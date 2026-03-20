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"Blutholz": Darum geht's im Krimi mit Joachim Król auf ARTE

Spannung in Siebenbürgen

"Blutholz": Darum geht's im Krimi mit Joachim Król auf ARTE

20.03.2026, 06.45 Uhr
von Franziska Wenzlick
Im Krimi "Blutholz" kehrt Joachim Król als Hans Schüssler nach Siebenbürgen zurück. Er spürt einen verschwundenen Unternehmer auf und wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. ARTE zeigt den fesselnden Film voller Geheimnisse und Intrigen.
"Blutholz"
Hans Schüssler (Joachim Król) ist in seine alte Heimatstadt gereist, um das Verschwinden eines Unternehmers aufzuklären.  Fotoquelle: ZDF / Hannes Hubach / Schiwago Film / ARTE
"Blutholz"
Auch Hans (Joachim Król) kommt mit den Männern im Bärenkostüm in Kontakt.  Fotoquelle: ZDF / Hannes Hubach / Schiwago Film / ARTE
"Blutholz"
Silvia (Désirée Nosbusch), die Jugendliebe von Hans, kandidiert als Bürgermeisterin von Kronstadt - nicht ohne Grund.  Fotoquelle: ZDF / Hannes Hubach / Schiwago Film / ARTE
"Blutholz"
Immer wieder gerät Hans (Joachim Król) mit der jungen Anwältin der Holzfirma, Katja Schöne (Alina Levshin), aneinander.  Fotoquelle: ZDF / Hannes Hubach / Schiwago Film / ARTE

Es ist ein ebenso kurioser wie beklemmender Anblick, mit dem man als Zuschauer von "Blutholz" gleich zu Beginn konfrontiert wird: Mehrere Menschen in Bärenkostümen entkleiden im Dickicht eines Waldes einen Mann, befehlen ihm, loszurennen – und hetzen schließlich ihre Hunde auf ihn. Was es mit der ungewöhnlichen Jagd auf sich hat, bleibt vorerst unklar.

ARTE
"Blutholz"
Krimi • 20.03.2026 • 20:15 Uhr

Stattdessen erscheint Hans Schüssler (Joachim Król) auf der Bildfläche. Er wäre lieber an einem anderen Ort, das sieht man ihm an. Hans fühlt sich unwohl in Kronstadt – oder Brasov, wie der rumänische Name des Ortes lautet. Für den mürrischen Privatermittler ist die Reise nach Kronstadt eine Rückkehr in seine alte Heimat Siebenbürgen, jene Rumänien zugehörige Region am Fuß der Karpaten, die seit mehr als 800 Jahren von einer deutschsprachigen Minderheit besiedelt ist. Hans, ein Siebenbürger Sachse, zählt zu den abertausenden Deutschstämmigen, die die BRD einst aus dem Land unter Diktator Ceausescu freikaufte. Nun ist Hans nach 40 Jahren ins postkommunistische Rumänien zurückgekehrt, um das Verschwinden von Jens Baumann (Bogdan Ciubuciu) aufzuklären.

Von Baumann, dem Manager einer deutschen Holzfirma, fehlt seit einigen Tagen jede Spur. Es gibt keine konkreten Hinweise, keinen Erpresserbrief und eine üppige Liste an potenziellen Tätern: Lange Zeit stand die Firma wegen der Verarbeitung von illegal geschlagenem Holz im Kreuzfeuer – nicht zuletzt, weil ein durch die unsachgemäße Abholzung ausgelöster Erdrutsch ein ganzes Roma-Dorf verschüttet hat. Auch Vorwürfe über die Veruntreuung von EU-Geldern und Unstimmigkeiten bezüglich der Eigentumsrechte des Waldes lassen Hans aufhorchen. Denn: Seine alte Jugendliebe Silvia (Désirée Nosbusch) scheint als Bürgermeisterkandidatin ebenfalls Teil des korrupten Netzwerks der Holzfirma zu sein.

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Weit mehr als Ermittler

Im Laufe des Films, der 2023 im ZDF Premiere feierte und nun bei ARTE wiederholt wird, begibt sich Hans tiefer und tiefer in einen Strudel aus Gewalt und Intrigen und wird dabei selbst von seiner Vergangenheit in Kronstadt eingeholt. Bald wird ihm klar, dass auch seine eigene Geschichte in Verbindung mit dem komplizierten Fall steht. Entsprechend weise erscheinen die Worte, die Michael (Peter Franke), der alkoholkranke Vater eines verstorbenen Freundes, an ihn richtet: "Versuche die Geschichte nicht zu verstehen. Denn im Augenblick, in dem du sie verstehst, wirst du verrückt."

Ein Glück, dass man beim bloßen Schauen der Geschichte nicht auch den Verstand verliert. So nämlich lässt sich der mitreißende Krimi von Regisseur und Drehbuchautor Torsten C. Fischer ("Tatort – Der Fall Reinhardt") von der ersten bis zur letzten Minute genießen. Inwiefern Hans selbst in den Kriminalfall verwickelt ist und was es denn nun eigentlich mit den Menschen im Bärenkostüm auf sich hat, enthüllt der Plot erst nach und nach. So bleibt "Blutholz", der unter anderem für den "Rheingold Publikumspreis 2022" nominiert wurde, spannend bis zum Schluss.

"Blutholz" – Fr. 20.03. – ARTE: 20.15 Uhr

"Blutholz": Menschen in Bärenkostümen
Der neue Krimifall von Hans Schüssler (Joachim Król) bleibt spannend bis zum Schluss. Sein Auftrag führt den "Blutholz"-Ermittler zurück in seine Heimat Siebenbürgen. Er wird unerwartet mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.
Neuer Krimifall mit Joachim Król

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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