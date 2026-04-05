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"Wer wird Millionär? Das große Oster-Special": Die RTL-Show mit Günther Jauch

Oster-Quiz

"Wer wird Millionär? Das große Oster-Special": Die RTL-Show mit Günther Jauch

05.04.2026, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
Günther Jauch bringt Kandidaten wie Publikum auch im zweiteiligen Oster-Special mit seiner gewitzten Art immer wieder aus der Fassung.
Wer wird Millionär? Das große Osterspecial
Meister des hintersinnigen Lächelns: Günther Jauch schafft es immer wieder, seine Quizkandidaten zu verunschern  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Wer wird Millionär? Das große Osterspecial
Von den Ausführungen von Günther Jauch sollte man sich nicht zu sehr ablenken lassen.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Quizabend mit Kultfaktor: An Ostern lädt Günther Jauch zum großen Feiertags-Special seiner beliebten Quizshow ein. Die Sonderausgabe "Wer wird Millionär? – Das große Oster-Special" ist auf zwei Abende angelegt und wird am Ostermontag, 6. April um 20.15 Uhr fortgesetzt. Es geht natürlich um Spannung, Nervenkitzel und jede Menge überraschende Momente auf dem Weg zur Million. Einen entscheidenden Anteil am anhaltenden Erfolg der Reihe hat Moderator Günther Jauch, der mit seiner schlagfertigen, humorvollen Art schon zahllose Kandidaten ins Schwitzen gebracht hat. Auch im Oster-Special stellt er sein Talent unter Beweis, wenn er die Teilnehmer mit klugen Nachfragen, charmanten Kommentaren und kleinen Spitzen aus der Reserve lockt.

RTL
Wer wird Millionär? Das große Oster-Special
Show • 05.04.2026 • 20:15 Uhr

Im Mittelpunkt stehen natürlich wieder die Kandidatinnen und Kandidaten auf dem berühmten Ratestuhl. Schritt für Schritt kämpfen sie sich durch den Fragenkatalog, immer mit dem Ziel, die entscheidende Million zu erreichen. Doch der Weg dorthin ist bekanntlich voller Tücken – und Fangfragen.

Fiebern wieder mehr als drei Millionen Fans mit?

Im Vergleich zum Vorjahr fährt RTL an Ostern die "WWM"-Dosis wieder ein wenig zurück. Im vergangenen Jahr hatte man eine "3-Millionen-Woche" in die Osterzeit gelegt, was sich allerdings aus Quotensicht nicht unbedingt auszahlte. Nachdem 2024 das Oster-Special mit Günther Jauch mehr als drei Millionen Fans anlockte, blieb die Sendung 2025 klar unter dieser Marke – damals mit 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern am Ostersonntag.

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Wer wird Millionär? Das große Oster-Special – So. 05.04. – RTL: 20.15 Uhr

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