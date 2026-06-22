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"Das Kleid ist durchsichtig": Kiewel sorgt im "ZDF-Fernsehgarten" für Aufsehen

Erfrischung im TV

"Das Kleid ist durchsichtig": Kiewel sorgt im "ZDF-Fernsehgarten" für Aufsehen

22.06.2026, 08.50 Uhr
Ein Sprung ins Wasser, ein nasses Outfit und sofortige Reaktionen: Im ZDF-Moment wurde aus Erfrischung plötzlich Gesprächsstoff.
"ZDF Fernsehgarten"
Der "ZDF Fernsehgarten" geht mittags auf Sendung - wenn die Sonne besonders hoch steht. Kein Wunder, dass Moderatorin Andrea Kiewel sich bei den aktuellen Temperaturen nach einer Abkühlung sehnt.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Thomas Lohnes

Europa erlebt erneut einen heißen Sommer – und auch Andrea Kiewel bekam die Temperaturen im "ZDF-Fernsehgarten" deutlich zu spüren. Während der Liveausstrahlung am Sonntagmittag kletterte das Thermometer in Mainz auf bis zu 34 Grad. Das ging an kaum jemandem spurlos vorbei, auch an "Kiwi" nicht.

Dass direkt neben ihr mit dem Swimmingpool des Studiogeländes eine große Abkühlung winkte, wurde für die Moderatorin zur Versuchung. Ob denn ein zweites Kleid für sie bereit läge, fragte sie die Regie, während sie mit einem Sprung ins kühle Nass liebäugelte. Ausschlaggebend war dann jedoch die Reaktion des Studio-Publikums. Und die war eindeutig: "Ab rein mit dir", war jemand zu hören. Kurz darauf landete die 61-Jährige tatsächlich im Pool.

Andrea Kiewel springt im "ZDF-Fernsehgarten" in den Pool

Der Stunt schien sich gelohnt zu haben: "Das tut jetzt richtig gut", verkündete Kiewel nach dem Sprung und vermutete sogleich, dass im Internet gleich wieder über sie gelästert werde. Dort gab es neben Kritik aber auch Lob – und Sorge um die Familienfreundlichkeit der Aktion: "Das Kleid ist durchsichtig! Ich warne! Das Kleid ist durchsichtig," schrieb ein User etwa auf X. Für ihre nächste Anmoderation zog sich Kiewel aber einen Bademantel über das nasse Kleid. Glücklicherweise hatte die Redaktion danach tatsächlich ein Ersatzkleid für sie parat.

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Auch 2025 ging "Kiwi" im "Fernsehgarten" baden

Andrea Kiewels erster Kontakt mit dem "Fernsehgarten"-Pool war es jedoch nicht. Im Juni 2025 landete sie sogar zweimal im Wasser, jedoch nur einmal freiwillig: Die erste der beiden Abkühlungen geschah aus Versehen bei einer missglückten Showeinlage.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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