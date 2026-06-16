Anja Knauer: "Meine Extrawurst beim Grillen ist alles außer Wurst"

In der Komödie "Extrawurst" wird aus einer Grillfrage schnell eine große Sache: Wie unkompliziert sind Sie selbst beim Grillen?

Sehr unkompliziert, solange ich nicht am Grill stehen muss, um im Rauch die Nackensteaks zu wenden.

Was ist Ihre ganz persönliche Extrawurst beim Grillabend — also der eine Wunsch, auf den Sie nur ungern verzichten?

Meine Extrawurst beim Grillen ist alles außer Wurst. Ich habe am liebsten Gemüse auf dem Grill. Meine Maximalphantasie sind mit Halloumi gefüllte Champignons in Chimichurri.

Was ist Ihr Grilltipp, der jeden Sommerabend sofort besser macht?

Saucen! ich bringe immer jede Menge Saucen mit. Meine Chimichurri ist heiß begehrt; ich mache sie mit Chili, Knoblauch, Petersilie, Salz, Pfeffer, Avocadocreme, Olivenöl und Zitronensaft.

Welches Essen vom Grill wird Ihrer Meinung nach völlig unterschätzt und warum?

Maiskolben sind gegrillt unglaublich lecker und auch Kinder lieben sie sehr – die sind dann erst einmal eine Weile mit Abknabbern beschäftigt.

Was war Ihr bislang größtes Grill-Missgeschick?

Mich an den Grill zu stellen, ist grundsätzlich keine gute Idee, weil ich gerne viel rede und dann die Würstchen vergesse und alles verkohlt. Ich arbeite auch hart daran, dass sich das weiter rumspricht, damit auch in dieser Grillsaison niemand auf die Idee kommt, mir die Verantwortung für den Grill zu übertragen.