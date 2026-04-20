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Oliver Welke: Vom Wurstmodel zur TV-Ikone - Sein ungewöhnlicher Aufstieg

Karriereweg

Oliver Welke: Vom Wurstmodel zur TV-Ikone - Sein ungewöhnlicher Aufstieg

20.04.2026, 10.49 Uhr
von Niels Tenhagen
Oliver Welke, bekannt als Moderator der "heute-show", begann seine Karriere nicht im Fernsehen. Einst als "Wurstgesicht" auf Konservendosen, entwickelte er sich zum populären Fernsehgesicht und wurde mehrfach ausgezeichnet. Sein Weg führte ihn von der Radiobühne bis zum Deutschen Fernsehpreis.
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Oliver Welke, langjähriger Moderator der ZDF-"heute-show", war im Podcast "Zwischen den Zeilen" zu Gast.  Fotoquelle: ZDF/Juia Feldhagen
Oliver Kalkofe und Oliver Welke
Oliver Welke (links) und Oliver Kalkofe kennen sich seit dem Studium.  Fotoquelle: IMAGO / teutopress
Oliver Welke
Seine TV-Karriere begann Oliver Welke als Fußball-Moderator bei SAT.1.  Fotoquelle: SAT.1 / Hans-Georg Gaul
Oliver Welke
Die RTL-Comedy-Show "7 Tage - 7 Köpfe" machte Oliver Welke (links) auch als Comedy-Star bekannt.  Fotoquelle: RTL
Oliver Kalkofe, Oliver Welke, Joachim Fuchsberger und Bastian Pastewka
Das Kreativteam hinter "Der Wixxer" und "Neues vom Wixxer": (von links) Oliver Kalkofe, Oliver Welke, Joachim Fuchsberger und Bastian Pastewka.  Fotoquelle: Theo Klein/Getty Images
Oliver Welke
Ein Hauch von Late-Night: Seit 2009 moderiert Oliver Welke die "heute-show" im ZDF.  Fotoquelle: ZDF / Willi Weber
Oliver Welke und Oliver Kahn
Jahrelang ein eingeschworenes Team bei ZDF-Fußballübertragungen: Moderator Oliver Welke (links) und Experte Oliver Kahn.  Fotoquelle: ZDF / Jens Hartmann
Oliver Welke
Für die "heute-show" erhielt Oliver Welke zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den Deutschen Comedypreis.  Fotoquelle: Andreas Rentz/Getty Images

Am 19. April feiert er seinen 60. Geburtstag: Seit 2009 ist Oliver Welke als Moderator der "heute-show" im ZDF einer der populärsten Gesichter im deutschen Fernsehen, während er sich zuvor vor allem als Fußball-Experte einen Namen gemacht hatte. Für ihn kein Widerspruch: "Solange ich nicht versuche, in einer Sportsendung unnötig witzig zu sein oder daraus eine Comedy-Sendung machen will, finde ich es in Ordnung", sagte Welke in einem Gespräch mit "Planet Interview". Welkes Weg ins Fernsehen begann jedoch deutlich früher – und ungewöhnlicher, als es seine heutige Rolle vermuten lässt.

Welke, 1966 in Bielefeld geboren, studierte von 1987 bis 1993 in Münster Publizistik, Politik und Germanistik. Während dieser Zeit lernte er Oliver Kalkofe kennen. Beide arbeiteten später beim Radiosender radio ffn als Autoren und Sprecher für die Sendung "Frühstyxradio", die zwischen 1988 und 1996 lief. Dort entstand auch das Duo "Kalk & Welk", das sie viele Jahre später für den Podcast "Kalk & Welk. Die fabelhaften Boomer Boys" wieder aufgriffen.

Doppelte Auszeichnung als Sport- und Unterhaltungsmoderator

Der Einstieg in die Medien erfolgte für Welke zunächst über ein Volontariat beim Radio. Parallel sammelte er Erfahrungen im Printjournalismus. 1996 folgte der Wechsel ins Fernsehen: Bei "ran" auf SAT.1 arbeitete er als Sprecher und Feldreporter und entwickelte sich zum Fußball-Experten. In den folgenden Jahren war er für verschiedene Sender bei großen Turnieren im Einsatz und übernahm die Moderation von Fußballübertragungen.

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Parallel zur Sportberichterstattung baute Welke seine Präsenz im Unterhaltungsbereich aus. 2002 kam er zur Sendung "7 Tage – 7 Köpfe", 2009 folgte die "heute-show", in der – ähnlich zum US-Vorbild "The Daily Show" mit Jon Stewart – politische und gesellschaftliche Themen pointiert und bissig kommentiert werden.

Für seine Arbeit wurde Welke mehrfach ausgezeichnet. 2014 erhielt er den Deutschen Fernsehpreis gleich doppelt – zum einen für die Vor- und Nachberichterstattung der deutschen Spiele während der Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien, zum anderen als Teil des Teams der "heute-show".

Auch außerhalb klassischer TV-Formate ist Welke tätig. Gemeinsam mit Kalkofe und Bastian Pastewka schrieb er die Drehbücher zu "Der Wixxer" und "Neues vom Wixxer". Mit Pastewka verbindet ihn zudem eine weitere Zusammenarbeit: In der ZDF-Reihe "Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!" beschäftigen sich beide mit Fernsehmomenten aus der Vergangenheit.

"Die Claudia Schiffer der ferkelverarbeitenden Industrie"

"Berühmt" war Welke indes schon lange vor seiner Zeit in Radio und Fernsehen – und anders als gedacht, nämlich als Model. Im zarten Alter von vier Jahren wurde sein Gesicht auf Wurstkonserven gedruckt. Hintergrund war die Tätigkeit seines Vaters, der eine Werbeagentur leitete. Kalkofe kommentierte diesen ungewöhnlichen Einstieg später mit den Worten: "Er ist für mich die Claudia Schiffer der ferkelverarbeitenden Industrie."

Sonst ist nur wenig über Welkes Privatleben bekannt: Seit 1997 ist er mit der TV-Journalistin Diane Welke verheiratet, die gemeinsamen Söhne wurden 1999 und 2002 geboren. Die Familie lebte bis 2011 in Berlin und zog anschließend nach Bonn. Einen kleinen Einblick in sein Familienleben gewährte er bei der Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises: "Ich zahle einen Preis für die Sendung: dass ich nicht mehr wie ein normaler Mensch fernsehen kann", sagte Welke dort. Für sein Umfeld sei es "ein bisschen anstrengend", dass er Inhalte fortlaufend auf ihre Verwertbarkeit für die "heute-show" prüfe und etwa Fernsehsendungen oder politische Debatten gemeinsam anschauen wolle.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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