"37°: Leiden, bleiben oder scheiden": Kritik zur ZDF-Reportagereihe

Wenn Beziehungen ins Wanken geraten, stehen viele Paare vor einer der schwersten Entscheidungen ihres Lebens: kämpfen oder loslassen? Die ZDF-Reportagereihe "37°" widmet sich in der Ausgabe "Leiden, bleiben oder scheiden" genau dieser Frage. Ausgangspunkt sind Zahlen, die aufhorchen lassen: Laut Studien trennt sich jedes dritte Paar nach einer Affäre, doch auch ohne Seitensprung scheitert immer noch fast jede vierte Beziehung. Die zentrale Frage: Wie lässt sich zerstörtes Vertrauen überhaupt wieder aufbauen? Und gibt es einen Weg zurück zur Liebe?

37°: Leiden, bleiben oder scheiden Reportage • 19.05.2026 • 22:15 Uhr

Kann einen Trennung auf Zeit weiterhelfen? Der Film von Katrin Wegner begleitet zwei Paare, die sich genau dieser Herausforderung stellen. Statt vorschnell aufzugeben, versuchen sie, ihre Beziehung zu retten: mit unterschiedlichen Strategien und ungewissem Ausgang. Sylvia und Jürn, beide 62 Jahre alt und seit 15 Jahren verheiratet, stehen vor einem Scherbenhaufen. Sylvia vermisst in ihrer Ehe Zärtlichkeit, Nähe und Leidenschaft. Sie beginnt eine Affäre, die lange unentdeckt bleibt. Als Jürn davon erfährt, gerät seine Welt aus den Fugen. Zwischen Verletzung, Wut und Hoffnung suchen beide nach einem Weg, ihre Beziehung zu retten.

Gespräche, Streit und emotionale Ausbrüche prägen ihren Alltag. Besonders schwierig: Sylvia kann die Affäre nicht beenden. Dennoch hält Jürn an der Beziehung fest und will herausfinden, ob es noch eine gemeinsame Zukunft gibt. In einer Paartherapie versuchen beide, ihre Liebe neu zu definieren, mit Offenheit, neuen Vereinbarungen und der Bereitschaft zu schmerzhaften Kompromissen.

Auch Barbara (48) und Olaf (49) kämpfen mit massiven Problemen. Ihr Alltag ist geprägt von Konflikten, die immer wieder eskalieren. Schließlich rät ihr Therapeut zu einem radikalen Schritt: einer Trennung auf Zeit. Olaf verlässt das gemeinsame Zuhause und zieht in einen Camper, während Barbara mit den Kindern zurückbleibt. Die räumliche Distanz soll helfen, Klarheit zu gewinnen: über sich selbst und über die Beziehung. Können sie durch den Abstand erkennen, ob ihre Partnerschaft noch eine Zukunft hat?

37°: Leiden, bleiben oder scheiden – Di. 19.05. – ZDF: 22.15 Uhr

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