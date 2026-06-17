Lüge vor Jana Ina: Giovanni Zarrella spricht über seine härteste Zeit

Heute ist kaum noch präsent, dass Giovanni Zarrella einst an einem beruflichen Tiefpunkt stand. Inzwischen zählt er zu den beliebtesten Entertainern im deutschen Fernsehen, begeistert mit seiner eigenen Show ein Millionenpublikum und feiert auch als Musiker Erfolge. Privat wirkt das Glück mit Ehefrau Jana Ina und den beiden gemeinsamen Kindern perfekt. Doch hinter diesem harmonischen Bild liegt ein Weg, der von Rückschlägen, Unsicherheit und harten Jahren geprägt war.

Giovanni Zarrella nach "Bro’Sis": Der schwere Absturz nach dem Band-Aus Ein Vorfall, den Zarrella selbst einmal als "sehr peinlich" bezeichnete, markierte den Tiefpunkt. Es war 2006, als er seine Ehefrau belog – eine bittere Erfahrung. Schon zuvor hatte ihn das Ende von "Bro’Sis", jener Band, mit der er fünf Jahre lang Erfolge gefeiert hatte, schwer getroffen. "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", erinnert er sich. Nach der Trennung der Gruppe folgte die Arbeitslosigkeit – und mit ihr eine Zeit voller Sorgen und Unsicherheit.

Seinen Job verloren zu haben, war für ihn peinlich und stürzte den Musiker in ein tiefes Loch. Das wollte er vor Jana Ina nicht zugeben und belog stattdessen seine Ehefrau. Es schlich sich ein Doppelleben ein – er versuchte den Schein zu wahren. "Ich wollte für meine Frau der Mann bleiben, auf den sie sich verlassen kann", gestand der Moderator im Podcast "Hotel Matze".

Giovanni Zarrella gesteht Jana Ina seine Lügen "Sie hat damals bei 'GIGA' gearbeitet. Sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten'", log Giovanni Zarrella seine Ehefrau beinahe täglich an. Doch in Wahrheit ging er anstatt zur Arbeit eine Runde um den Block, um dann wieder zu Hause zu sein. Verzweiflung machte sich in ihm breit.

"Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie es weitergeht. Das war mir peinlich", gibt der 48-Jährige zu und erklärte, dass diese Jahre nach "Bro'Sis" für ihn die schwersten wahren. Irgendwann konnte er dieses Doppelleben nicht mehr führen und suchte das Gespräch mit Jana Ina. Das Model reagierte mit Verständnis auf die Lügen. "Es tut mir so leid, Gio, aber sag mir sowas doch.", zitiert Giovanni Zarrella die damalige Aussage der 49-Jährigen.

Nach der Krise: Giovanni Zarrella und Jana Ina feiern ihr Familienglück Zu dem Zeitpunkt hätte er nicht gedacht, welche Wendung seine Karriere nehmen wird. Heute ist er sowohl als Moderator als auch mit seiner Musik als Solo-Künstler erfolgreich. Mit seiner "Giovanni Zarrella Show" fährt er traumhafte Einschaltqouten ein – eine Sendung im März verfolgten etwa über 3 Millionen Zuschauer.

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