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Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – dann kam der "Traumschiff"-Dreh

So ging es weiter

Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – dann kam der "Traumschiff"-Dreh

23.06.2026, 10.28 Uhr
von Julian Flimm
Barbara Wussow spricht über ihre Gewichtsabnahme vor den jüngsten "Traumschiff"-Dreharbeiten – und warum das Leben an Bord ihre Disziplin auf die Probe stellte.
Barbara Wussow lächelt
Barbara Wussow ist seit Jahren beim ZDF-"Traumschiff" dabei.  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages /Timm

Barbara Wussow hat vor den jüngsten Dreharbeiten zu "Das Traumschiff" eigenen Angaben zufolge zehn Kilogramm abgenommen. Die Schauspielerin spielt seit 2018 die Hoteldirektorin Hanna Liebhold in der ZDF-Serie und verbrachte zuletzt viel Zeit auf der MS Amadea. Für die neuen Episoden mit den Zielen "Bangkok" und "Vietnam" wurde mehrere Wochen am Stück gedreht.

Vor Drehbeginn setzte Wussow laut "Bunte" auf Disziplin, Bewegung und eine strikte Ernährung. "Ich hatte brav mit viel Disziplin davor abgenommen, bevor ich im Januar aufs Schiff bin. 10 Kilo! Und das ohne Spritze, nur mit Disziplin", sagte sie beim Felix Burda Award. Ihr wichtigstes Mittel sei Bewegung gewesen: "Ich bin mit meinem Hund raus. Laufi, laufi, laufi, den ganzen Tag."

Barbara Wussow verrät ihren Diätplan vor dem "Traumschiff"

Bereits Ende 2025 hatte Wussow laut "Bild" beschrieben, wie ihr Diätplan konkret aussah: Zum Frühstück gab es ein Glas Wasser, einen Schafjoghurt und ein Dinkelbrötchen. Mittags wiederholte sie dasselbe – auf ein Abendessen verzichtete Wussow konsequent. Diese Diät habe sie allein durchgezogen, während sie für ihre Familie normal kochte.

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Trotz der erreichten Gewichtsabnahme wurden die langen Dreharbeiten an Bord zur Herausforderung. Das Essen auf dem Schiff bezeichnete Wussow als "leider Gottes sehr gut", die Buffets seien "eine echte Herausforderung". Während der Zeit an Bord habe sie deshalb wieder einige Kilo zugenommen. Nach den Dreharbeiten setze sie wieder auf bewährte Routinen: lange Spaziergänge und Schwimmen, sobald sie zurück in Wien ist. Zuversichtlich zeigte sich die Darstellerin dennoch: "Das wird sich im Sommer wieder verflüchtigen, wenn ich wieder da bin."

Barbara Wussow steht weiter für "Das Traumschiff" vor der Kamera

Privat ist Wussow seit 1990 mit dem Schauspieler Albert Fortell verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. In "Das Traumschiff" steht Wussow weiter neben Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger und Daniel Morgenroth als Staff-Kapitän Martin Grimm vor der Kamera.

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