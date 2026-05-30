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"Let's Dance"-Siegerin steht fest – doch ein anderer Kandidat erklärt sich zum Gewinner

Showdown

"Let's Dance" 2026: Dieses Finale lässt sogar Llambi staunen

30.05.2026, 10.38 Uhr
von Susanne Gietl
Ein Finale voller Bestnoten, großer Gefühle und seltener Jury-Euphorie: Bei "Let's Dance" 2026 geriet selbst Joachim Llambi ins Schwärmen.
Let's Dance - Das Finale
Milano küsst Marta Arndt als Spiderman. Den Kuss verleugnet Milano später: "Das sah nur so aus." Dennoch sagt er: "Ich hab' Marta kennengelernt. Deswegen ... Ich habe schon gewonnen."   Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Let's Dance - Finale
Als Lieblingstanz wählt Anna-Carina Woitschack den Paso Doble mit Evgeny Vinokurov - und spiegelt seine Energie zu hundert Prozent.   Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Let's Dance - Das Finale
Ein Best of von Elvis-Songs im Schnelldurchlauf? Kein Problem für "Ninja Warrior" Joel Mattli, der in einem Affentempo durch die Choreografie hastet und damit Punkte riskiert.   Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Let's Dance - Das Finale
Anna-Carina wagt mit einer Freestyle-Performance zum Thema "Puppenspiel" viel und bekommt zum dritten Mal 30 Punkte.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Let's Dance - Das Finale
Die volle Punktzahl vergeben Jurymitglied Jorge González, Motsi Mabuse und selbst der sonst so strenge Joachim Llambi bei diesem "Let's Dance"-Finale gerne.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Let's Dance - Das Finale
Anna-Carina Woitschack ist die "Let's Dance"-Gewinnerin 2026.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Kritik gehört bei "Let's Dance" normalerweise fest zum Programm. Doch im Finale der RTL-Tanzshow wird deutlich: Hier treten nur noch die Besten der Besten an. Niemand erhält weniger als neun Punkte, das Rennen bleibt bis zuletzt eng. Am Ende sieht sich sogar der Zweitplatzierte als Gewinner ...

Dieses "Let's Dance"-Finale hat wohl niemanden unberührt zurückgelassen. Nicht mal Juror Joachim Llambi kann meckern – und Motsi Mabuse und Jorge González kommen aus dem Staunen ohnehin gar nicht mehr heraus. "Ninja Warrior" Joel Mattli, Rapper Milano und Sängerin Anna-Carina Woitschack übertreffen alle Erwartungen. Bereits beim Jurytanz schnellen die Zehn-Punkte-Kellen nur so in die Höhe.

"Let's Dance"-Finale 2026: Nach zwei Tänzen gibt es zwei erste Plätze

Anna-Carina macht den Anfang mit einem beschwingten Quickstep mit perfekter Haltung mit Evgeny Vinokurov. Milano überzeugt mit einem intimen Tango Argentino mit Tanzpartnerin Marta Arndt. Und Joel Mattli zeigt ebenfalls einen wunderbaren Quickstep mit Malika Dzumaev. Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi sind sehr zufrieden mit ihren Schützlingen. Am Ende bekommen alle die Höchstpunktzahl – und Anna-Carina sogar die goldene Banane von Jorge González.

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Weiter geht's mit dem Lieblingstanz. Anna-Carina gibt sich voll dem Paso Doble zu "Malaguena" von Paco de Lucia hin. González ist ganz aus dem Häuschen: "Chica, mein Gott, was für ein Tanz!" Motsi Mabuse ist sprachlos – und sieht Anna-Carina schon als Profi: "Du bist so gut, du könntest einsteigen!" Für sie sei ihre Leistung "unfassbar". Moderator Hartwich greift die Idee auf: "Kommende Woche ist Profi-Challenge, vielleicht haben wir ja noch 'ne Wildcard!" Llambi geht direkt darauf ein: "Vielleicht fällt ja jemand aus Krankheitsgründen aus, dann kannst du da einsteigen!"

Llambi: "Für mich, wenn ich diese Staffel Revue passiere, dann war das für mich der beste Tanz der gesamten Staffel!" Er schwärmt weiter. "Ihr beide habt das geschafft, das so zusammen hinzubringen. Mann! Frau! Mit männlicher Akzentuierung! Mit weiblicher Akzentuierung! Mit starken Händen. Mit Flamenco-Händen." Auch die Details, Füße, Beckenbewegungen, Arme, Look stimmen einfach. "Wenn du mit dem Tanz die Leute hier nicht überzeugt hast, dann weiß ich nicht, was wir hier noch machen sollen bei dieser Veranstaltung, dann können wir nach Hause gehen." Wieder die 30.

Aber auch Joel Mattli bekommt für seinen Contemporary zu Alex Warrens "Ordinary" die volle Punktzahl, dicht gefolgt von Milano, der für einen modernen Samba 29 Punkte bekommt. Bis jetzt gibt es zwei erste Plätze.

Anna-Carina Woitschack greift bei "Let's Dance" nach dem Hattrick

Joel Mattli setzt beim Freestyle zu "Elvis" auf schnelle Folgenwechsel. Tanzpartnerin Malika Dzumaev ist schon beim Training emotional: "Ich werde diese Zeit für immer in diesem Herzen, in meinen Kopf behalten." Durch die hastigen Übergänge riskiert er Punkte. Mit 27 bildet er das Schlusslicht.

Auch Anna-Carina geht nicht auf Nummer sicher, sondern lässt sich von ihrer Puppenspieler-Familie inspirieren und präsentiert einen Freestyle zum Thema "Puppenspiel". Die geliebten Puppen ihres Vaters stehen mit auf der Bühne. Schafft Anna-Carina mit dreimal 30 Punkten den Hattrick oder ist der Einsatz zu hoch?

Doch dann kommt eine Show, die neue Standards setzt. Sie spielt gemeinsam mit Evgeny Vinokurov eine Puppe, die eine Nacht zum Leben erweckt wird. González hat Gänsehaut, Mabuse "einen Riesenrespekt" und Llambi sieht schon die Siegerin: "Für mich hast du alles erreicht." Und ihr gelingt der Hattrick! Sie bekommt zum dritten Mal 30 Punkte.

Milano begeistert mit Spiderman-Freestyle – doch Anna-Carina holt den Pokal

Doch dann kommt Milano und überrascht alle mit einem Spiderman-Narrativ mit viel Action, Emotion und dem berühmten Kopfüber-Kuss. "Das war wie ein Film", jubelt Motsi Mabuse. Unabhängig von dem spannenden Storytelling, für das er 29 Punkte bekommt, ist der Kuss Gesprächsthema. Später verleugnet er diesen allerdings: "Das sah nur so aus."

Seine Sympathie zu Tanzpartnerin Marta drückt er dennoch aus – und erklärt sich am Ende selbst zum Gewinner der Show: "Ich hab' Marta kennengelernt. Deswegen ... Ich habe schon gewonnen." Den Titel "Dancing Star 2026" holt sich dann aber Anna-Carina Woitschack. Knapp vor Milano sichert sie sich nach ihrer dreifachen Höchstwertung verdientermaßen den Pokal – nach einem spektakulären Finale.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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