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Darum musste „Rosenheim-Cops“-Star im echten Leben ins Gefängnis

Schauspieler in Schwierigkeiten

„Rosenheim-Cops“-Star Igor Jeftic landete im echten Leben im Gefängnis

27.06.2026, 10.28 Uhr
von Alina Altendorf
Bekannt aus der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops", jagt Igor Jeftic als Kommissar Sven Hansen Verbrecher. Doch im echten Leben geriet er selbst in Schwierigkeiten und landete selbst im Gefängnis.
Igor Jeftic schaut ernst.
Igor Jeftic wurde vor allem durch seine Rolle bei den „Rosenheim-Cops“ bekannt.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

In der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“ jagt Igor Jeftic als Kommissar Sven Hansen Verbrecher und bringt diese ins Gefängnis. Im echten Leben geriet der Schauspieler allerdings selbst mit dem Gesetz in Konflikt und musste für kurze Zeit ins Gefängnis. Wie es dazu kam, hat der 54-Jährige im Interview mit „Frau im Spiegel“ verraten.

Plötzlich stand bei Igor Jeftic die Polizei vor der Tür

In seiner Jugend, genauer während seiner Schauspielausbildung, nutzte Jeftic häufig die öffentlichen Verkehrsmittel. Allerdings ohne zu bezahlen. Es kam, wie es kommen muss – er wurde erwischt, weigerte sich jedoch, die Strafe zu zahlen. Damit durch kam er, weil er in München damals keinen Wohnsitz angemeldet hatte. Als er jedoch nach Berlin zog und sich dort brav anmeldete, stand die Polizei vor seiner Tür.

Igor Jeftic: „Mir drohten 20 Tage Knast“

Postwendend wurde er verhaftet und musste eine Nacht im Gefängnis verbringen. „Zum Glück spielte ich damals gerade am Theater und bat den Regisseur, meine komplette Gage von 600 DM an die Polizei zu überweisen“, erzählt Igor Jeftic. „Der Regisseur dachte erst an einen Scherz. Aber ich saß ja tatsächlich im Gefängnis, mir drohten 20 Tage Knast. Schließlich zahlte er, und ich kam auf Kaution frei“, erinnert sich der Schauspieler.

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