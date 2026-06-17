Home News Star-News

"Da werden Wörter im Mund umgedreht": Tom Kaulitz ärgert sich über Druck auf WM-Experten

Tokio-Hotel-Star

"Da werden Wörter im Mund umgedreht": Tom Kaulitz ärgert sich über Druck auf WM-Experten

17.06.2026, 12.47 Uhr
von Paulina Meissner
Tom Kaulitz erfüllt sich einen Traum: Er ist als Fan-Experte für Magenta TV bei der Fußball-WM 2026 im Einsatz. Im Podcast "Kaulitz Hills" spricht er über seine Erlebnisse und den Druck als Experte.
Tom Kaulitz
Tom Kaulitz hat im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" über seinen Einsatz als Fan-Experte bei der Fußball-WM 2026 gesprochen.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Seit knapp einer Woche läuft die Fußball-WM 2026 – dieses Jahr hautnah am Spielfeldrand mit dabei ist unter anderem auch Tom Kaulitz (36). Der Tokio-Hotel-Star ist für Magenta TV als Fan-Experte im Einsatz und berichtete im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" nun von seinen ersten Eindrücken.

"Ich bin mitten in meinem WM-Fieber, ich bin im Fußball-Heaven, ich freue mich", schwärmt er aufgeregt zu Beginn der Folge. Die Zeit sei für den Fußball-Fan "wie ein Fiebertraum" – denn er darf nicht nur die Spiele live vor Ort verfolgen, sondern auch "mit meinen absoluten Göttern rumhängen und quatschen".

Dabei musste Kaulitz jedoch auch feststellen, unter welchem Druck die Experten bei der WM stehen. Während er als Fan-Experte "im Prinzip alles sagen" könne, müssten die Experten ihre Aussagen deutlich genauer abwägen. Kaulitz betont: "Hier im Podcast-Geschäft geht es hinter den Kulissen ja rough zu, aber man muss sagen, im Sportgeschäft auch. Da muss man auf jeden Satz aufpassen."

Derzeit beliebt:
>>Gaby Kösters schwerer Weg: Von der Bühne in die Schuldenfalle
>>WM 2026: Gegen wen spielt Deutschland nach der Gruppenphase?
>>Diese WM-Spiele laufen heute (17.6.) und in der Nacht im TV
>>Jürgen Klopp: Die wahre Geschichte hinter seiner 50.000-Euro-Uhr

Kaulitz gibt zu bedenken: "Für die Experten ist es oft nicht einfach, den richtigen Ton zu treffen. Da werden Wörter im Mund umgedreht (...). Es ist ein heißes Eisen, da muss man echt aufpassen." Wie schnell einzelne Aussagen für Diskussionen sorgen können, zeigte zuletzt das Beispiel Jürgen Klopp. Der langjährige Erfolgstrainer und Magenta-TV-Experte hatte mit seiner Bemerkung, Julian Nagelsmann sei "noch" Bundestrainer, breite Empörung ausgelöst. Der Spruch sei ihm "flapsig rausgerutscht", entschuldigte er sich später bei Nagelsmann persönlich.

Tom Kaulitz spricht über Begegnung mit Jürgen Klopp

Auch ein kleiner Seitenhieb von Moderator Johannes B. Kerner, der Tom Kaulitz vor der Kamera humorvoll als "Praktikanten" bezeichnet hatte, machte schnell Schlagzeilen. Kaulitz zeigt sich im Podcast gelassen: "Das war natürlich alles schon so besprochen, ich bin gerne hier der Praktikant, ich durchlaufe viele Stationen bei der WM und mache quasi jeden Tag was anderes."

WM 2026: Gegen wen spielt Deutschland nach der Gruppenphase?
Als Gruppensieger, Zweiter oder sogar Drittplatzierter: Für Deutschland sind bei der WM 2026 mehrere Wege in der K.o.-Runde möglich. Wer erwartet uns dort?
So geht es weiter
Spieler von Deutschland und Curacao spielen um den Ball.

Den Moderator kennen sowohl Tom als auch Bill Kaulitz eigenen Aussagen nach "schon seit ganz, ganz vielen Jahren", seit ihren Tokio-Hotel-Anfängen. Und auch, wenn der letzte Kontakt schon einige Zeit zurückgelegen habe, betont Tom: "Es ist wie gestern, wir verstehen uns so gut. Ich möchte das rausheben, wie nett er ist." Kerner sei "einfach ein herzensguter Mensch", der ihn herzlich aufgenommen habe, schwärmt der Musiker.

Deutlich aufgeregter sei Tom Kaulitz vor der ersten Begegnung mit Jürgen Klopp gewesen, er habe sich gefragt: "Wie ist er wohl, wenn die Kameras aus sind?" Die Erkenntnis des 36-Jährigen: "Ich kann allen Leuten nur sagen: Es ist ein ganz toller Typ, ich bin wirklich beeindruckt und bin so froh, dass er so ein netter Kerl ist."

