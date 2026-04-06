"Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus": Alle Infos zum Rückblick aufs Duo

100 Fälle in 35 Jahren: Mit dieser Bilanz sind die Münchner Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) nun die offiziellen Rekordhalter im "Tatort"-Universum. Der zweigeteilte "Tatort: Unvergänglich" am Ostersonntag und Ostermontag, jeweils um 20.15 Uhr, soll nun der letzte des 67-jährigen Wachtveitl und seines vier Jahre älteren Kollegen gewesen sein. Direkt im Anschluss an das große Finale blickt das Erste in der Dokumentation "Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus" noch einmal zurück.

Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus Dokumentation • 06.04.2026 • 21:45 Uhr

Im Film vom "Tatort"-Experten Heiko Rauber schwelgen die beiden bayerischen Kult-Schauspieler noch einmal in Erinnerungen: Welche Anekdoten und entscheidenden Drehmomente sind ihnen noch präsent? Und was halten die zwei vom filmischen Abschied ihrer Figuren? "Es fühlt sich richtig an", sagt Wachtveitl: "Letztlich ist der Tatort ja auch ein realistisches Genre. Und Leute in unserem Alter würden da im harten Einsatz nicht mehr über Zäune springen und sich Schlägereien liefern."

Alte Kollegen kommen zu Wort Zu Wort kommen aber auch zahlreiche Weggefährtinnen und -gefährten der beiden Mimen: "Die sind immer noch so ehrgeizig, was für ihre Figur rauszuholen", staunt Lisa Wagner, die in ihrer alten "Tatort"-Rolle als Fall-Profilerin Christine Lerch im "Tatort: Unvergänglich" ebenso in einem Gastauftritt zurückkehrt wie Michael Fitz, der als Carlo Menzinger 15 Jahre Seit an Seit mit Batic und Leitmayr ermittelte. Weitere Stimmen in der Doku kommen vom Regisseur Dominik Graf, der preisgekrönte Folgen wie "Frau Bu lacht" inszenierte, und von Moritz Binder und Johanna Thalmann, die gemeinsam das Drehbuch zum "Tatort: Unvergänglich" schrieben.

Einen Ausflug in die Vergangenheit bietet auch das BR Fernsehen: Am Samstag, 11. April, zeigt der Sender ab 20.15 Uhr, die "Tatort"-Folgen "Das Glockenbachgeheimnis" (1999), "Norbert" (1999) und "Wolf im Schafspelz" (2002) in restaurierter Fassung.

Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus – Mo. 06.04. – ARD: 21.45 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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