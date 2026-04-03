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"Bauer sucht Frau": Darum geht's im RTL-Spezial

Goodbye Namibia

"Bauer sucht Frau": Darum geht's im RTL-Spezial

03.04.2026, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Mit der Karfreitag-Spezialausgabe rückt RTL einmal mehr die langfristigen Entwicklungen von Paaren in den Fokus und zeigt, wie sich aus einer TV-Romanze echte Lebensentscheidungen entwickeln können. Für Gerald und Anna geht es von Namibia nach Polen.
Bauer sucht Frau - Gerald & Anna: Goodbye Namibia
Krisenbesprechung am Kaffeetisch (von links): Inka Bause hört sich die Sorgen von Anna und Gerald an.  Fotoquelle: RTL
Bauer sucht Frau - Gerald & Anna: Goodbye Namibia
Gut, dass sich das Landleute-Paar gegenseitig Halt geben kann.  Fotoquelle: RTL
Bauer sucht Frau - Gerald & Anna: Goodbye Namibia
Gerald und Anna steckten zuletzt in einer Phase großer emotionaler Unsicherheit.  Fotoquelle: RTL
Bauer sucht Frau - Gerald & Anna: Goodbye Namibia
Ihr Wunsch, Afrika zu verlassen, ist groß. Doch noch wissen Gerald und Anna nicht, was sie in Europa erwartet.  Fotoquelle: RTL

Es ist ein Abschied von Afrika und ein emotionaler Neuanfang nach turbulenten Zeiten: Die RTL-Sondersendung der Landliebe-Reihe begleitet ein Auswanderer-Paar auf einem entscheidenden Abschnitt ihres Lebens. "Bauer sucht Frau – Gerald & Anna: Goodbye Namibia" erzählt von Zweifeln und der Hoffnung auf ein neues Kapitel.

RTL
Bauer sucht Frau – Gerald & Anna: Goodbye Namibia
Dokumentation • 03.04.2026 • 19:05 Uhr

Die beiden wurden durch das Kuppelformat einem Millionenpublikum bekannt, doch ihre Beziehung stand zuletzt vor einer Zerreißprobe. "Die große Liebe von Gerald und Anna stand kurz vor dem Aus", heißt es bei RTL etwas wolkig. Dennoch entschieden sich beide, gemeinsam weiterzukämpfen und ihre Zukunft neu auszurichten. Im Zentrum der Spezialausgabe steht eine weitreichende Entscheidung: "Wir verlassen Namibia und wandern aus nach Polen."

"Bauer sucht Frau"-Stars wagen den nächsten Schritt

Die Kameras begleiten das Paar über mehrere Monate hinweg auf diesem Weg: von den ersten Überlegungen bis hin zum konkreten Aufbruch. Dabei entsteht ein persönliches Porträt, das nicht nur die praktischen Herausforderungen einer Auswanderung zeigt, sondern vor allem die emotionale Dimension. Zwischen Abschiedsschmerz, Unsicherheit und neuer Zuversicht durchleben Gerald und Anna eine intensive Phase, die von großen Fragen geprägt ist: Können sie ihre Beziehung stabilisieren? Was erwartet sie in der neuen Heimat? Und welche Perspektiven ergeben sich fernab ihres bisherigen Lebens in Namibia?

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Moderiert wird das Format wie gewohnt von Inka Bause. Über allem steht eine offene Frage, die den Spannungsbogen der Sendung prägt: Endet hier ein großer Traum oder beginnt ein ganz neuer?

Bauer sucht Frau – Gerald & Anna: Goodbye Namibia – Fr. 03.04. – RTL: 19.05 Uhr

Neuer Star auf dem ZDF-"Traumschiff": Das ist die Rolle!
Narumol David, bekannt aus "Bauer sucht Frau", erweitert ihre TV-Karriere mit einem Auftritt auf dem ZDF-Traumschiff. Gemeinsam mit Florian Silbereisen wird sie in Thailand und Vietnam vor der Kamera stehen. Auch in "Kampf der Realitystars" ist sie zu sehen.
"Bauer sucht Frau"-Star
2009 trafen sich Narumol und Josef bei "Bauer sucht Frau".

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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