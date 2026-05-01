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Niemand sollte es mitkriegen: "Rosenheim-Cops"-Star spricht über düsteres Geheimnis

Familiendrama

"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler enthüllt ihr dunkles Geheimnis

01.05.2026, 13.49 Uhr
von Jens Szameit
Karin Thaler, bekannt als Marie Hofer bei den "Rosenheim-Cops", gibt in ihrem Buch "Stark, weil ich stark sein musste" Einblicke in ihr schwieriges Familienleben und das Doppelleben als Schauspielerin.
Die Rosenheim-Cops
Bei den "Rosenheim-Cops" spielt Karin Thaler (Szene mit Baran Hêvî) die Rolle der Marie Hofer.  Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner
Riverboat
Karin Thaler war zu Gast im MDR-Talk "Riverboat".  Fotoquelle: MDR

Bei den "Rosenheim-Cops" sorgt sie als Marie Hofer seit fast 25 Jahren für eine Extraportion Lebensfreude. Abseits der Film- und Serien-Drehs aber hütete Karin Thaler lange ein düsteres Geheimnis. "Stark, weil ich stark sein musste" heißt ihr autobiografisches Buch, in dem sie von ihrem schmerzhaften "Doppelleben" berichtet. In der MDR-Talkshow "Riverboat" erzählte die 60-jährige Schauspielerin jetzt offen von der Krankheit ihrer Mutter.

"Sie war krank, manisch-depressiv, hatte zwei Nervenzusammenbrüche, sie hatte Tinnitus", zählte Thaler im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher auf. Vor allem aber sei die Mutter spielsüchtig gewesen. "Sie hat mich als ihre Tochter sehr benutzt und sehr verletzt und immer belogen", erinnerte sich die gebürtige Deggendorferin. Sie selbst beschrieb sich als in jungen Jahren "co-abhängig": "Ich habe uns immer geschützt, geguckt, dass es keiner mitkriegt, und gelogen."

"Du musst strahlen. Woher denn nehmen, wenn innen drin alles so dunkel ist?"

Als junge "Traumschiff"-Darstellerin sei sie einmal von einem Auslands-Dreh heimgekehrt und informiert worden, dass die Mutter an ihrer Arbeitsstelle 193.000 D-Mark unterschlagen habe. Dies hätte nach einer vorausgegangenen Unterschlagung unweigerlich eine Gefängnisstrafe zur Folge gehabt. "Das konnte ich auf gar keinen Fall zulassen", erinnerte sich Thaler. Also sei sie zur Chefin der Mutter gegangen "mit 500 Mark und einem Blumenstrauß und habe eine Bürgschaft unterschrieben". Gemeinsam mit ihrem damaligen Mann habe sie die Schulden der Mutter abgearbeitet.

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Vor dem Gefängnis bewahren konnte sie die trotz allem geliebte Mama dauerhaft nicht. Nach einer versuchten Supermarkt-Erpressung wurde Thalers Mutter verurteilt. "Es ist krank. Es ist wie ein Doppelleben", umschrieb der "Rosenheim-Cops"-Star bei "Riverboat" die schwere Zeit. Nach außen habe sie als Schauspielerin immer so tun müssen, als wäre alles heiter und leicht: "Du musst strahlen. Woher denn nehmen, wenn innen drin alles so dunkel ist? Das kostet so viel Kraft." Sie könne gar nicht sagen, warum sie trotz allem immer so lebenslustig sei. "Das ist halt mein Naturell."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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