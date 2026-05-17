"Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher": Kritik zur Dokumentation im ZDF

Eine Million Dollar – so viel verdienen manche Formel-1-Fahrer umgerechnet mit einem einzigen Rennen. Im Westernreiten hingegen ist die Million eher ein langfristiges Karriereziel. "One Million Dollar Rider", das ist ein feststehender Begriff für die wenigen Athletinnen und Athleten, die mit ihren akkumulierten Preisgeldern diese magische Marke geknackt haben. Gina Schumacher (bürgerlich eigentlich Gina-Maria Bethke) gehört dazu. Eine Frau mit großem Namen und großen Ambitionen, über die allerdings erstaunlich wenig bekannt ist. Wer die neue ZDF-Doku über sie sieht, ahnt: Das mag wohl auch seine Gründe haben.

Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher Dokumentation • 17.05.2026 • 17:15 Uhr

Die Szenen, die für die Klatschpresse am interessantesten sind, kommen bereits früh im Film, wenn die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher ihre besondere Hingabe für den Reitsport und die Arbeit mit Pferden erklärt. "Nach Papas Unfall habe ich mich da wirklich reingehangen, weil: Ich musste irgendwas machen." Die Pferde hätten ihr nach dem schweren Skiunfall ihres Vaters 2013 "geholfen, das alles durchzustehen". Man fände danach noch einige Zitate mehr für potente Schumi-Schlagzeilen. Ihren besonderen Reiz entfaltet diese Doku allerdings viel eher als Porträt einer jungen Frau, die auf ihre Art Großes erreichen will, aber scheinbar wenig Lust auf Rampenlicht hat.

Der 45-minütige Film "Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher" von Thomas Pletzinger zeigt die Protagonistin auf dem Gestüt ihrer Mutter Corinna Schumacher in Gordonville, Texas, und auf einer Ranch der Familie im schweizerischen Givrins, wo gelegentlich auch größere Turniere stattfinden. Hier wie dort haben Corinna Schumacher, Gina und ihr Ehemann Iain Bethke sich ihre eigene Welt geschaffen, in der sie sich unter idealen Bedingungen ganz auf die Pferde fokussieren können, ohne große Störungen von außen.

Gina Schumacher "nicht so super sozial" Corinna Schumacher, die früher selbst Turnierreiterin war und sich dann als Pferdezüchterin einen Namen machte, erzählt manches über ihre Tochter. Dass diese abends mit Gedanken an Pferde ins Bett gehe, morgens mit Gedanken an Pferde wieder aufstehe und ständig daran arbeite, sich als Reiterin zu verbessern. Dass Gina auf positive Art "egoistisch" sei, so wie man es im Spitzensport eben sein müsse. Sabine Kehm, die langjährige Managerin von Michael Schumacher und bis heute eine enge Vertraute der Familie, erzählt davon, wie sie Gina als junges Mädchen erstmals reiten sah. Die beiden Frauen sprechen so, wie man es aus dem Schumacher-Kosmos kennt: gut überlegt, souverän und sehr geübt im Umgang mit der Presse. Wenn Gina Schumacher selbst spricht, ist es etwas anders – erfrischend anders.

Warum genau nun ausgerechnet die Pferde sie so glücklich machen, kann Gina Schumacher nicht richtig in Worte fassen. "Keine Ahnung, es macht mich einfach glücklich." Mit oder ohne genaue Erklärung, die tiefe Verbundenheit zu den Tieren wird in jeder Szene deutlich. Man gewinnt beinahe den Eindruck, dass Gina Schumacher ihre Zeit im Zweifel lieber mit Pferden als mit Menschen verbringt. Sie unternehme nur selten etwas mit Freunden, erklärt die 29-Jährige in einem von vielen bemerkenswert authentischen Momenten in diesem Film. Sie sei generell "nicht so super sozial". Statt feiern zu gehen und ein ausschweifendes High-Society-Leben zu genießen, wie sie es sich fraglos leisten könnte, steht sie lieber schon um vier Uhr morgens auf, um mit den Pferden zu trainieren.

2006, als Neunjährige, absolvierte Gina Schumacher auf einem Dressurpony ihr erstes Turnier. 2022 erreichte sie den "One Million Dollar Rider"-Status. Seit 2025 ist sie sogar "Two Million Dollar Rider". Im Reining, einer speziellen Western-Disziplin, bei der Cowboyhüte statt Helme getragen werden, gehört Gina Schumacher längst zur internationalen Elite. Sie aber will ganz oben ankommen, Nummer eins sein. Am Ende des Films reist sie zum "Run for the Million" in Las Vegas, einem der größten Turniere der Reitsport-Welt. "Ich möchte immer besser werden und arbeite dafür jeden Tag." Tunnelblick, Fokus, unbedingter Siegeswille – es kommt einem da schon vieles sehr bekannt vor.

Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher – So. 17.05. – ZDF: 17.15 Uhr

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