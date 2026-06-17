Überraschendes Duo: Helene Fischer und Thomas Müller sorgen für WM-Stimmung

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist am 11. Juni gestartet. Auch Helene Fischer blickt dem Großereignis mit Spannung entgegen – allerdings nicht nur aus sportlicher Sicht. Der Schlagerstar hat sich mit Thomas Müller zusammengetan und seinen neuesten Song präsentiert.

Helene Fischer: Wird "Heute Nacht" zur WM-Hymne 2026? Im Sommer 2014 hatte Helene Fischer es bereits geschafft, den inoffiziellen WM-Song in Deutschland zu liefern. Ihren Hit "Atemlos" sang der Schlagerstar damals mit der National-Elf auf der Berliner Fanmeile. Werden die Fans und die Spieler auch in diesem Jahr ein Lied von Helene Fischer zur WM-Hymne küren? Die Chancen stehen nicht schlecht. Am 29. Mai 2026 veröffentlichte die 41-Jährige das Lied "Heute Nacht". Das Werk ist eine Kooperation mit MagentaTV, welche sich die exklusiven TV-Rechte für die WM gesichert haben. Helene Fischers Song soll die Übertragung der Weltmeisterschaft begleiten.

Helene Fischer und Thomas Müller testen neuen Song im Stadion "Musik verbindet Menschen, schafft Emotionen und sorgt für positive Stimmung – genau das wünschen wir uns für die WM 2026", freut sich der Superstar in einer Pressemitteilung. Auch Thomas Müller scheint der Song zu gefallen. Die Zustimmung zu dem Lied ist zumindest in dem Clip, den die 41-Jährige mit dem Ex-Spieler des FC Bayern München veröffentlichte, zu sehen.

Darin spazieren die beiden, jeder für sich, in der Münchner Allianz-Arena und tragen Kopfhörer. Helene Fischer hört ihren neuen Song und Thomas Müller hat den Hit "Atemlos" auf den Ohren. Dann rempeln sie sich scheinbar zufällig an und vertauschen dabei ihre Kopfhörer. Dem Fußballstar gefällt offensichtlich auch das neue Lied von Helene Fischer, dass er nun auf den Ohren hat. Dazu schreibt die Schlagersängerin, sie hätte mit Thomas Müller das Lied schon mal "auf Stadiontauglichkeit geprüft". Das gemeinsame Video der beiden ist nicht nur ein Dienst aus Freundschaft. Auch der Fußballstar arbeitet während der WM mit MagentaTV zusammen und steht als Experte vor der Kamera.

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