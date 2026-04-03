"Bauer sucht Frau": Darum geht's im RTL-Spezial

Es ist ein Abschied von Afrika und ein emotionaler Neuanfang nach turbulenten Zeiten: Die RTL-Sondersendung der Landliebe-Reihe begleitet ein Auswanderer-Paar auf einem entscheidenden Abschnitt ihres Lebens. "Bauer sucht Frau – Gerald & Anna: Goodbye Namibia" erzählt von Zweifeln und der Hoffnung auf ein neues Kapitel.

Bauer sucht Frau – Gerald & Anna: Goodbye Namibia Dokumentation • 03.04.2026 • 19:05 Uhr

Die beiden wurden durch das Kuppelformat einem Millionenpublikum bekannt, doch ihre Beziehung stand zuletzt vor einer Zerreißprobe. "Die große Liebe von Gerald und Anna stand kurz vor dem Aus", heißt es bei RTL etwas wolkig. Dennoch entschieden sich beide, gemeinsam weiterzukämpfen und ihre Zukunft neu auszurichten. Im Zentrum der Spezialausgabe steht eine weitreichende Entscheidung: "Wir verlassen Namibia und wandern aus nach Polen."

"Bauer sucht Frau"-Stars wagen den nächsten Schritt Die Kameras begleiten das Paar über mehrere Monate hinweg auf diesem Weg: von den ersten Überlegungen bis hin zum konkreten Aufbruch. Dabei entsteht ein persönliches Porträt, das nicht nur die praktischen Herausforderungen einer Auswanderung zeigt, sondern vor allem die emotionale Dimension. Zwischen Abschiedsschmerz, Unsicherheit und neuer Zuversicht durchleben Gerald und Anna eine intensive Phase, die von großen Fragen geprägt ist: Können sie ihre Beziehung stabilisieren? Was erwartet sie in der neuen Heimat? Und welche Perspektiven ergeben sich fernab ihres bisherigen Lebens in Namibia?

Moderiert wird das Format wie gewohnt von Inka Bause. Über allem steht eine offene Frage, die den Spannungsbogen der Sendung prägt: Endet hier ein großer Traum oder beginnt ein ganz neuer?

Bauer sucht Frau – Gerald & Anna: Goodbye Namibia – Fr. 03.04. – RTL: 19.05 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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