Home News TV-News

"Mama ist die Best(i)e": Kritik zum Zweiteiler mit Adele Neuhauser im ZDF

Rachefeldzug

"Mama ist die Best(i)e": Kritik zum Zweiteiler mit Adele Neuhauser im ZDF

18.05.2026, 09.27 Uhr
von Maximilian Haase
Adele Neuhauser spielt in der ZDF-Satire "Mama ist die Best(i)e" eine verurteilte Ex-Societylady, die nach zehn Jahren Haft den wahren Mörder ihres Mannes sucht. Die Serie verknüpft Krimikomödie mit Gesellschafts- und Familiensatire und zeigt die Abgründe der Wiener Schickeria.
Mama ist die Best(i)e
Gloria Almeda (Adele Neuhauser) kommt nach zehn Jahren aus dem Gefängnis frei. Nun sinnt sie auf Rache an ihrer Familie.   Fotoquelle: ZDF/Fabio Eppensteiner
Mama ist die Best(i)e
Nach der Entlassung aus dem Gefängnis darf Gloria Almeda (Adele Neuhauser) dank Fußfessel das Familienanwesen nicht mehr verlassen.   Fotoquelle: ZDF/Fabio Eppensteiner
Mama ist die Best(i)e
Gloria (Adele Neuhauser, rechts) bekommt von Tochter Leonie (Fanny Krausz) die Asche ihres Mannes überreicht, den sie ermordet haben soll.   Fotoquelle: ZDF/Fabio Eppensteiner
Mama ist die Best(i)e
Die Hausangestellte Henny Baumann (Lara Mandoki, links) und Glorias Enkelin Gretchen (Annika Wonner) hören aufmerksam zu, wenn es um die zahlreichen Geheimnisse der Familie geht.   Fotoquelle: ZDF/Fabio Eppensteiner
Mama ist die Best(i)e
Im Rückblick wird gezeigt, wie Gloria Almeda (Adele Neuhauser, zweite von rechts) wegen des angeblichen Mordes an ihrem Gatten verhaftet wird.   Fotoquelle: ZDF/Fabio Eppensteiner
Mama ist die Best(i)e
Tono Pfeifer (Roland Koch) und Gloria Almeda (Adele Neuhauser) führten einst eine intensive Beziehung.   Fotoquelle: ZDF/Fabio Eppensteiner
Mama ist die Best(i)e
Bernadette Pfeifer (Elena Uhlig) scheint die finanzielle und sonstige Kontrolle über ihren Mann Tono (Roland Koch) zu haben.   Fotoquelle: ZDF/Fabio Eppensteiner

Manchmal reicht schon die Nennung zweier Namen, um das große Potenzial eines Films zu sehen: Wenn Schauspielerin Adele Neuhauser und Drehbuchautor Uli Brée gemeinsame Sache machen, dann kommt in der Regel am Ende charmante Unterhaltung heraus. Zuletzt bewies das etwa die Dramedy "Makellos", mit der das Erfolgsduo seine lose ARD-Filmreihe über Identität und Selbstfindung fortsetzte. Derzeit scheint das kreative Dreamteam jedenfalls nicht aufzuhalten zu sein: Im aktuellen ZDF-Zweiteiler "Mama ist die Best(i)e" schrieb Brée der beliebten Wiener Darstellerin die Rolle einer Ex-Societylady auf den Leib, die nach Jahren im Gefängnis wegen des angeblichen Mordes an ihrem Mann freikommt. Lustvoll versteht es der Genremix, Krimikomödie mit Gesellschafts- und Familiensatire zu verknüpfen.

ZDF
Mama ist die Best(i)e
Komödie • 18.05.2026 • 20:15 Uhr

Adele Neuhauser, wandelbar wie eh und je, spielt die einstmals millionenschwere Gloria Almeda. Dass der frühere Star Wiener Gesellschaft zehn Jahre lang von der Bildfläche verschwunden war, hatte einen dann doch eher ungewöhnlichen Grund: Gloria saß im Gefängnis, verurteilt für den Mord an ihrem Gatten Victor (Bernhard Schir), der bei der Explosion einer Gartenlaube beim Techtelmechtel mit seiner Geliebten ums Leben kam. Damals, so zeigt der auf zwei Zeitebenen spielende Film die luxuriös-oberflächliche Vergangenheit, war Gloria eine shoppingsüchtige Lady der "Bussi-Bussi-Gesellschaft".

