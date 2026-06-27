Home News Star-News

Beatrice Egli über ihr Verhältnis zu Florian Silbereisen: „Florian war immer da"

Schlagersängerin klärt auf

Beatrice Egli klärt auf: So hat sie Florian Silbereisen wirklich kennengelernt

27.06.2026, 10.09 Uhr
von Annika Schmidt
Viele Fans haben eine falsche Vermutung darüber, wie sich Beatrice Egli und Florian Silbereisen kennengelernt haben. Nun hat die Schlagersängerin über ihre gemeinsame Verbindung aufgeklärt und verraten, wie innig die Beziehung der TV-Stars ist.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige Beziehung. Ihr erstes Treffen verlief anders, als viele Fans vermutet haben.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige Beziehung. Ihr erstes Treffen verlief anders, als viele Fans vermutet haben.   Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

In Interviews schwärmt Beatrice Egli regelmäßig von Florian Silbereisen. Er sei ein wichtiger Wegbegleiter, erklärt die Schweizerin: „Er ist und bleibt für mich ein wichtiger Mensch“, äußert sich die Schlagersängerin in einem Interview mit web.de. Seit vielen Jahren ist Florian Silbereisen an ihrer Seite. „Florian war immer da. Und er war auch schon vor meiner DSDS-Zeit da", verriet der Schlagerstar mehr zu ihrem Verhältnis mit dem 44-Jährigen. Sowohl beruflich, als auch privat sind die beiden verbunden. „Von Florian konnte ich sehr viel lernen, was Gelassenheit angeht. Wenn er in eine Sendung geht, dann nimmt er es, wie es kommt. Ich finde es bemerkenswert, wie gelassen er mit der gesamten Branche umgeht.“

Beatrice Egli und Florian Silbereisen kannten sich vor DSDS

Bevor Beatrice Egli 2013 durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" einem größeren Publikum bekannt wurde, wurde Florian Silbereisen zu einem wichtigen Menschen in ihrem Leben. 2007 nahm die Sängerin gemeinsam mit Schlagerlegende Lys Assia am "Grand Prix der Volksmusik" teil.

Das Duo gewann den Vorentscheid und belegte im internationalen Finale den 12. Platz. Im selben Jahr trat Beatrice Egli in Florian Silbereisens Show "Herbstfest der Volksmusik" auf. „Viele denken ja bis heute, dass für mich alles mit meiner Teilnahme an der Castingshow begann. Ich war aber schon vor DSDS in seiner Show zu Gast", klärt die gelernte Friseurin auf. „Er macht die Show, und die macht er grandios. Aber das ganze Drumherum ist ihm egal ...“ 

Derzeit beliebt:
>>Ariane Grande über ihren Wendepunkt: "Es fühlte sich unglaublich heilend an"
>>ZDF-Moderator äußert sich zu Manipulationsvorwürfen bei Wetterkarten
>>"Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich": Die Show mit Florian Silbereisen im Ersten
>>"Auf nassem Stein ausgerutscht": Sängerin Nena muss nach Unfall operiert werden

Kurz vor Auftritt: So flog Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich
Ein Moment im Backstage-Bereich wurde für den Entertainer plötzlich unangenehm. Dabei sollte er eigentlich wenige Minuten später auf der Bühne stehen.
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.

