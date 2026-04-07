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Eine vielseitige Karriere: So hat sich Simone Thomalla verändert

Vielfältige Schauspielerin

Eine vielseitige Karriere: So hat sich Simone Thomalla verändert

07.04.2026, 11.59 Uhr
Simone Thomalla gehört zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehens. Wir blicken auf ihre Karriere als Schauspielerin.
Simone Thomalla vor einer blauen Wand.
Exklusives Porträt von Simone Thomalla aus dem Jahre 2020.  Fotoquelle: picture alliance / ZB | Thomas Schulze
Simone Thomalla in einer Küche.
Rollenvielfalt mit Biss. Ob Kommissarin oder düstere Figur, Simone Thomalla beweist immer wieder, dass ihr auch die dunkleren Facetten überzeugend stehen. Die Schauspielerin bei einem Shooting um 1998  Fotoquelle: picture alliance / United Archives / Stingl
Simone Thomalla an einer Haltestelle.
Nachdenklich, elegant, präsent. Selbst in ruhigen Momenten strahlt Simone Thomalla Stärke und Persönlichkeit aus. Bei einem Outdoor-Shooting an einem U-Bahnhof in Deutschland um 1998 beweist sie, dass Charisma keine Bühne braucht.  Fotoquelle: picture alliance / United Archives / Stingl
Simone Thomalla im Arm eines Mannes.
Ein prominentes Paar der 2000er. Fast ein Jahrzehnt lang (2000 bis Anfang 2009) gehörten Simone Thomalla und Fußballmanager Rudi Assauer zu den meistbeachteten Promi-Paaren des Landes. Auch beruflich traten sie gemeinsam in Erscheinung: Für ihre Werbespots für die Veltins-Brauerei wurden sie mit der Goldenen Kamera in der Kategorie „Bester Werbespot mit Prominenten“ ausgezeichnet.  Fotoquelle: picture alliance / Horst Ossinger / dpa
Simone Thomalla mit ihrer Tochter Sophia.
Mutter und Tochter: ein echtes Dreamteam. Zu Sophia Thomalla verbindet sie seit jeher ein enges Verhältnis, das sie auch bei öffentlichen Auftritten selbstbewusst zeigen. Hier gemeinsam beim Deutschen Fernsehpreis 2005 im Kölner Coloneum.  Fotoquelle: picture alliance / Jörg Carstensen / dpa
Simone Thomalla in einem schwarzen Anzug.
Auch als Einbrecherin macht sie eine starke Figur: In „Ein Fall für den Fuchs“ (2006) zeigte Simone Thomalla an der Seite von Esther Schweins, Dieter Landuris und Walter Sittler, dass sie auch ungewöhnliche Rollen mit großer Selbstverständlichkeit und Präsenz meistert.  Fotoquelle: picture alliance / Arne Dedert / dpa
Simone Thomalla mit ihrem Kollegen vor einem tatort-Plakat.
Krimi-Duo mit Leipziger Wurzeln. Gemeinsam mit Martin Wuttke prägte Simone Thomalla als Hauptkommissarin Eva Saalfeld über Jahre den Tatort aus Leipzig und ermittelte damit ausgerechnet in ihrer Geburtsstadt. Ein besonderes Highlight: 2008 führte die 700. Folge der ältesten Krimireihe Deutschlands die Zuschauer erneut nach Leipzig.  Fotoquelle: picture-alliance/ dpa / Ulrich Perrey
Simone Thomalla auf einem roten Traktor.
Vom Großstadtkrimi aufs Land. In der Rolle der Katja Baumann zeigt sie sich bodenständig, zupackend und nahbar, ein Erfolgsrezept der Serie „Frühling“ (2010).  Fotoquelle: picture-alliance / Sven Simon / Frank Hoermann
Simone Thomalla mit ihrer Tochter Sophia.
Fast wie beste Freundinnen. 2012 strahlten Simone und Sophia Thomalla bei der Silverwhite Crystal Night gemeinsam über den roten Teppich. Mit stilsicherem Auftritt und jeder Menge Glamour bewiesen Mutter und Tochter einmal mehr, dass sie nicht nur äußerlich ein unschlagbares Duo sind.  Fotoquelle: picture-alliance / Felix Hörhager / dpa
