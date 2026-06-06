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„Die Rosenheim-Cops“ Kultfiguren: Diese Stars halten die ZDF-Serie zusammen

Erfolgsserie im TV

„Die Rosenheim-Cops“ Kultfiguren: Diese Stars halten die ZDF-Serie zusammen

06.06.2026, 09.40 Uhr
von Pamela Haridi
Bei den „Rosenheim-Cops“ geht es längst nicht nur um neue Fälle. Drei Darsteller prägen das besondere Gefühl der Serie seit vielen Jahren entscheidend mit.
Karin Thaler (l.-r.), Alexander Duda und Marisa Burger stehen sich im Arm.
Karin Thaler (l.) und Alexander Duda (m.) sind seit Beginn der "Rosenheim-Cops" dabei. Marisa Burger (l.) verließ die Serie erst kürzlich.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Mehr als 20 Jahre im TV, unzählige Kriminalfälle und viele Kult-Momente: „Die Rosenheim-Cops“ zählen längst zu den erfolgreichsten Dauerbrennern des deutschen Fernsehens. Seit dem Start 2002 hat sich bei den Ermittlern und Figuren der beliebten ZDF-Serie viel verändert. Einige vertraute Gesichter sind jedoch bis heute geblieben – und für viele Fans kaum mehr aus Rosenheim wegzudenken.

Gerade diese vertrauten Figuren machen den besonderen Charme der Serie aus. Während viele Kommissare kamen und gingen, entwickelten sich bestimmte Nebenrollen über die Jahre zu heimlichen Stars von Rosenheim. Zwei Darsteller stehen dabei im Mittelpunkt: Karin Thaler (60) und Max Müller (61) sind tatsächlich seit der allerersten Folge ohne Unterbrechung mit dabei. Auch Alexander Duda (71) zählt inzwischen zu den großen Konstanten der Serie, obwohl er erst einige Jahre später zum Ensemble dazustieß.

Karin Thaler bei den „Rosenheim-Cops“: Marie Hofer ist längst Kult

Für viele Zuschauer gehört Marie Hofer genauso zu Rosenheim wie das berühmte Polizeipräsidium oder die malerische Kulisse Oberbayerns. Schauspielerin Karin Thaler verkörpert die Rolle bereits seit der ersten Episode im Jahr 2002. In der Serie spielt sie die Schwester des ursprünglichen Hauptermittlers Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger, † 57) und prägt das gesellschaftliche Leben der Stadt entscheidend mit.

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Die gebürtige Deggendorferin gilt als echtes Serien-Urgestein. Durch ihre ruhige, bodenständige Art wurde Marie Hofer über die Jahre für viele Fans zu einer Identifikationsfigur. Dass die Rolle bis heute so gut funktioniert liegt nicht zuletzt daran, dass Karin Thaler ihrer Figur stets eine glaubwürdige Mischung aus Herzlichkeit und Stärke verliehen hat.

Aber auch außerhalb der Erfolgsserie ist die Schauspielerin schon lange im deutschen Fernsehen etabliert. Vor ihrem Engagement bei den „Rosenheim-Cops“ spielte sie unter anderem im Film „Gundas Vater“ und stand bereits seit den späten 1980er-Jahren regelmäßig auf Theaterbühnen. Vielen Zuschauern dürfte sie außerdem aus Produktionen wie „Unser Charly“, „Hubert und Staller“ oder diversen „Rosamunde Pilcher“-Verfilmungen bekannt sein.

Max Müller als Michi Mohr: Der Publikumsliebling seit Folge 1

Wenn in Rosenheim ermittelt wird, darf einer nicht fehlen: Polizeihauptmeister Michi Mohr. Gespielt wird die Kultfigur seit Folge 1 von Max Müller. Bemerkenswert: Ursprünglich war der Österreicher für eine andere Rolle vorgesehen. Erst später entwickelte sich daraus die Figur Michi Mohr – und genau die wurde über die Jahre zu einem der größten Publikumslieblinge der Serie.

Mit seiner sympathischen, manchmal leicht tollpatschigen Art wurde Michi Mohr schnell zu einer unverzichtbaren Figur im „Rosenheim-Cops“-Kosmos. Während die Ermittlerrollen immer wieder wechselten, blieb auf Michi Mohr stets Verlass. Diese Konstanz schützen viele Fans bis heute.

Neben seiner Schauspielkarriere ist Max Müller auch als Sänger aktiv. Vor den „Rosenheim-Cops“ wirkte er bereits in Formaten wie „Der Clown“, „Bernds Hexe“ oder „Weißblaue Wintergeschichten“ mit. Später folgten TV-Produktionen wie „Die Toten von Salzburg“. Besonders stolz dürfte der Schauspieler zudem auf eine nicht alltägliche Auszeichnung sein: Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen erhielt er 2017 den bayerischen „Stern der Sicherheit“.

Alexander Duda bei den „Rosenheim-Cops“: Der starke Mann im Präsidium

Alexander Duda gehört zwar nicht zur allerersten Besetzung der Serie, dennoch ist er eines der bekanntesten Gesichter der „Rosenheim-Cops“. Seit 2006 spielt er Polizeidirektor Gert Achtziger – diese Rolle machte ihn für viele Zuschauer unverzichtbar.

In Berichten wird seine Figur häufig als „Gentleman der alten Schule“ beschrieben. Ruhig, kontrolliert und autoritär führt Achtziger das Kommissariat durch zahlreiche Kriminalfälle. Seine souveräne Art sorgt dafür, dass die Figur bis heute hervorragend funktioniert.

Dabei blickt Alexander Duda auf eine beeindruckende Karriere zurück. Der Schauspieler war bereits in zahlreichen bekannten Produktionen zu sehen, darunter „Tatort“, „Der Alte“, „Siska“, „Der Bulle von Tölz“, „Um Himmels Willen“ oder „München 7“. Auch im Kino war er erfolgreich, etwa mit Rollen in „Invincible – Unbesiegbar“ oder „Der Brandner Kaspar und das ewig´ Leben“.

„Rosenheim-Cops“-Star Igor Jeftic im echten Leben: „Mir drohten 20 Tage Knast“
Igor Jeftic ermittelt als Kommissar Sven Hansen in "Die Rosenheim-Cops". Doch in der Realität sah sich der Schauspieler selbst schon mit dem Gesetz konfrontiert.
Vom Kommissar zum Verbrecher
Igor Jeftic schaut ernst.

Das Erfolgsgeheimnis der „Rosenheim-Cops“: Vertraute Figuren, neue Fälle

Über 20 Jahre hinweg hat sich die Kultserie in vielen Punkten verändert. Die Ermittlerrollen wurden immer wieder neu besetzt – man denke nur an den Tod von Joseph Hannesschläger, welcher lange Zeit die Figur Korbinian Hofer verkörperte. Das Erfolgsgeheimnis der Serie: Während neue Kommissare frischen Wind bringen, sorgen vertraute Nebenfiguren für Kontinuität und Heimatgefühl.

Karin Thaler, Max Müller und Alexander Duda spielen nicht nur ihre einzelnen Rollen – sie sorgen für das Lebensgefühl, das die Serie so beliebt macht. Das Trio ist somit wesentlich daran beteiligt, dass „Die Rosenheim-Cops“ auch nach so vielen Dienstjahren noch immer Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken.

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