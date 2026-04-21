Erstes Bild zu „Wednesday“ Staffel 3 wirft neue Fragen auf

Netflix hat das erste Bild der dritten Staffel von "Wednesday" veröffentlicht und damit einen neuen Drehort bestätigt: Hauptfigur Wednesday Addams, dargestellt von Jenna Ortega, befindet sich in Paris. Das Bild belegt, dass die Produktion der dritten Staffel nicht ausschließlich am gewohnten Standort in Irland stattfindet.

Die Dreharbeiten sollen laut Filmstarts im Februar 2026 begonnen haben. Stand bisher immer klar die Nevermore-Akademie im Mittelpunkt, markiert Paris eine deutliche Erweiterung des Serienuniversums. Netflix nannte keine konkreten Gründe für die Reise der Hauptfigur nach Frankreich.

Eine mögliche Ursache für den Ortswechsel: Nachdem sich Enid (Emma Myers) am Ende der zweiten Staffel in einen Alpha-Werwolf verwandelt und das Land verlassen hat, könnte sich Wednesday in Frankreich auf die Suche nach ihrer Freundin machen.



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"Wednesday" Staffel 3: Neue Schauplätze und Cast-Erweiterung auf Netflix Zu den Neuzugängen im Cast zählen Eva Green, Winona Ryder und Lena Headey. Eva Green übernimmt die Rolle von Wednesdays Tante Ophelia, Winona Ryder spielt Tabitha, und Lena Headey ist als Gaststar in einer bisher unbekannten Rolle angekündigt. Ein offizielles Ankündigungsvideo stellt den erweiterten Haupt- und Nebencast vor.

Dann können Fans mit "Wednesday" Staffel 3 rechnen Die dritte Staffel von "Wednesday" ist wohl frühestens 2027 zu erwarten, obwohl bereits erstes Bildmaterial veröffentlicht wurde. Über den genauen Umfang der Paris-Handlung liegen bislang keine Informationen vor. Es ist allerdings möglich, dass nicht der komplette Ort der Serie verlegt wird und nur ein Teil der neuen Episoden in Paris spielt.

"Wednesday" ist Netflix' Mega-Erfolg Die Serie bleibt ein Erfolgsgarant für Netflix. Die erste Staffel von "Wednesday" erzielte mit 252,1 Millionen Views einen Rekord, die zweite Staffel kam auf 119,3 Millionen Views. Damit belegt Staffel 2 weiterhin Rang 5 der meistgesehenen englischsprachigen Serien des Streamingdienstes. Den Spitzenplatz hält nach wie vor Staffel 1.

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