Drehstart der "Rosenheim-Cops": Diese beiden Stars sind nicht dabei

Auf 25 Staffeln bringen es "Die Rosenheim-Cops" schon. Ein Ende ist trotzdem nicht in Sicht. Im Gegenteil: Seit 16. April werden in Rosenheim, München und Umgebung die neuen Folgen von Staffel 26 gedreht. Insgesamt erwarten Fans des ZDF-Dauerbrenners 24 neue Folgen – und zwei Abschiede. Wie das ZDF am Montag bekannt gab, sind gleich zwei Stars in der neuen Staffel nicht mehr mit dabei: Hilde Stadler (Isabel Mergl) und der langjährige "Times Square"-Wirt Ignaz "Jo" Casper (Christian K. Schaeffer).

Schaeffer nimmt nach mehr als zwei Jahrzehnten bei der ZDF-Serie seinen Hut. "Mir fällt es alles andere als leicht, Abschied zu nehmen. Nun ist jedoch der Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen", lässt sich der Schauspieler in einer Pressemitteilung zitieren. "'Die Rosenheim-Cops' werden für mich immer einen ganz besonderen Platz behalten." Schaeffers Platz hinterm Tresen bleibt jedoch nicht leer. Maya Haddad wird als Yasmin Rabe die neue Tagesbar "Das Rosi" führen.

Ermittlungen zwischen Longevity-Spa und Rennpferden Im Team der Cops tut sich hingegen nichts. Das Team um Anton Stadler (Dieter Fischer), Sven Hansen (Igor Jeftić), Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Julia Beck (Michaela Weingartner) ist weiterhin mit von der Partie. Gleiches gilt für Polizeihauptmeister Michi Mohr (Max Müller) und die Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou). Christin Lange (Sarah Thonig) ergänzt das Team als neue Polizeisekretärin.

An abwechslungsreichen Ermittlungsorten mangelt es in der neuen Staffel jedenfalls nicht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten unter anderem Fälle in einem Longevity-Spa, bei einem Theaterfestival und im Umfeld von Rennpferden. Dazu hält die Polizisten der Fall eines mysteriösen Leichnams im Astronautenanzug auf Trab. Turbulent geht es auch abseits der Arbeit zu. Kaya strandet in einem Smart-Home, Hansen und Stadler landen in einer ungewöhnlichen Wohngemeinschaft und ein prominenter Spitzenkoch zieht die Aufmerksamkeit von Marie Hofer auf sich.

Ein genauer Sendetermin für den Auftakt der neuen "Rosenheim-Cops"-Staffel steht noch aus. Sicher ist jedoch, dass sich Fans noch bis Herbst gedulden müssen. Der Sendetag bleibt jedoch gleich: dienstags um 19.25 Uhr.

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