Home News TV-News

"Markus Lanz": Die Themen & Gäste heute am 19. März

ZDF-Talkshow

"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung

19.03.2026, 15.44 Uhr
von Charlotte Leutloff
Regulär bespricht Markus Lanz immer dienstags bis donnerstags in seiner Talkshow gesellschaftlich und politisch relevante Themen. Hier erfährst du immer, was das nächste Thema ist und wer die Gäste der nächsten Sendung sind.
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Georg Wendt

Regulär bespricht Markus Lanz immer dienstags bis donnerstags in seiner gleichnamigen Talkshow gesellschaftlich und politisch relevante Themen. Sendebeginn ist je nach Programmplanung zwischen 22.45 Uhr und 00.00 Uhr. Prominente Gäste und Experten aus verschiedenen Bereichen sorgen für eine bunte Gesprächsrunde. Hier erfährst du immer aktuell, was das nächste Thema ist und wer die Gäste der nächsten Sendung sind.

Die nächsten Sendetermine von "Markus Lanz":

  • Donnerstag, der 19. März 2026, um 23.15 Uhr im ZDF

Die Gäste der Sendung:

  • CDU-Politiker Ole von Beust: Der frühere Erster Bürgermeister Hamburgs spricht über den Wandel der politischen Kultur und Sprache. Zudem äußert er sich zum Zustand seiner Partei.
  • Boris Palmer: Der Tübinger OB erläutert, warum er nicht in eine künftige grün-schwarze Landesregierung Baden-Württembergs wechseln möchte. Und er spricht über Diskursverschiebungen in der Politik.
  • Kerstin Münstermann: Die „Rheinische Post“-Redakteurin analysiert Palmers Rolle im Wahlkampf der Grünen in Baden-Württemberg. Zudem blickt sie auf die Ausgangslage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.
  • Herfried Münkler: Der Politikwissenschaftler hinterfragt das schleppende Reformtempo der Bundesregierung. Und er analysiert, inwieweit die Brandmauer zwischen Union und AfD Risse zeigt.

Seit 2009 gehört Markus Lanz mit seiner Talkshow fest ins Programm des ZDF. Damit hat sich der Gastgeber der Sendung zu einem der beliebtesten TV-Moderatoren des Landes gemausert. Mit seinem Show-Konzept konnte sich Markus Lanz von anderen Polit-Talk-Formaten absetzten. Die Sendung steht unter keinem generellen Thema und die Gäste kommen aus verschiedenen Themenfeldern. Das hartnäckige Nachfragen bei seinen Gästen ist beinahe zum Markenzeichen von Markus Lanz geworden.

Markus Lanz wechselt zum ZDF

Markus Lanz wurde am 16. März 1969 in Südtirol, Italien geboren. Seine Karriere startete er zunächst Anfang der 90er Jahre beim Radio, bevor er 1995 Nachrichtenmoderator für RTL Nord wurde. Es folgten weitere Sendung bei dem Sender, wie "Explosiv - Das Magazin". Der Wechsel zu den öffentlich-rechtlichen erfolgte im April 2008, nachdem er den Moderator Johannes B. Kerner in seiner Talkshow in der Sommerpause vertreten hatte. 2009 übernahm Markus Lanz dann den Sendeplatz seines Moderatoren-Kollegens und startete mit seiner eigenen, gleichnamigen Talk-Runde. Seit dem kann sich der Moderator über stabile Einschaltquoten freuen.

Derzeit beliebt:
>>Darum wird Henry Cavill wohl nicht der neue James Bond
>>„Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova verrät: So streng sind die Profis wirklich
>>Hinter der TV-Fassade: So lebt Oliver Geissen privat
>>"Maybrit Illner": Die Gäste & das Thema heute am 18. März

Themen der anderen Talkshows

Neben der Talkshow mit Sandra Maischberger gibt es bei ARD und ZDF noch weitere wöchentliche Polit-Talks. Wer demnächst bei "Hart aber fair" zu Gast ist, erfährst du hier. Über die Gäste von "Maybrit Illner" informieren wir dich hier, alles zu den Gästen von Sandra Maischberger findest du hier.

Das könnte dich auch interessieren

„Traumschiff“: Roland Kaiser reagiert auf Kritik an Florian Silbereisen
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
"Die zwei Leben der Lufthansa (1/2)": Alle Infos zur ARTE-Reportage
Die Geschichte einer Fluggesellschaft
Die zwei Leben der Lufthansa (1/2)
Harald Schmidt verrät, was er über fiese "Traumschiff"-Kommentare denkt
Junge Zuschauer
Das Traumschiff: Auckland
Kaulitz-Brüder haben wilde Publikums-Idee für "Wetten, dass ..?"
Podcast live
Bill und Tom Kaulitz
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Anne Wills Erfolgsgeheimnis: Das ist die "Schraubstock-Methode"
Talkshow-Legende
Anne Will
"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Darum geht's in der Sendung am 18. März
Ungeklärte Verbrechen
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers": Alle Infos zur ZDF-Reportage
Geldwäsche enthüllt
Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers
"Plötzlich hatte das Chaos einen Namen": Malte Zierden über seine ADHS-Diagnose
ADHS und Tierschutz
Malte Zierden im Interview
Von Kultrollen bis Hochspannung: Deswegen sind die "Rosenheim-Cops" so erfolgreich
Beliebter ZDF-Dauerbrenner
"Rosenheim Cops": (v.l.n.r.): Steffen Wolf, Alexander Duda, Dieter Fischer, Sarah Thonig, Christian K. Schaeffer, Anastasia Papadopoulou, Igor Jeftic, Marisa Burger, Paul Brusa, Ursula Maria Burkhart, Max Müller, Karin Thaler, Baran Hevi.
„Bares für Rares“: Dieses Fundstück vom Straßenrand bringt richtig Geld
Ausgabe vom 19. März
Horst Lichter
Neue Kinostarts: Ryan Gosling als Astronaut in "Project Hail Mary" und mehr
Kino-Neustarts
Der Astronaut - Project Hail Mary
„Das ist die unterste Form“: Howard Carpendale teilt gegen Helene Fischer aus
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Detlef Steves hat jetzt eigene vegane Ersatzprodukte!
Vegane Produktreihe
Detlef Steves
Unheilig-Frontmann Der Graf überrascht mit rührender Liebes-Beichte
Eine Reise, die alles veränderte
Der Graf erzählt von seiner romantischen Liebesgeschichte mit seiner Ehefrau.
Marlene Lufen mit harter Israel-Kritik gegen die Regierung: "Keine Unterstützung mehr!"
Nahostkonflikt
Marlene Lufen
Diese "James Bond"-Filme haben einen Oscar gewonnen
Oscar-Erfolge
Feuerball (1965)
Nun in der Gastronomie: Thore Schölermann steigt bei "The Voice" aus
Moderatorenwechsel
Thore Schölermann
Im Free-TV: Auch ohne seinen berühmten Hauptdarsteller ist dieses Actionfilm-Sequel ein irres Spektakel
Postapokalyptisches Spektakel
Mad Max: Fury Road
Durch die KI: Verstorbener Val Kilmer kehrt ins Kino zurück
Digitale Wiederauferstehung
Val Kilmer
Erstes Bond-Girl aller Zeiten: Das macht Ursula Andress heute
Bond-Ikone
Ursula Andress
Thilo Mischke über das boomende Geschäft mit dem Coaching – Zwischen Motivation und Manipulation
Coaching-Wildwest
Thilo Mischke
Wiedersehen mit dem Ex: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Welcher Promi kommt in der XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" auf die richtige Antwort?
Kaulitz-Brüder geben keine Unterstützung für Bandkollegen bei "Let's Dance"
Gustav Schäfer bei "Let"s Dance"
Bill und Tom Kaulitz feuern Gustav Schäfer bei "Let's Dance" nicht an.
Der Graf spricht über seine emotionale Reise bei "Sing meinen Song"
Der Graf emotional
Der Graf
Neue Staffel von "Kitchen Impossible": Tim Mälzer nicht immer dabei
Neue Staffel startet
Tim Mälzer
"Der Bozen-Krimi – Rebenblut": Darum geht's im ARD-Krimi mit Chiara Schoras
Mord in Italien
Der Bozen-Krimi - Rebenblut
"Sonntagnachmittagsblues": Kritik zur ARTE-Serie über Selbstfindung mit Liv Henneguier
Französische Serie
Sonntagnachmittagsblues
Schöneberger & Raab: Kehrt der Erfolg mit Barbara an seiner Seite zurück?
So läuft die neue Show
Barbara Schöneberger und Stefan Raab