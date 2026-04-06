Home News TV-News

"Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus": Alle Infos zum Rückblick aufs Duo

Tatort-Rückblick

"Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus": Alle Infos zum Rückblick aufs Duo

06.04.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Nach 35 Jahren und 100 Fällen verabschieden sich die Kult-Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr aus dem Tatort-Universum.
"Batic und Leitmayr - Die Zwei vom Tatort sagen Servus"
Der "Tatort" bedeutet Miroslav Nemec (links) und Udo Wachtveitl viel. Das zeigt auch der "Dienstausweis", den Nemec in seiner Geldbörse mit sich trägt.   Fotoquelle: BR/Harald Schulz
"Tatort: Unvergänglich"
Zum Abschluss der "Tatort"-Karriere von Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, links) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) durfte sich ihre Heimatstadt München im "Tatort: Unvergänglich" noch einmal von ihrer besten Seite zeigen.   Fotoquelle: BR/NEUESUPER GmbH/Hendrik Heiden
"Tatort: Animals"
Mit dem "Tatort: Animals" fing 1991 alles an. Seither ermittelten Ivo Batic (Miroslav Nemec, links) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in insgesamt 100 Fällen.   Fotoquelle: BR/Bavaria Film GmbH/Thomas Klausmann
"Tatort: Gefallene Engel"
Viele Jahre lang ermittelten sie als Trio (von links): Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl), Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Carlo Menzinger (Michael Fitz).   Fotoquelle: Bavaria Film GmbH/BR/klick/Rolf von der Heydt

100 Fälle in 35 Jahren: Mit dieser Bilanz sind die Münchner Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) nun die offiziellen Rekordhalter im "Tatort"-Universum. Der zweigeteilte "Tatort: Unvergänglich" am Ostersonntag und Ostermontag, jeweils um 20.15 Uhr, soll nun der letzte des 67-jährigen Wachtveitl und seines vier Jahre älteren Kollegen gewesen sein. Direkt im Anschluss an das große Finale blickt das Erste in der Dokumentation "Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus" noch einmal zurück.

ARD
Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus
Dokumentation • 06.04.2026 • 21:45 Uhr

Im Film vom "Tatort"-Experten Heiko Rauber schwelgen die beiden bayerischen Kult-Schauspieler noch einmal in Erinnerungen: Welche Anekdoten und entscheidenden Drehmomente sind ihnen noch präsent? Und was halten die zwei vom filmischen Abschied ihrer Figuren? "Es fühlt sich richtig an", sagt Wachtveitl: "Letztlich ist der Tatort ja auch ein realistisches Genre. Und Leute in unserem Alter würden da im harten Einsatz nicht mehr über Zäune springen und sich Schlägereien liefern."

Alte Kollegen kommen zu Wort

Zu Wort kommen aber auch zahlreiche Weggefährtinnen und -gefährten der beiden Mimen: "Die sind immer noch so ehrgeizig, was für ihre Figur rauszuholen", staunt Lisa Wagner, die in ihrer alten "Tatort"-Rolle als Fall-Profilerin Christine Lerch im "Tatort: Unvergänglich" ebenso in einem Gastauftritt zurückkehrt wie Michael Fitz, der als Carlo Menzinger 15 Jahre Seit an Seit mit Batic und Leitmayr ermittelte. Weitere Stimmen in der Doku kommen vom Regisseur Dominik Graf, der preisgekrönte Folgen wie "Frau Bu lacht" inszenierte, und von Moritz Binder und Johanna Thalmann, die gemeinsam das Drehbuch zum "Tatort: Unvergänglich" schrieben.

Derzeit beliebt:
>>"Nord Nord Mord – Sievers und der Traum vom Fliegen": Kritik zum ZDF-Krimi
>>Neue Staffel von „Praxis mit Meerblick“: Alle Sendetermine 2026
>>"Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?": Darum geht's in der RTL-Sonderausgabe
>>„Wir sind irgendwann vergessen“: Udo Wachtveitl spricht Klartext zum „Tatort“-Ende

Einen Ausflug in die Vergangenheit bietet auch das BR Fernsehen: Am Samstag, 11. April, zeigt der Sender ab 20.15 Uhr, die "Tatort"-Folgen "Das Glockenbachgeheimnis" (1999), "Norbert" (1999) und "Wolf im Schafspelz" (2002) in restaurierter Fassung.

Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus – Mo. 06.04. – ARD: 21.45 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

So anders sah das „Tatort“-Duo Batic und Leitmayr am Anfang aus
Tatort-Abschied
"Tatort: Unvergänglich (1)"
"Tatort: Unvergänglich" - Der letzte Fall der Münchner Kommissare als Doppelfolge im Ersten
ARD-Krimi-Reihe
"Tatort: Unvergänglich (1)"
"Das perfekte Geheimnis" in der ARD: Eine Kritik zur Deutschen Komödie
"Das perfekte Geheimnis"
Das perfekte Geheimnis
"Sternstunde der Mörder": Eine Kritik zum neuen ARD-Krimi
Morden in Zeiten des 2. Weltkrieges
Sternstunde der Mörder
Evelyn Burdecki erkundet christliche Feiertage in neuer ARD-Reihe
Heimkehr zum Glauben
Evelyn Burdecki
"Mord auf Shetland – Der stumme Zeuge": Kritik zur Reihe mit Ashley Jensen in der ARD
Spannung auf Shetland
"Mord auf Shetland - Der stumme Zeuge"
ARD verlängert "Tatort"-Sommerpause deutlich
Verlängerte Krimi-Pause
"Tatort: Unvergänglich (1)"
Darum geht's im Biopic „Echtes Leben: Affenretterin ohne Erinnerung“ in der ARD
Amnesie einer Forscherin
Echtes Leben: Affenretterin ohne Erinnerung
Kritik zu TV-Film „Kein einfacher Mord“ in der ARD
Versteckspiel
"Kein einfacher Mord"
Münchner Kommissare klären zum „Tatort“-Abschied über Gagen-Mythos auf
Gagen-Spekulation
Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl vor einer blauen Wand.
Nach Rosa Herzog: Diese Schauspielerin wird Fabers neue Partnerin
Neues Ermittlerduo
Sophia Mercedes Burtscher und Jörg Hartmann.
„So ein Schwachsinn“: Anja Kruse rechnet mit dem deutschen TV ab
Harte Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
Reiche Freunde, dreckige Geheimnisse: Diese Serie hat es in sich
Moralisches Niemandsland
"Your Friends & Neighbors" - Staffel 2 | Apple TV
„The Testaments: Die Zeuginnen“: Gelungene Fortsetzung oder gefährlicher Fehltritt?
Young Adult-Dystopie
The Testaments: Die Zeuginnen
„Der Alte“ wird 50: Was hinter dem plötzlichen Ausstieg des ersten Kommissars steckt
Siegfried Lowitz' Kritik
Der Alte
Mit 60 noch nicht still: Michael Mittermeiers Erfolgsgeheimnis
Comedy-Jubiläum
"LOL: Last One Laughing" Season 4 Premiere In Berlin
„Let’s Dance“ sorgt für Wirbel: Entscheidung des Senders bringt Fans auf die Palme
Rippenbruch
Schauspielerin Esther Schweins und Profitänzer Massimo Sinato
"Sissi": Das wusstest du noch nicht über die berühmte Kaiserin
Kaiserin Sisi enthüllt
Sissi
Wie ein Ex-Beatle "Das Leben des Brian" rettete
Beatles-Hilfe
Das Leben des Brian (1979)
"Terra X: Wege des Wissens (1) – Von Babylon nach Kairo" Harald Lesch auf den Spuren der Wissenschaftsgeschichte
Wissenschaftsreise
Terra X: Wege des Wissens (1) - Von Babylon nach Kairo
Das machen die "King of Queens"-Stars heute
Stars heute
King of Queens
Dieser Schlagerstar komponierte die "Pumuckl"-Titelmelodie
Kult-Kobold
Fun Facts über Pumuckl
"Wer wird Millionär? Das große Oster-Special": Die RTL-Show mit Günther Jauch
Oster-Quiz
Wer wird Millionär? Das große Osterspecial
"Kung Fu Panda 4": Die Suche nach dem nächsten Drachenkrieger im Free-TV
Animationskomödie
Kung Fu Panda 4
"Das Traumschiff" nimmt an Ostern erstmals Kurs auf Island und hat einige Überraschungen an Bord
Das Traumschiff – Island
"Das Traumschiff: Island"
"Neue Geschichten vom Pumuckl" RTL zeigt sechs neue Folgen der zweiten Staffel
Neue Folgen
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
"Traumschiff"-Star Barbara Wussow mit klaren Worten zur Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen
ZDF-Reihe
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Im Wohnwagen: So verrückt ist "Let's Dance"-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack aufgewachsen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Legenden der Erfolgsshow: Diese "Let’s Dance"-Stars sind bereits gestorben
Schicksale
Daniel Küblböck lacht auf dem roten Teppich.
Elmar Wepper in seiner schönsten Rolle: Berührendes Drama läuft heute im Free-TV
Kunst der Trauer
Kirschblüten - Hanami