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Fußballfieber im ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb buhte das Publikum "Bergdoktor" Hans Sigl aus

Fußball-Fauxpas

Fußballfieber im ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb buhte das Publikum "Bergdoktor" Hans Sigl aus

16.06.2026, 11.03 Uhr
von Alina Altendorf
Im ZDF-"Fernsehgarten" stand alles im Zeichen des Fußballs. Hans Sigl, bekannt als der „Bergdoktor“, unterstützte Andrea (Kiwi) Kiewel und sorgte für Buhrufe auf dem Mainzer Lerchenberg.
Andrea (Kiwi) Kiewel und Hans Sigl
Nur wenige Tage nach Andrea (Kiwi) Kiewels (l.) 61. Geburtstag stieg im ZDF-"Fernsehgarten" eine große Fußball-Party. Als Gast mit dabei war unter anderem "Bergdoktor"-Darsteller Hans Sigl (56, r.), der nicht mit allen Aussagen für Beliebtheit sorgte.  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

In der letzten Ausgabe des ZDF-"Fernsehgartens" stand alles unter dem Fixstern Fußball. Dabei durfte Hans Sigl Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel tatkräftig zur Seite stehen. Während Kiwi stilecht im Deutschlandtrikot auftrat, trug Hans ein schwarzes Shirt, helles Sakko und eine getönte Brille.

Fußball-WM 2026: Deutschland oder Österreich?

Passend zum Motto „große Fußballparty“ fackelte Kiwi nicht lange und fragte ihren Co-Moderator, wem er denn die Daumen bei der WM drücke – Deutschland oder Österreich? Die Frage ist berechtigt, denn der 56-Jährige ist gebürtiger Österreicher, lebt und arbeitet jedoch in Deutschland. Auch seine Ehefrau, Susanne Sigl, ist Deutsche. „Also bis die Vorrunde durch ist, stehe ich natürlich hinter und singe auch für Deutschland, weil ich ja in Deutschland wohne. Aber dann wird es natürlich schwierig. Wenn Deutschland und Österreich aufeinandertreffen sollten, dann wird mein Herz natürlich für Österreich schlagen. Und wir werden euch liebevoll nach Hause schicken.“

"Der Bergdoktor" Hans Sigl wird ausgebuht

Für diesen Angriff erntete der „Bergdoktor“-Star laute Buhrufe vom überwiegend deutschen Publikum. „O nein, o nein! Ich hab’ die Südkurve gegen mich aufgebracht“, scherzte er. Anschließend versuchten die beiden Moderatoren zu klären, ob es überhaupt zu einem Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften kommen könnte – jedoch ohne Ergebnis.

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Hans Sigl hatte eine tolle Zeit im ZDF-"Fernsehgarten“

Trotz des kleinen Fauxpas' gleich zu Beginn genoss Sigl seine Zeit im ZDF-"Fernsehgarten“. Zu einem Selfie mit den Fußball-Gästen David Odonkor und Matze Knop schrieb er: „Eine herrliche Kombi. Vielen Dank für den feinen Sonntagmittag.“ Den Schnappschuss mit Moderationskollegin Kiwi kommentierte der Schauspieler so: „Ich bei meinem „Fernsehgarten“-Moderationspraktikum. [E]s hat wie immer Laune gemacht. Next Stop „Starnacht am Wörthersee“.“

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