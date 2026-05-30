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Sophia Thomalla privat: Diese Promi-Männer verdrehten ihr den Kopf

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Sophia Thomalla privat: Diese Promi-Männer verdrehten ihr den Kopf

30.05.2026, 10.53 Uhr
von Charlotte Leutloff
Sophia Thomallas Liebesleben sorgte immer wieder für Schlagzeilen. An ihrer Seite waren bekannte Musiker, Sportler und Männer, die selbst im Rampenlicht stehen.
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.  Fotoquelle: picture alliance / SZ Photo | Florian Peljak

Sophia Thomallas Liebesleben sorgte immer wieder für großes öffentliches Interesse. In den vergangenen Jahren zeigte sich Sophia Thomalla auffällig oft an der Seite prominenter Männer – darunter Musiker und Spitzensportler. Entsprechend standen ihre Beziehungen regelmäßig im Rampenlicht und bekamen mitunter fast so viel Aufmerksamkeit wie ihre eigene Karriere.

Sophia Thomalla und Till Lindemann: Liebe mit großem Altersunterschied

Die erste öffentliche Beziehung machte Sophia Thomalla im Jahr 2011 bekannt, nämlich mit Rammstein-Frontman Till Lindemann (63). Damit sammelten sie viele Schlagzeilen, vor allem durch ihren hohen Altersunterschied von 26 Jahren. Zudem ließ sich die damals 21-Jährige gleich mehrere Tattoos von Lindemann stechen, darunter sein Gesicht. Die beiden waren 5 Jahre lang liiert und trennten sich Ende 2015 einvernehmlich. Seitdem pflegen sie dennoch ein gutes Verhältnis zueinander und auch nach den schweren Vorwürfen gegen Lindemann steht Thomalla hinter ihm.

Sophia Thomalla und Andy LaPlegua: Heimliche Hochzeit in den USA

Im März 2016, also nur kurze Zeit später dann die Überraschung: Sophia Thomalla hat den norwegischen Sänger Andy LaPlegua (50) heimlich in den USA geheiratet. Das Ganze sei aus einer Extremsituation entstanden, so Thomalla und sei dort so einfach, wie sich ein Tattoo stechen zu lassen. Auch sie haben einen krassen Altersunterschied , LaPlegua ist 14 Jahre älter.

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Nur ein Jahr später, im März 2017, tauchten dann Papparazzi-Bilder von Sophia Thomalla mit Gavin Rossdale (60) auf. Der 24 Jahre ältere Ex von Gwen Stefani und Sänger der britischen Rock-Band Bush konnte das Model auch nicht länger als sein Vorgänger begeistern. Nach einem Jahr war die Turtelei wieder beendet.

"Let's Dance": Moderations-Debüt für Victoria Swarovski
Die lange gut laufende Liaison zwischen Sylvie Meis und RTL ist im vergangenen Jahr ziemlich krachend auseinander gegangen. Eine Nachfolgerin für die Moderation von "Let's Dance" war indes schnell gefunden: Victoria Swarovski gibt in der elften Staffel ihr Debüt.
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Sophia Thomalla und Alexander Zverev: So begann ihre Liebe

Ende 2018 wurde das Model knutschend mit dem 4 Jahre jüngeren Fußballer Loris Karius (32) gesichtet, im Januar 2019 machten sie die Beziehung dann offiziell. Das Paar war etwa zweieinhalb Jahre zusammen, bis der Torwart sich mit einer anderen ablichten ließ. Thomalla gab daraufhin die Trennung bekannt.

Auch dieses Mal blieb die Moderatorin nicht lange allein, 2021 machte sie die Beziehung zum knapp 8 Jahre jüngeren Tennis-Profi Alexander Zverev offiziell. Die beiden zeigen sich seitdem sehr glücklich und verliebt.

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