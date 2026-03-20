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Johannes B. Kerner emotional: Dieser Schumacher-Moment rührt ihn bis heute

"War komplett sprachlos"

Johannes B. Kerner emotional: Dieser Schumacher-Moment rührt ihn bis heute

20.03.2026, 09.18 Uhr
von Pamela Haridi
Johannes B. Kerner erinnert sich an einen Moment mit Michael Schumacher, der ihn bis heute nicht loslässt – und der eine ganz besondere Seite des Stars zeigt.
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Moderator Johannes B. Kerner (l.) mit Michael Schumacher (r.) im Jahr 2009 im Rahmen der Aufzeichnung der Sendung "Johannes B. Kerner" auf der Ranch von Corinna Schumacher in der Nähe des Genfer Sees. Mit dem ehemaligen Formel 1-Fahrer verbindet der Moderator eine ganz besondere Erinnerung.   Fotoquelle: picture-alliance/ dpa | ZDF/Sascha Baumann

Nicht immer sind es die großen Bühnenmomente, die am tiefsten berühren. Johannes B. Kerner erinnerte sich im ZDF an ein scheinbar gewöhnliches Telefonat aus dem Jahr 2004, das für ihn im Nachhinein eine viel größere Bedeutung bekam. Aus einer unspektakulären Situation wurde ein Erlebnis, das ihn bis heute bewegt und das er mit Michael Schumacher verbindet.

Michael Schumacher spendete Millionen: Johannes B. Kerner erinnert sich

Es war einer dieser Tage, an denen schlechte Nachrichten besonders schwer wiegen. Kurz nach der verheerenden Tsunami-Katastrophe in Südostasien moderierte Kerner gemeinsam mit Steffen Seibert (65) eine Sondersendung zugunsten von „Ein Herz für Kinder“. Während noch Requisiten arrangiert, Lichtverhältnisse geprüft und letzte Absprachen getroffen wurden, klingelte plötzlich sein Handy. Am anderen Ende meldete sich Willi Weber (83), damals Manager von Michael Schumacher.

Kerner erwartete ein alltägliches Telefonat – vielleicht eine kurze Rückmeldung oder ein freundlicher Gruß. Doch es sollte ganz anders kommen: Weber sprach einen Satz aus, der Kerner vollkommen überraschte: „Michael möchte spenden. Zehn Millionen US-Dollar.“ Rückblickend sagt Kerner: „Ich war völlig überwältigt, so etwas hatte ich noch nie gehört.“ Zehn Millionen Dollar – damals umgerechnet etwa 7,5 Millionen Euro – eine beeindruckende Summe, mit der der Formel-1-Star ein deutliches Zeichen setzte.

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Michael Schumacher zeigte sich großzügig wie kaum ein anderer

Kerner betonte dabei weniger die schiere Höhe der Spendensumme als vielmehr die Haltung, die dahinterstand: „Dass jemand aus Dankbarkeit für das, was ihm im Leben geschenkt wurde, so viel gibt […] das muss man erst einmal machen.“ Zu dieser Zeit hatte Michael Schumacher im Motorsport längst alles erreicht: sieben WM-Titel, 91 Grand-Prix-Siege und Rekorde, die teilweise erst viele Jahre später gebrochen wurden.



Er war – und ist – eine Legende, ein Ausnahmetalent, das die Formel 1 geprägt hat wie kaum ein anderer. Doch genau dieser Anruf zeigte eine Seite von ihm, die der Öffentlichkeit oft verborgen blieb: einen leisen, bescheidenen und zutiefst menschlichen Schumacher, der Hilfe leistet, ohne das Rampenlicht zu suchen.

Michael Schumacher privat: Der Mensch hinter den Rekorden

Für viele verkörpert Schumacher bis heute Tempo, Erfolg und sportliche Dominanz. Kerner jedoch erinnerte an den Menschen hinter der Legende – jemanden, der immer wieder zeigte, dass echte Menschlichkeit selten auf der großen Bühne stattfindet, sondern oft im Verborgenen. Der frühere Formel-1-Star spendete schon häufiger hohe Summen, meist unbemerkt von der Öffentlichkeit und ohne jede Selbstdarstellung.

Doch gerade die Spende nach der Tsunami-Katastrophe hat sich Kerner besonders eingeprägt. Vielleicht, weil sie völlig überraschend kam? Weil sie aus ehrlichem Mitgefühl entstand? Oder weil sie eine Facette Schumachers sichtbar machte, die angesichts seiner sportlichen Erfolge leicht übersehen wird?

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Michael Schumacher und die lange Zeit der Zurückgezogenheit

Dieser Gedanke zieht sich wie ein feiner Faden durch Kerners Erinnerungen – leise, beinahe liebevoll und doch getragen von einem Hauch Melancholie. Seit Schumachers schwerem Skiunfall am 29. Dezember 2013 weiß außerhalb seiner engsten Familie niemand, wie es ihm wirklich geht. Freunde, Wegbegleiter und Fans kennen nur das Schweigen, das schützend über seinem Privatleben liegt.

Kerner sagte dazu: „Es rührt mich sehr, zu wissen, dass es ihm heute nicht mehr so gut geht wie damals.“ Ein Satz, der nachhallt. In ihm schwingen Dankbarkeit und Traurigkeit gleichermaßen – und die leise Hoffnung, dass ein Mensch nicht nur über sein Schicksal, sondern vor allem durch seine guten Taten in Erinnerung bleibt.

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Johannes B. Kerners stiller Dank an Michael Schumacher

Dieser Moment zeigte, dass wahre Größe nicht allein auf der Rennstrecke entsteht, sondern in dem, was man jenseits davon hinterlässt. In Kerners Worten lag deshalb nicht nur ein Rückblick, sondern vor allem ein stiller Dank an Michael Schumacher: den Rennfahrer, den Rekordchampion, den Familienmenschen – und den Mann, der im Winter 2004 bewies, dass sein Herz größer war als jeder Titel.

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