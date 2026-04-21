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Erstes Bild zu „Wednesday“ Staffel 3 wirft neue Fragen auf

Netflix-Serie

Erstes Bild zu „Wednesday“ Staffel 3 wirft neue Fragen auf

21.04.2026, 11.14 Uhr
von Julian Flimm
Netflix hat das erste Bild aus Staffel 3 von „Wednesday“ veröffentlicht. Der neue Einblick mit Jenna Ortega deutet auf eine überraschende Veränderung in der Erfolgsserie hin.
Jenna Ortega schaut ernst. Sie steht im Wald.
Jenna Ortega wird als Wednesday Addams zurückkehren.  Fotoquelle: JONATHAN HESSION/NETFLIX

Netflix hat das erste Bild der dritten Staffel von "Wednesday" veröffentlicht und damit einen neuen Drehort bestätigt: Hauptfigur Wednesday Addams, dargestellt von Jenna Ortega, befindet sich in Paris. Das Bild belegt, dass die Produktion der dritten Staffel nicht ausschließlich am gewohnten Standort in Irland stattfindet.

Die Dreharbeiten sollen laut Filmstarts im Februar 2026 begonnen haben. Stand bisher immer klar die Nevermore-Akademie im Mittelpunkt, markiert Paris eine deutliche Erweiterung des Serienuniversums. Netflix nannte keine konkreten Gründe für die Reise der Hauptfigur nach Frankreich. 

Eine mögliche Ursache für den Ortswechsel: Nachdem sich Enid (Emma Myers) am Ende der zweiten Staffel in einen Alpha-Werwolf verwandelt und das Land verlassen hat, könnte sich Wednesday in Frankreich auf die Suche nach ihrer Freundin machen.

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"Wednesday" Staffel 3: Neue Schauplätze und Cast-Erweiterung auf Netflix

Zu den Neuzugängen im Cast zählen Eva Green, Winona Ryder und Lena Headey. Eva Green übernimmt die Rolle von Wednesdays Tante Ophelia, Winona Ryder spielt Tabitha, und Lena Headey ist als Gaststar in einer bisher unbekannten Rolle angekündigt. Ein offizielles Ankündigungsvideo stellt den erweiterten Haupt- und Nebencast vor.

Dann können Fans mit "Wednesday" Staffel 3 rechnen

Die dritte Staffel von "Wednesday" ist wohl frühestens 2027 zu erwarten, obwohl bereits erstes Bildmaterial veröffentlicht wurde. Über den genauen Umfang der Paris-Handlung liegen bislang keine Informationen vor. Es ist allerdings möglich, dass nicht der komplette Ort der Serie verlegt wird und nur ein Teil der neuen Episoden in Paris spielt.

"Wednesday" ist Netflix' Mega-Erfolg

Die Serie bleibt ein Erfolgsgarant für Netflix. Die erste Staffel von "Wednesday" erzielte mit 252,1 Millionen Views einen Rekord, die zweite Staffel kam auf 119,3 Millionen Views. Damit belegt Staffel 2 weiterhin Rang 5 der meistgesehenen englischsprachigen Serien des Streamingdienstes. Den Spitzenplatz hält nach wie vor Staffel 1.

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