Simone Thomalla als Polizistin.
Auszeichnung mit Symbolkraft. Im Mai 2010 wurde Simone Thomalla in Dresden für ihre Arbeit als Kommissarin im ARD-Tatort zur „Ehren-Kommissarin“ der sächsischen Polizei ernannt, eine Auszeichnung mit besonderer Bedeutung.  Fotoquelle: picture alliance / APN | Matthias Rietschel
Simone Thomalla bei "Wetten, dass..."
Beliebter Gast im Showklassiker. 2010 nahm Simone Thomalla auf der Couch von „Wetten, dass..?“ Platz und zeigte sich bestens aufgelegt im Gespräch mit Thomas Gottschalk.  Fotoquelle: picture alliance / Ronald Wittek / dpa
Simone Thomalla mit einem Foto in der Hand.
Playboy-Auftritte als aufsehenerregendes Statement. 2010 überraschte Simone Thomalla mit einem selbstbewussten Shooting für den Playboy und sorgte damit für bundesweite Schlagzeilen.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Paul Zinken
Simone Thomalla mit einer Familie.
Dreharbeiten in der Heimat. Für die Beziehungskomödie „Nach all den Jahren“ kehrte Simone Thomalla 2011 beruflich nach Leipzig zurück an der Seite langjähriger Kollegen. Mit Sven Martinek hatte die Darstellerin eine Beziehung von 1995 bis 1999.  Fotoquelle: picture alliance / Hendrik Schmidt / dpa
Simone Thomalla in einem Auto.
Erfolgreich im Ensemble. Beim MDR-Tatort „Türkischer Honig“ stand Simone Thomalla 2013 erneut im Mittelpunkt eines starken Leipziger Ermittlerteams.   Fotoquelle: picture alliance / Hendrik Schmidt / dpa
Simone Thomalla tanz auf der Bühne.
…aber ihre ganze Liebe gehört dem Theater: Neben dem Fernsehen gilt Simone Thomallas Herz vor allem der Bühne. Ein Beispiel: 2017 begeisterte sie im Stück „Wunschkinder“ am Renaissance-Theater Berlin mit ihrer ganzen Bühnenpräsenz.  Fotoquelle: picture alliance / Eventpress Hoensch
Simone Thomalla mit einem Bier in der Hand.
Erfolg auch auf den Brettern, die die Welt bedeuten. In der Komödie „Extrawurst“ stand sie 2019 mit Christoph M. Ohrt auf der Bühne in Berlin.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Anita Bugge
Simone Thomalla mit Sven Martinek.
Verbunden über Jahre. Mit Schauspieler Sven Martinek verband Simone Thomalla nicht nur eine Beziehung in den 1990er-Jahren (1995 bis 1999), sondern auch darüber hinaus gegenseitige Wertschätzung. Ein Zeichen dafür: 2023 gehörte er zu den ersten Gratulanten, als sie mit der Goldenen Henne ausgezeichnet wurde.  Fotoquelle: picture alliance / Eibner-Pressefoto / Zichy
Simone Thomalla feuert Alexander Zverev an.
Prominente Unterstützung am Spielfeldrand. Im Tennisstadion am Rothenbaum sorgt sie beim ATP-Turnier (2023) für Stimmung, an ihrer Seite Tochter Sophia, die mit Tennisstar Alexander Zverev liiert ist.  Fotoquelle: picture alliance / Frank Molter / dpa
Simone Thomalla bei "Let's Dance".
Dancing Queen: 2025 zeigte Simone Thomalla bei „Let’s Dance“ an der Seite von Evgeny Vinokurov ihr tänzerisches Talent: Mit Eleganz, Disziplin und Leidenschaft beeindruckte sie besonders beim Rumba.  Fotoquelle: picture alliance / Stefan Gregorowius
Simone Thomalla mit ihrem Partner René.
Neue Liebe öffentlich gemacht. 2025 präsentierte Simone Thomalla stolz ihren Partner René und bewies damit einmal mehr: Für Überraschungen und neue Kapitel ist das Leben nie zu spät.  Fotoquelle: picture alliance