Die Beziehung von Beatrice Egli und Florian Silbereisen

Ob es über die öffentliche Freundschaft und berufliche Verbundenheit hinausgeht, kommentiert Egli nicht konkret. Die Schlagzeilen über eine mögliche Liebesbeziehung belustigen die Schlagerstars. „Aus diesen Schlagzeilen haben wir einen Song gemacht“, äußert sich Beatrice Egli im Interview mit "Brisant" und antwortet auf die Spekulationen mit dem Titel ihres gemeinsamen Duetts: „Und was dahinter steckt, 'das wissen nur wir'!“.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Deutschland sucht den Superstar (DSDS) Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Thomas Seitel: Das ist der Mann an der Seite von Helene Fischer
Geschützte Privatsphäre
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Vanessa Mai teilt in Podcast große Unsicherheit: "Ist mir super unangenehm!"
Selbstzweifel
Vanessa Mai
Michelle beendet ihre Karriere – schon wieder: Ihr letzter TV-Auftritt steht fest
Sendung mit Florian Silbereisen
Michelle steht auf der Bühne.
Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – dann kam der "Traumschiff"-Dreh
So ging es weiter
Barbara Wussow lächelt
Michelles Abschied und ein US-Popstar: So wird Florian Silbereisens neue "Schlagerbooom"-Show
Musikspektakel
"Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich"
"Mit Florian Silbereisen auch schon mal geschlafen": Schlagerstar erzählt kuriose Tour-Anekdote
Live in der ARD
Immer wieder sonntags
Kurz vor Auftritt: So flog Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.
Inka Bause spricht über ihren Backstage-Zwischenfall mit Helene Fischer
Backstage-Konflikt
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Helene Fischer und Thomas Seitel: Vom Zufall zur großen Liebe
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
So wohnt der Schlagerstar: Beatrice Egli zeigt ihr Zuhause
Privatleben
Beatrice Egli lächelt.
Legendärer "James Bond"-Bösewicht: Das dachte Richard Kiel über seine Rolle als "Beißer"
Bond-Legende
James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte
Beatrice Egli: Ihr Umgang mit Bodyshaming
"Man kann die Menschen nicht ändern"
"Volle Kanne"
Darum fliegt „Immer wieder sonntags“ wirklich aus dem TV-Programm
Trotz Petitionen
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".
"Immer wieder sonntags"-Aus: Stefan Mross verrät seinen "Lebenstraum"
Das Leben des Volksmusikstars
Stefan Mross
"Immer wieder sonntags" kurz vor dem Aus: Stefan Mross reagiert emotional
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
Matt Smith über den Dreh der neuen "House of the Dragon"-Staffel: "Es war viel"
Start der dritten Staffel
"House Of The Dragon" Staffel 3
"Kick It Like Beckham": Mehr als nur ein Fußballfilm
Frauenpower im Fußball
Kick it like Beckham
Christoph Maria Herbst: Entkommen aus Strombergs Schatten?
Wandelbarer Schauspieler
Stromberg
Ein kleines Mädchen überlebt einen Dreifachmord – und könnte den Täter kennen
"Tatort: Blinder Fleck"
"Tatort: Blinder Fleck"
Midlife-Crisis mit Glitzerperücke: Christoph Maria Herbst dreht in dieser Komödie auf
"Es ist nur eine Phase, Hase"
Es ist nur eine Phase, Hase
Asiens Dschungel zwischen Schönheit, Gefahr und Überlebenskampf
"Terra X: Asien (4) – Wilder Dschungel"
Terra X : Asien - Wilder Dschungel
Ezra Miller als Flash: Ein Solo-Debüt mit viel Tempo und Batman-Nostalgie
"The Flash"
The Flash
Diese WM-Spiele laufen heute (21.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-WM 2026
Fußball-Weltmeisterschaft
Marie Reim packt aus: Das sagt Vater Matthias zu ihrem neuen Partner!
Beziehungsenthüllung
Marie Reim
Vom Arthaus zur Action: Leonie Benesch auf der Überholspur
Deutschlands neuer Action-Star
Prisoner - Auf der Flucht
Hella von Sinnen und Mike Krüger im Gender-Dialog
Gender-Diskussion
"Gestatten, von Sinnen!"
Episches Historiendrama: Luc Bessons "Johanna von Orleans"
Französische Heldin
Johanna von Orleans
Skandalfilm "The Apprentice" enthüllt Donald Trumps Schattenseiten
Trump-Biopic
The Apprentice
Markus Lanz sieht in der Aufrüstung ein mögliches "Verarmungsprogramm"
Deutliche Kritik
"Lanz + Precht"
"John Sugar" Staffel 2 bei Apple TV: Colin Farrell kehrt als Alien-Detektiv zurück
Film-Noir-Serie mit Sci-Fi-Twist
John Sugar, Staffel 2