Nach der Verurteilung – zu Unrecht, wie Gloria betont – ließ ihre dysfunktionale Familie sie völlig im Stich. Eine große Enttäuschung mit Konsequenzen: "Wenn dir genau die Menschen, die dich stärken sollten, in den Rücken fallen, bleibt dir nur eines: Rache." Nun, da sie zurück ist, wenn auch mit Fußfessel an die Villa gebunden, will sie den wahren Mörder ihres Mannes finden – "oder sagt man jetzt Mörder und Mörder:innen?", fügt die ein Jahrzehnt vom Zeitgeist Abwesende süffisant hinzu. Sie ist jedenfalls überzeugt davon, dass der- oder diejenige sich in ihrer engsten Umgebung befindet.

Derzeit beliebt:
>>Die Vorgeschichte des Horrorclowns: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
>>„Passt null“: Maite Kelly sorgt im „Fernsehgarten“ für Kritik
>>"Wir sind von alten, weißen Männern umzingelt": Christoph Maria Herbst im Interview
>>„Massive Probleme“: Wie der „Tatort“-Ruhm Axel Prahls Ehe belastete

"Was machen zehn Jahre Haft mit so einem Menschen?"

Ihre Villa ist für Gloria Almeda kein Ort der Geborgenheit. Während sie im Knast saß, haben sich ihre Kinder Leonie (Fanny Krausz) und Severin (erneut fantastisch verkörpert von Neuhausers Dauerschauspielpartner Manuel Rubey) sowie die Schwiegerkinder Gaston (Andreas Lust) und Stella (Stefanie Stappenbeck) bereits daran gemacht, das Erbe zu fleddern. Nicht mit Gloria: Sie hat zwei ehemalige Mithäftlinge als "Personal" in das Haus eingeschleust, die für sie spionieren. Schritt für Schritt setzt sich ein Puzzle zusammen, in dem auch alte Freunde wie der Ex-Geliebte Tono Pfeifer (Roland Koch) und dessen Ehefrau Bernadette (Elena Uhlig) zwielichtige Rollen spielen.

Derweil kommen auch bei der zuständigen Kommissarin Regula Fritsch (Aglaia Szyszkowitz) leise Zweifel auf, ob sie damals wirklich die wahre Täterin hinter Gitter brachte. Sie habe nun bei ihr "einen Mord frei", scherzt Gloria, die Neuhauser in ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten vor, im und nach dem Knast schön herausarbeitet. "Was machen zehn Jahre Haft mit so einem Menschen? Den Wandel zu zeigen, das hat mich gereizt", sagt die 67-Jährige über ihre Rolle.

Dass dies glaubhaft gelingt, liegt nicht zuletzt an der langjährigen und intensiven Zusammenarbeit zwischen der Hauptdarstellerin und Uli Brée: "Wenn ich für sie schreibe, habe ich oft das Gefühl, sie blickt mir beim Schreiben über die Schulter", so der Autor. Über die Jahre sei eine Zusammenarbeit entstanden, "die sich fast wie Aufgabenteilung anfühlt: Ich liefere die Figur, und sie erweckt sie zum Leben." Für Brée, der bereits in "Vorstadtweiber" die Abgründe der Wiener Schickeria auszuloten verstand, ist die Geschichte von Gloria ein Weg "von der Oberfläche zur Tiefe, von Selbsttäuschung zu Einsicht".

"Man sollte aus den eigenen Fehlern lernen"

Regisseurin Ute Wieland setzt bei der Inszenierung auf einen klaren visuellen Kontrast: Die Vergangenheit wird laut, bunt und schrill gezeigt, die Gegenwart hingegen in gedämpften Farben. Die Schauspieler, so Wieland, bewegten sich dabei "auf einer ständigen Gratwanderung zwischen Überhöhung und Wahrhaftigkeit". Um die tiefsitzenden Konflikte der dysfunktionalen Familie spürbar zu machen, habe man im Vorfeld sogar mit Familienaufstellungen und Improvisationen geprobt.

Und so bearbeitet der unterhaltsame Zweiteiler nicht nur die klassische Krimi-Frage nach dem Täter, sondern vor allem jene nach den Abgründen als auch den Lichtblicken, die Familien innewohnen. Dabei rechnet die Satire mit einer Gesellschaft ab, in der Schein oft mehr zählt als Sein. Bei allem Sarkasmus lässt das Duo Brée/Neuhauser immer Platz für leichtfüßigen Humor und die Hoffnung, dass doch noch alles gut wird. Oder wie Adele Neuhauser es ausdrückt: "Man sollte aus den eigenen Fehlern lernen und sich die Hand zur Versöhnung reichen". Versöhnlich stimmen dürfte es angesichts ihres nahenden Abschieds als "Tatort"-Kommissarin auch die Fans, dass die Wienerin derzeit so oft im Fernsehen zu sehen ist.

Das ZDF zeigt den ersten Teil um 20.15 Uhr, Teil zwei folgt dann nach dem "heute journal" ab 22.15 Uhr. In der Mediathek sind beide Filme bereits abrufbar.