Rollenvielfalt mit Biss. Ob Kommissarin oder düstere Figur, Simone Thomalla beweist immer wieder, dass ihr auch die dunkleren Facetten überzeugend stehen. Die Schauspielerin bei einem Shooting um 1998.

Nachdenklich, elegant, präsent. Selbst in ruhigen Momenten strahlt Simone Thomalla Stärke und Persönlichkeit aus. Bei einem Outdoor-Shooting an einem U-Bahnhof in Deutschland um 1998 beweist sie, dass Charisma keine Bühne braucht.

Ein prominentes Paar der 2000er. Fast ein Jahrzehnt lang (2000 bis Anfang 2009) gehörten Simone Thomalla und Fußballmanager Rudi Assauer zu den meistbeachteten Promi-Paaren des Landes. Auch beruflich traten sie gemeinsam in Erscheinung: Für ihre Werbespots für die Veltins-Brauerei wurden sie mit der Goldenen Kamera in der Kategorie „Bester Werbespot mit Prominenten“ ausgezeichnet.

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Mutter und Tochter: ein echtes Dreamteam. Zu Sophia Thomalla verbindet sie seit jeher ein enges Verhältnis, das sie auch bei öffentlichen Auftritten selbstbewusst zeigen. Hier gemeinsam beim Deutschen Fernsehpreis 2005 im Kölner Coloneum.

Auch als Einbrecherin macht sie eine starke Figur: In „Ein Fall für den Fuchs“ (2006) zeigte Simone Thomalla an der Seite von Esther Schweins, Dieter Landuris und Walter Sittler, dass sie auch ungewöhnliche Rollen mit großer Selbstverständlichkeit und Präsenz meistert.

Krimi-Duo mit Leipziger Wurzeln. Gemeinsam mit Martin Wuttke prägte Simone Thomalla als Hauptkommissarin Eva Saalfeld über Jahre den Tatort aus Leipzig und ermittelte damit ausgerechnet in ihrer Geburtsstadt. Ein besonderes Highlight: 2008 führte die 700. Folge der ältesten Krimireihe Deutschlands die Zuschauer erneut nach Leipzig.

Fast wie beste Freundinnen. 2012 strahlten Simone und Sophia Thomalla bei der Silverwhite Crystal Night gemeinsam über den roten Teppich. Mit stilsicherem Auftritt und jeder Menge Glamour bewiesen Mutter und Tochter einmal mehr, dass sie nicht nur äußerlich ein unschlagbares Duo sind.

Auszeichnung mit Symbolkraft. Im Mai 2010 wurde Simone Thomalla in Dresden für ihre Arbeit als Kommissarin im ARD-Tatort zur „Ehren-Kommissarin“ der sächsischen Polizei ernannt, eine Auszeichnung mit besonderer Bedeutung.

Beliebter Gast im Showklassiker. 2010 nahm Simone Thomalla auf der Couch von „Wetten, dass..?“ Platz und zeigte sich bestens aufgelegt im Gespräch mit Thomas Gottschalk.

Playboy-Auftritte als aufsehenerregendes Statement. 2010 überraschte Simone Thomalla mit einem selbstbewussten Shooting für den Playboy und sorgte damit für bundesweite Schlagzeilen.

Dreharbeiten in der Heimat. Für die Beziehungskomödie „Nach all den Jahren“ kehrte Simone Thomalla 2011 beruflich nach Leipzig zurück an der Seite langjähriger Kollegen. Mit Sven Martinek hatte die Darstellerin eine Beziehung von 1995 bis 1999.

Erfolgreich im Ensemble. Beim MDR-Tatort „Türkischer Honig“ stand Simone Thomalla 2013 erneut im Mittelpunkt eines starken Leipziger Ermittlerteams.

…aber ihre ganze Liebe gehört dem Theater: Neben dem Fernsehen gilt Simone Thomallas Herz vor allem der Bühne. Ein Beispiel: 2017 begeisterte sie im Stück „Wunschkinder“ am Renaissance-Theater Berlin mit ihrer ganzen Bühnenpräsenz.

Erfolg auch auf den Brettern, die die Welt bedeuten. In der Komödie „Extrawurst“ stand sie 2019 mit Christoph M. Ohrt auf der Bühne in Berlin.

Verbunden über Jahre. Mit Schauspieler Sven Martinek verband Simone Thomalla nicht nur eine Beziehung in den 1990er-Jahren (1995 bis 1999), sondern auch darüber hinaus gegenseitige Wertschätzung. Ein Zeichen dafür: 2023 gehörte er zu den ersten Gratulanten, als sie mit der Goldenen Henne ausgezeichnet wurde.

Prominente Unterstützung am Spielfeldrand. Im Tennisstadion am Rothenbaum sorgt sie beim ATP-Turnier (2023) für Stimmung, an ihrer Seite Tochter Sophia, die mit Tennisstar Alexander Zverev liiert ist.

Dancing Queen: 2025 zeigte Simone Thomalla bei „Let’s Dance“ an der Seite von Evgeny Vinokurov ihr tänzerisches Talent: Mit Eleganz, Disziplin und Leidenschaft beeindruckte sie besonders beim Rumba.

Neue Liebe öffentlich gemacht. 2025 präsentierte Simone Thomalla stolz ihren Partner René und bewies damit einmal mehr: Für Überraschungen und neue Kapitel ist das Leben nie zu spät.

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Simone Thomalla gehört zu den bekanntesten Gesichtern des de&hellip;

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