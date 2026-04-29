Was wurde aus den "Landarzt"-Stars?

Über 25 Jahre zählte die Serie zu den beliebtesten im Vorabendprogramm: 1987 zog mit dem von Christian Quadflieg verkörperten Dr. Karsten Mattiesen der erste "Landarzt" mit seiner Familie ins fiktive Örtchen Deekelsen. Wir zeigen, was aus den Darstellern der ZDF-Serie wurde.

Dr. Karsten Mattiesen (Christian Quadflieg) Er kommt ursprünglich aus Hamburg und übernimmt nach dem Tod seines Vaters dessen Arztpraxis: Dr. Karsten Mattiesen (Christian Quadflieg) ist mit Frau und Kindern ins kleine Örtchen Deekelsen gezogen und lebt dort – auch gemeinsam mit seiner Mutter Olga (Antje Weisgerber) – auf dem Hof der Eltern. Zu Beginn der vierten Staffel stirbt er bei dem Versuch, ein verletztes Kind zu retten.

Christian Quadflieg ließ seine "Landarzt"-Figur den Serientod sterben, da er nicht auf die Rolle festgelegt werden wollte. In "Vater wider Willen" spielte er nach seinem Ausstieg dennoch eine weitere Serienhauptrolle, danach hatte er nur noch kleinere Gastauftritte, zuletzt 2007 in "Der Alte". In seinen letzten Jahren war Quadflieg hauptsächlich mit Dichterlesungen unterwegs. Im Juli 2023 starb er im Alter von 78 Jahren nach langer schwerer Krankheit.

Annemarie Mattiesen (Gila von Weitershausen) Die Figur der Annemarie Mattiesen sollte eigentlich Uschi Glas spielen, die aber während der Produktion schwanger wurde: So übernahm Gila von Weitershausen die Rolle der "Landarzt"-Ehefrau.

Nach ihrem "Landarzt"-Ausstieg übernahm Gila von Weitershausen keine weiteren großen Serienrollen mehr. Vom TV-Bildschirm ist die Schauspielerin, die im März 2024 ihren 80. Geburtstag feierte, aber bis heute nicht wegzudenken: Sie spielte im "Tatort", "Traumschiff" und zahlreichen ZDF-Herzkino-Filmen mit, zuletzt war sie 2022 in einer Gastrolle in "Kreuzfahrt ins Glück" zu sehen.

Kerstin (Katharina Lehmann) und Eike Mattiesen (Hendrik Martz) Auch sie gehörten zur ersten "Landarzt"-Familie: Hendrik Martz und Katharina Lehmann spielten die Kinder Eike und Kerstin Mattiesen. Für Lehmann sollte die Rolle die bekannteste in ihrer Karriere bleiben, die 58-Jährige ist nur noch selten vor der Kamera zu sehen.

Ähnliches gilt für ihren Serienbruder Hendrik Martz: In der ZDF-Weihnachtsserie "Patrik Pacard" feierte er 1984 seinen Durchbruch, weitere Rollen in "Die Wicherts von nebenan", "Der Landarzt" und "Gegen den Wind" machten ihn zum beliebten TV-Star. Inzwischen steht Martz nur noch selten vor der Kamera, der 57-Jährige ist heute hauptsächlich als Trainer und Coach tätig.

Olga Mattiesen (Antje Weisgerber) und Albert Eckholm (Heinz Reincke) Sie galt als renommierte Theaterschauspielerin, bevor sie in "Der Landarzt" ihre bekannteste TV-Rolle spielte: Antje Weisgerber verkörperte von 1987 bis 1999 die Mutter von Dr. Karsten Mattiesen. Nach einer Gehirntumor-Diagnose musste sie die Serie verlassen, sie starb 2004 an den Folgen der Erkrankung. Weisgerber wurde 82 Jahre alt.

Auch Heinz Reincke begann seine Karriere als Theaterschauspieler, war unter anderem Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater und wurde zum echten Serienoriginal: Der gebürtige Kieler spielte im "Landarzt" über 20 Jahre und bis kurz vor seinem Tod den Pastor und Bürgermeister Albert Eckholm. Er starb 2011 an Lungenkrebs, Reincke wurde 86 Jahre alt.

Dr. Ulrich Teschner (Walter Plathe) Nach dem Tod von Dr. Karsten Mattiesen übernahm Dr. Ulrlich Teschner die Praxis und praktizierte 17 Jahre lang als Landarzt. Gespielt wurde der Mediziner von Walter Plathe.

Auch wenn er nach seinem Ausstieg unter anderem noch eine wiederkehrende Rolle in der ARD-Serie "Familie Dr. Kleist" spielte, ist die Rolle des "Landarztes" bis heute seine bekannteste. Schlagzeilen machte Walter Plathe 2017, als er sich in seiner Autobiografie zu seiner Bisexualität bekannte. "Den Zuschauern ist es schnurz", fasste der 75-Jährige im Interview mit der "B.Z." die Reaktionen auf sein Coming-out zusammen.

Dr. Jan Bergmann (Wayne Carpendale) Nachdem sein Vorgänger Dr. Uli Teschner nach Bayern gegangen war, übernahm Dr. Jan Bergmann die Praxis: Wayne Carpendale spielte in den letzten fünf Staffeln der Serie den "Landarzt".

Nach dem Ende von "Der Landarzt" war Wayne Carpendale in Serien wie "Heldt" und "Einstein" sowie in kleineren Gastrollen zu sehen. 2016 moderierte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Annemarie für zwei Staffeln die SAT.1-Spielshow "Ran an den Mann". 2025 nahm er als "King" an der ProSieben-Musikshow "The Masked Singer" teil und belegte den dritten Platz.