Mama ist die Best(i)e – Mo. 18.05. – ZDF: 20.15 Uhr

"Ich bin keine herkömmliche Schönheit": Adele Neuhauser überrascht im Interview
Adele Neuhauser, bekannt als "Tatort"-Kommissarin Bibi Fellner, spricht offen über ihre Erfahrungen in der Filmbranche und die Bedeutung von Selbstwert.
Selbstbewusstsein
Adele Neuhauser im Interview

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Zwei am Zug": Kritik zum ZDF-Drama mit Katharina Wackernagel und Rick Okon
Beziehungsdrama
"Zwei am Zug"
"Terra X: Tabu – Wahrheit und Mythos": Kritik zur Dokumentation im ZDF
Brisante Enthüllungen
Terra X: Tabu - Wahrheit und Mythos
"Tatort: Schweigen": Kritik zum ARD-Krimi mit Wotan Wilke Möhring
Kirchenkrimi
Tatort: Schweigen
"Kommissar Beck: Vilhelm": Kritik zum Krimi mit Valter Skarsgård im ZDF
Vilhelm als Hauptfigur
Kommissar Beck: Vilhelm
Andrea Kiewel privat: Die bewegte Geschichte der „Fernsehgarten“-Moderatorin
Im Porträt
Andrea Kiewel
Kirchenkritik bei "logo!": ZDF zieht Konsequenzen
Programmkritik
ZDF
"Nur mit dir zusammen": Kritik zum ARD-Film mit Vanessa Mai
Pop-Drama
Nur mit dir zusammen
Liebe im Weltall: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Zukunftsvisionen
"Stardust Hotel"
Ein neuer "Münchner im Himmel": Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kinostarts der Woche
Ein Münchner im Himmel - Der Tod ist erst der Anfang
"Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug": Darum geht's im neuen ARD-Krimi mit Romina Küper
Neuer Krimi-Fall
Der Kroatien-Krimi: Gefahr im Verzug
Netflix-Fans aufgepasst: "Berlin" plant den nächsten genialen Raub
Nächster Coup
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
"Helft mir, meinen Mann zu finden": Ist Katie Prices Partner gekidnappt worden?
Verschwunden
Katie Price
"Bauer sucht Frau International": Die achte Staffel der RTL-Serie mit Inka Bause
Liebessuche weltweit
Bauer sucht Frau International
Das machen die "Eine schrecklich nette Familie"-Stars heute
Sitcom-Kultstars
Eine schrecklich nette Familie
"Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher": Kritik zur Dokumentation im ZDF
Einblick in Gina Schumachers Welt
Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher
"Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us": Kritik zum Drama mit Blake Lively auf Sat.1
Skandaldrama
Blake Lively vs. Justin Baldoni
"70 Jahre BRAVO – Das große Jubiläum" Die Doku mit Uschi Glas auf RTL
Jubiläum
70 Jahre BRAVO - Das große Jubiläum
Zu extrem fürs Fernsehen? Christian Ulmen fragwürdige Folge
Was war da los?
Christian Ulmen mit kritischem Blick.
"Wie kannst du so was schreiben?" Angelo Kelly rechnet mit der Bravo ab
Harte Kritik
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
DSDS-Star Ramon Roselly als Pokalheld: Triumph im Fußball
Schlagerstar am Ball
Ramon Roselly
"Yellowstone"-Stars Finn Little und Natalie Alyn Lind im Interview
Neuanfang in Texas
Dutton Ranch
Jan Köppen spricht über Abschieds-Geheimnis um Laura Wontorra
Live bei "Let's Dance"
Let's Dance
Collien Fernandes erklärt, warum sie ungern mit Christian Ulmen drehte
„schon immer so gewesen“
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
10 Kino-Meisterwerke, die kein Mensch verstanden hat
Unverständliche Kultfilme
Mulholland Drive (2001)
"Verbrannte Erde": Kritik zum Gangsterdrama mit Marie-Lou Sellem in der ARD
Digitale Welt
Verbrannte Erde
"Mossul – Wiedergeburt einer antiken Metropole": Die Dokumentation auf ARTE
Wiederaufbau Mossuls
Mossul - Wiedergeburt einer antiken Metropole
Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Interview: "Wir zeigen fast alles"
Ralf & Étienne: Hochzeit
Ralf & Étienne: Wir sagen Ja
"Ein starkes Team – mörderische Gier": Kritik zur ZDF-Krimireihe
Wohnungsnot in Berlin
Ein starkes Team - Mörderische Gier
"Eurovision Song Contest 2026 – Der Countdown": Das große Finale in der ARD mit Barbara Schöneberger
ESC 2026
Eurovision Song Contest 2026
Judith Rakers übt vor ESC-Finale deutliche Kritik: "Finde das fürchterlich!"
ESC-Kritik
Judith Rakers