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Kerners Köche Fußball-WM 2026

Das könnte dich auch interessieren

"Mein Triggerpunkt!": Vanessa Mai offenbart in Podcast ihre größte Angst
Emotionale Offenbarung
Vanessa Mai
"Erniedrigt" & "rausgeekelt": Steven Gätjen packt über TV-Branche aus
Karrierehindernisse
Steven Gätjen
Jessica Haller spricht offen über Depressionen und Aufenthalt in der Psychiatrie
Ihr Weg zurück ins Leben
Jessica Haller
Diese WM-Spiele laufen heute (16.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Guide
Fußball-Weltmeisterschaft
Maite Kelly spricht über Empty-Nest-Syndrom nach Auszug ihrer Tochter
Emotionales Geständnis
Maite Kelly
ARD-Reporter Tom Bartels spricht über WM-Politik und teure Tickets
Kritik an der FIFA
Tom Bartels
Lola Weippert spricht über Feminismus, Sexismus und ihr "Lolaland"
Frauen-Befürworterin
Lola Weippert
Diese WM-Spiele laufen heute (15.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-Weltmeisterschaft
Fußball-Weltmeisterschaft
Darum wird Tom Kaulitz WM-Job zu einer Bewährungsprobe: "Ich bin sehr nervös"
Fan-Experte für MagentaTV
Tom und Bill Kaulitz
"Wetten, dass..?" mit Kaulitz-Brüdern: So wird sich die Show verändern
Comeback der Kult-Show
Bill und Tom Kaulitz befinden sich in einem türkisfarbenen Raum
Max Giesinger plant Auszeit: Weltreise und Sport im Fokus
Das hat er vor
Max Giesinger
Jörg Dahlmann meldet sich nach erneuter Krebsdiagnose zu Wort
Krebserkrankung
Jörg Dahlmann
Marie Reim verrät: Das hält Vater Matthias von ihrem Freund!
Beziehungsenthüllung
Marie Reim
Tom Holland: Dieser Star ist für ihn der perfekte "Spider-Man"-Nachfolger
Zukunft der Kultfigur
Tom Holland
Einer der lustigsten Zombie-Filme aller Zeiten im Free-TV
Zombie-Abenteuer
Zombieland
ARD zeigt Brunetti-Doppel: Mord und Mysterien in Venedig
"Donna Leon – Endlich mein"
"Donna Leon - Endlich mein"
Poetisches Trauer-Drama: Isabelle Huppert sucht in Japan einen Weg zurück ins Leben
"Madame Sidonie in Japan"
Madame Sidonie in Japan
Zehn Jahre nach dem Brexit: Der dramatische Existenzkampf der Jugend
"Weltspiegel Doku: Die Brexit-Erben: Uns reicht's!"
"Weltspiegel Doku: Großbritannien: Die Brexit-Erben - Uns reicht's!"
Sie war zweimal Bond-Girl: Was macht eigentlich Maud Adams?
Bond-Girl-Legende
James Bond 007 - Octopussy (1983)
Silbereisen, Beatrice Egli & Co: Hier wohnen Deutschlands Schlagerstars
Ammersee & mehr
Ein Bergdorf von oben.
Turnier ist laut Hirschhausen "mit Abstand die klimaschädlichste WM"
Hitzealarm bei der WM
"Breakfast Club"
So hat sich Beatrice Egli im Laufe ihrer Karriere verändert!
20 Bilder
Beatrice Egli lächelt.
Pinguin-Entführung: WM-Experte schockiert Moderatorin mit Geständnis – die "fällt vom Glauben ab"
Skurrile Tierliebe
Lutz Pfannenstiel
Anja Knauer: "Meine Extrawurst beim Grillen ist alles außer Wurst"
Grill-Interview
Anja Knauer schaut ernst.
"Pinar Atalay": DGB-Chefin Yasin Fahimi spricht über Buh-Rufe gegen Friedrich Merz
Rentenreform
"Pinar Atalay"
Michelle wird zu „Wakan“: Warum der Schlagerstar jetzt ein völlig neues Leben beginnt
Neuanfang
Halbtotale Aufnahme, Schlagersängerin Michelle, lächelnd, mit einer Hand am Kinn, Blick an Kamera vorbei in die Ferne
Nach 20 Jahren ist Schluss: Großer Einschnitt bei „Let’s Dance“
Beliebte Tanz-Show
Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi schauen ernst.
"Fernsehgarten"-Fans nach Sturz von Marina Marx hemmungslos: "Wem kann man noch trauen"
Playback-Kritik
ZDF-Fernsehgarten
Fußballfieber im ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb buhte das Publikum "Bergdoktor" Hans Sigl aus
Fußball-Fauxpas
Andrea (Kiwi) Kiewel und Hans Sigl
Das sind die Mottos und Gäste beim "ZDF-Fernsehgarten"
Sonntagsprogramm
Andrea Kiewel mit Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten