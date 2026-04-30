Nach Marisa Burger: Weitere Stars verlassen „Die Rosenheim-Cops“

Die Dreharbeiten zur beliebten Vorabend-Serie haben bereits Mitte April in Rosenheim, München und dem Umland begonnen. Die Fans dürfen sich also auf 24 neue Folgen freuen, die ab dem kommenden Herbst ausgestrahlt werden sollen. Ein Wehrmuts-Tropfen dürften die nun durch das ZDF bestätigten Abgänge zweier weiterer vertrauter Figuren sein.

Letzte Folgen mit Marisa Burger Die Zuschauer mussten sich schon damit anfreunden, dass Marisa Burgers Figur Miriam Stockl aus der Serie verschwinden wird. Gerechnet wurde mit dem Abgang für diesen Frühling – das ZDF entschied sich dann jedoch, die letzten Folgen mit Marisa Burger in den Herbst zu verlegen. Mit ihr zusammen gehen dann auch Isabel Mergl, die Hilde Stadler spielt, und Christian K. Schaeffer, der noch in der Rolle des Ignaz „Jo“ Casper zu sehen ist.

Urgestein verlässt die Serie Isabel Mergl ist seit etwa sieben Jahren bei den „Rosenheim-Cops“ dabei, Christian K. Schaeffer ist ein wahres Urgestein der Show und schon seit 20 Jahren zu sehen. Die Nachfolge des 60-Jährigen Schaeffer ist auch schon geklärt: Maya Haddad wird als Yasmin Rabe die neue Wirtin der Tagesbar „Das Rosi“ werden.

Neues Gesicht im Sekretariat Auf Marisa Burger folgt Sarah Thonig – die 34-Jährige ist seit zehn Jahren bei den „Rosenheim-Cops“ als Christin Lange zu sehen. Sie wechselt vom Empfang des Polizeipräsidiums an Miriam Stockls Platz im Sekretariat.