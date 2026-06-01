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Emotionale Abschiedsworte von Katrin Müller-Hohenstein: ZDF-Kollege verstorben

Trauer im ZDF

Emotionale Abschiedsworte von Katrin Müller-Hohenstein: ZDF-Kollege verstorben

01.06.2026, 10.28 Uhr
von Gianluca Reucher
Katrin Müller-Hohenstein verabschiedet sich nach dem Länderspiel gegen Finnland emotional von Marcel Bergmann, einem geschätzten Kollegen der ZDF-Sportredaktion, der verstorben ist.
Katrin Müller-Hohenstein
Katrin Müller-Hohenstein hat sich nach dem Deutschland-Spiel mit emotionalen Worten an das ZDF-Publikum gewendet.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Sebastian Widmann

"Es war ein schöner Fußballabend, aber manchmal ist Fußball eben auch nur die unwichtigste Nebensache der Welt." Mit diesen Worten leitete Katrin Müller-Hohenstein am Sonntagabend nach dem 4:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Finnland plötzlich eine emotionale Nachricht ein, mit welcher die ZDF-Moderatorin die Live-Übertragung beendete.

"Wir von der ZDF-Sportredaktion haben heute unseren Kollegen Marcel Bergmann verloren. Hochgeschätzt und einfach sehr gemocht. Er war viele, viele Jahre bei uns im ZDF beschäftigt und hat sich auch bei vielen Fußballturnieren eingebracht, war ein großer Schalke-Fan – und jetzt ist er nicht mehr da. Wir sind sehr traurig und werden ihn immer in lieber Erinnerung behalten", sagte Katrin Müller-Hohenstein sichtlich bewegt. Dann war die Sendung vorbei.

Marcel Bergmann war am Sonntag im Alter von 62 Jahren verstorben. Laut einem Bericht des Kölner "Express" hatte der ZDF-Redakteur seit 1991 für den Sender gearbeitet und war seit 1995 festangestellt. Er war auch für mehrere Fußball-Weltmeisterschaften im Einsatz.

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Leroy Sane / Nico Schlotterbeck 7 Kai Havertz / Leon Goretzka / Jonathan Tah / Oliver Baumann , vorne von links: David Raum / Florian Wirtz / Joshua Kimmich / Angelo Stiller / Serge Gnabry posieren für ein Gruppenfoto.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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