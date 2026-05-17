Home News TV-News

"Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher": Kritik zur Dokumentation im ZDF

Einblick in Gina Schumachers Welt

"Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher": Kritik zur Dokumentation im ZDF

17.05.2026, 07.00 Uhr
von John Fasnaugh
Die neue ZDF-Doku "Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher" zeigt die ehrgeizige Reitsport-Profi Gina Schumacher, Tochter der Formel-1-Legende Michael Schumacher, in ihrem Streben nach Erfolg im Westernreiten.
Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher
Großer Name, große Ambitionen: Die ZDF-Doku "Pferdestärke" begleitet Reitsport-Profi Gina Schumacher in ihrem Alltag.  Fotoquelle: ZDF/Picture Alliance/Gladys Chai von der Laage/Motor Kommunikation
Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher
"Es macht mich einfach glücklich": Gina Schumacher liebt die Arbeit mit Pferden.  Fotoquelle: ZDF
Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher
Gina Schumacher gewann im Reining, einer speziellen Western-Disziplin, schon viele Turniere.  Fotoquelle: ZDF
Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher
Wieder einmal Gold für Gina Schumacher (mit Ehemann Iain Bethke, rechts): Mit ihren Preisgeldern hat die Tochter von Michael Schumacher inzwischen den "One Million Dollar Rider"-Status erreicht.  Fotoquelle: ZDF
Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher
In "Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher" spricht neben der Protagonistin selbst auch ihre Mutter Corinna Schumacher (Bild).  Fotoquelle: ZDF

Eine Million Dollar – so viel verdienen manche Formel-1-Fahrer umgerechnet mit einem einzigen Rennen. Im Westernreiten hingegen ist die Million eher ein langfristiges Karriereziel. "One Million Dollar Rider", das ist ein feststehender Begriff für die wenigen Athletinnen und Athleten, die mit ihren akkumulierten Preisgeldern diese magische Marke geknackt haben. Gina Schumacher (bürgerlich eigentlich Gina-Maria Bethke) gehört dazu. Eine Frau mit großem Namen und großen Ambitionen, über die allerdings erstaunlich wenig bekannt ist. Wer die neue ZDF-Doku über sie sieht, ahnt: Das mag wohl auch seine Gründe haben.

ZDF
Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher
Dokumentation • 17.05.2026 • 17:15 Uhr

Die Szenen, die für die Klatschpresse am interessantesten sind, kommen bereits früh im Film, wenn die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher ihre besondere Hingabe für den Reitsport und die Arbeit mit Pferden erklärt. "Nach Papas Unfall habe ich mich da wirklich reingehangen, weil: Ich musste irgendwas machen." Die Pferde hätten ihr nach dem schweren Skiunfall ihres Vaters 2013 "geholfen, das alles durchzustehen". Man fände danach noch einige Zitate mehr für potente Schumi-Schlagzeilen. Ihren besonderen Reiz entfaltet diese Doku allerdings viel eher als Porträt einer jungen Frau, die auf ihre Art Großes erreichen will, aber scheinbar wenig Lust auf Rampenlicht hat.

Der 45-minütige Film "Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher" von Thomas Pletzinger zeigt die Protagonistin auf dem Gestüt ihrer Mutter Corinna Schumacher in Gordonville, Texas, und auf einer Ranch der Familie im schweizerischen Givrins, wo gelegentlich auch größere Turniere stattfinden. Hier wie dort haben Corinna Schumacher, Gina und ihr Ehemann Iain Bethke sich ihre eigene Welt geschaffen, in der sie sich unter idealen Bedingungen ganz auf die Pferde fokussieren können, ohne große Störungen von außen.

Derzeit beliebt:
>>"Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us": Kritik zum Drama mit Blake Lively auf Sat.1
>>"Zwei am Zug": Kritik zum ZDF-Drama mit Katharina Wackernagel und Rick Okon
>>Rhea Harder-Vennewald plädiert für kinderfreie Zeit als Mutter: "Bin dann nicht zu erreichen"
>>Kim Jong-un und die Atommacht Nordkorea: ZDF erklärt die Gefahr

Gina Schumacher "nicht so super sozial"

Corinna Schumacher, die früher selbst Turnierreiterin war und sich dann als Pferdezüchterin einen Namen machte, erzählt manches über ihre Tochter. Dass diese abends mit Gedanken an Pferde ins Bett gehe, morgens mit Gedanken an Pferde wieder aufstehe und ständig daran arbeite, sich als Reiterin zu verbessern. Dass Gina auf positive Art "egoistisch" sei, so wie man es im Spitzensport eben sein müsse. Sabine Kehm, die langjährige Managerin von Michael Schumacher und bis heute eine enge Vertraute der Familie, erzählt davon, wie sie Gina als junges Mädchen erstmals reiten sah. Die beiden Frauen sprechen so, wie man es aus dem Schumacher-Kosmos kennt: gut überlegt, souverän und sehr geübt im Umgang mit der Presse. Wenn Gina Schumacher selbst spricht, ist es etwas anders – erfrischend anders.

Warum genau nun ausgerechnet die Pferde sie so glücklich machen, kann Gina Schumacher nicht richtig in Worte fassen. "Keine Ahnung, es macht mich einfach glücklich." Mit oder ohne genaue Erklärung, die tiefe Verbundenheit zu den Tieren wird in jeder Szene deutlich. Man gewinnt beinahe den Eindruck, dass Gina Schumacher ihre Zeit im Zweifel lieber mit Pferden als mit Menschen verbringt. Sie unternehme nur selten etwas mit Freunden, erklärt die 29-Jährige in einem von vielen bemerkenswert authentischen Momenten in diesem Film. Sie sei generell "nicht so super sozial". Statt feiern zu gehen und ein ausschweifendes High-Society-Leben zu genießen, wie sie es sich fraglos leisten könnte, steht sie lieber schon um vier Uhr morgens auf, um mit den Pferden zu trainieren.

