Oscar Isaac: "Woher weiß dieser Mann das alles?"
Persönlicher Bezug
Oscar Isaac
"Menschen haben sich bedankt": Ralf Schumacher teilt bewegende Reaktionen auf Coming-out
Ralf Schumachers Doku
"Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!"
"Olivia": Wie aus dem kleinen Oliver der Star Olivia Jones wurde
Dragqueen-Biografie
"Olivia"
"Wer ohne Schuld ist": Kritik zum ARD-Drama mit Aaron Hilmer
Wer ohne Schuld ist
Wer ohne Schuld ist
"Die Saat des heiligen Feigenbaums": Alle Infos zum iranischen Skandalfilm
Iranisches Drama
Die Saat des heiligen Feigenbaums
"Barbie": Kritik zum umstrittenen Blockbuster mit Ryan Gosling bei RTL
Feminismus im Film
Barbie
Barbara Schöneberger fällt bei der "NDR Talk Show" aus – bekannte Moderatorin springt ein
Schöneberger abwesend
Barbara Schöneberger
Lola Weippert überrumpelt Vanessa Mai in Podcast mit Geständnis: "Du warst verheiratet?!"
Geheime Hochzeit
Lola Weippert
Vom Schwimmbecken in die Wahlheimat Israel: Das ist die "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel
Im Porträt
Andrea Kiewel
Andrea Kiewel mit klaren Worten: "Ich empfinde keinerlei Konkurrenz"
Jubiläum Fernsehgarten
Andrea Kiewel zu 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten"
Sommerpause beim "Tatort": Axel Prahl und Jan Josef Liefern beenden die Saison
Sommerpause-Krimi
"Tatort: Man stirbt nur zweimal"
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
"Ist Mama die Beste?" Eine Dokumentation über Mutterliebe mit Rhea Harder-Vennewald
Mutter-Kind-Doku
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
Mit 74 Jahren verstorben: Abschied von Relax-Frontmann Peter Volkmann
Schlagerlegende tot
Relax
Überraschung: Christian Streich wird ZDF-Experte bei der WM 2026
ZDF-Expertenteam
Christian Streich
"Top Gun 3" ohne Tom Cruise? Das wissen wir über die Fortsetzung
Fortsetzung geplant
"Top Gun"
Trennungs-Schock: Sommerhaus-Paar geht getrennte Wege
"Vieles öffentlich diskutiert und spekuliert"
Lorik Bunjaku und Denise Hersing
Schlagerstar Andrea Berg: Der Unfall, der bis heute Spuren hinterlässt
Feuer-Unfall vor 10 Jahren
Andrea Berg sitzt bei einer Talkshow.
Helene Fischer über ihr Comeback: „Ich tue mich diesmal wahnsinnig schwer“
Zweifache Mutter geht auf Tour
Helene Fischer in einer Nahaufnahme schaut ernst.
Stefan Raab – oder sogar Bully selbst: Wer wird der zehnte „LOL“-Kandidat?
Siebte Staffel bei Prime Video
Der Cast der neuen „LOL“-Staffel.
Hinter den Kulissen von "LOL": Was Zuschauer nicht zu sehen bekommen
7. Staffel steht an
"LOL: Last One Laughing"