2006, als Neunjährige, absolvierte Gina Schumacher auf einem Dressurpony ihr erstes Turnier. 2022 erreichte sie den "One Million Dollar Rider"-Status. Seit 2025 ist sie sogar "Two Million Dollar Rider". Im Reining, einer speziellen Western-Disziplin, bei der Cowboyhüte statt Helme getragen werden, gehört Gina Schumacher längst zur internationalen Elite. Sie aber will ganz oben ankommen, Nummer eins sein. Am Ende des Films reist sie zum "Run for the Million" in Las Vegas, einem der größten Turniere der Reitsport-Welt. "Ich möchte immer besser werden und arbeite dafür jeden Tag." Tunnelblick, Fokus, unbedingter Siegeswille – es kommt einem da schon vieles sehr bekannt vor.

Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher – So. 17.05. – ZDF: 17.15 Uhr

"Zwei am Zug": Kritik zum ZDF-Drama mit Katharina Wackernagel und Rick Okon
Zwei am Zug zeigt, dass Herzkino mehr als Kitsch sein kann. Katharina Wackernagel und Rick Okon brillieren in einem Film, der mit Humor und Tiefgang überzeugt.
Beziehungsdrama
"Zwei am Zug"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Lola Weippert überrumpelt Vanessa Mai in Podcast mit Geständnis: "Du warst verheiratet?!"
Geheime Hochzeit
Lola Weippert
Skandalfilm "Ein unmoralisches Angebot": Ein Deal mit Folgen
Erotik und Moral
Ein unmoralisches Angebot
"Brauche noch eine Weile": Dolly Parton sagt Konzerte in Las Vegas ab
Gesundheitliche Pause
Dolly Parton
Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen: Ein Staraufgebot in Griechenland
Comic-Helden als Nebenfiguren
Asterix bei den Olympischen Spielen
Johannes B. Kerner emotional: Dieser Schumacher-Moment rührt ihn bis heute
"War komplett sprachlos"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Verliebt: Luna Schweiger muss TV-Show absagen
Verliebt im Reitstall
Luna Schweiger auf dem roten Teppich.
Unterhaltungsmusik im Dienst der Propaganda
"Terra X History: Hits unterm Hakenkreuz"
Jürgen Milski zeigt sich als Katalog-Model vor 23 Jahren – Fans erkennen ihn nicht wieder
Modelvergangenheit
Große Sorge um Dolly Partons Gesundheit - Sie meldet sich zu Wort
Gesundheitsgerüchte
Schock für Hannes Jaenicke: So gering ist seine monatliche Rente!
Altersvorsorge
"Terra X: Tabu – Wahrheit und Mythos": Kritik zur Dokumentation im ZDF
Brisante Enthüllungen
Terra X: Tabu - Wahrheit und Mythos
"Tatort: Schweigen": Kritik zum ARD-Krimi mit Wotan Wilke Möhring
Kirchenkrimi
Tatort: Schweigen
"Kommissar Beck: Vilhelm": Kritik zum Krimi mit Valter Skarsgård im ZDF
Vilhelm als Hauptfigur
Kommissar Beck: Vilhelm
"70 Jahre BRAVO – Das große Jubiläum" Die Doku mit Uschi Glas auf RTL
Jubiläum
70 Jahre BRAVO - Das große Jubiläum
Zu extrem fürs Fernsehen? Christian Ulmen fragwürdige Folge
Was war da los?
Christian Ulmen mit kritischem Blick.
Tom Kaulitz ärgert sich über Heidi Klum: „Komme rüber wie Bushido“
Schlafgewohnheiten
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Andrea Kiewel privat: Die bewegte Geschichte der „Fernsehgarten“-Moderatorin
Im Porträt
Andrea Kiewel
"Wie kannst du so was schreiben?" Angelo Kelly rechnet mit der Bravo ab
Harte Kritik
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
DSDS-Star Ramon Roselly als Pokalheld: Triumph im Fußball
Schlagerstar am Ball
Ramon Roselly
"Yellowstone"-Stars Finn Little und Natalie Alyn Lind im Interview
Neuanfang in Texas
Dutton Ranch
Kirchenkritik bei "logo!": ZDF zieht Konsequenzen
Programmkritik
ZDF
Jan Köppen spricht über Abschieds-Geheimnis um Laura Wontorra
Live bei "Let's Dance"
Let's Dance
Collien Fernandes erklärt, warum sie ungern mit Christian Ulmen drehte
„schon immer so gewesen“
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
10 Kino-Meisterwerke, die kein Mensch verstanden hat
Unverständliche Kultfilme
Mulholland Drive (2001)
"Verbrannte Erde": Kritik zum Gangsterdrama mit Marie-Lou Sellem in der ARD
Digitale Welt
Verbrannte Erde
"Mossul – Wiedergeburt einer antiken Metropole": Die Dokumentation auf ARTE
Wiederaufbau Mossuls
Mossul - Wiedergeburt einer antiken Metropole
Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Interview: "Wir zeigen fast alles"
Ralf & Étienne: Hochzeit
Ralf & Étienne: Wir sagen Ja
"Nur mit dir zusammen": Kritik zum ARD-Film mit Vanessa Mai
Pop-Drama
Nur mit dir zusammen
"Ein starkes Team – mörderische Gier": Kritik zur ZDF-Krimireihe
Wohnungsnot in Berlin
Ein starkes Team - Mörderische Gier
"Eurovision Song Contest 2026 – Der Countdown": Das große Finale in der ARD mit Barbara Schöneberger
ESC 2026
Eurovision Song Contest 2026