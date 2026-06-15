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"Alf"-Star Anne Schedeen ist tot

Mutter aus der Kultserie

Anne Schedeen ist tot: Die "Alf"-Familie verliert ein weiteres Mitglied

15.06.2026, 17.20 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Anne Schedeen, bekannt aus der Kult-Sitcom "Alf", ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Die Schauspielerin erlangte internationale Bekanntheit durch ihre Rolle als Kate Tanner.
Anne Schedeen
Die Kultserie "Alf" machte sie bekannt, nun ist Schauspielerin Anne Schedeen verstorben.  Fotoquelle: Alien Productions. All rights reserved.

Der größte Star war eine Puppe: Zwischen 1986 und 1990 begeisterte der Außerirdische Alf in der nach ihm benannten Sitcom ein Millionenpublikum. Die grotesk-witzige Figur mit einer Vorliebe für freche Sprüche und Katzenfleisch wurde schnell zum Publikumsliebling, doch jeder Comedian braucht einen seriösen Gegenpart – so auch Alf.

Den fand er in der Familie Tanner, in deren Garage sein Ufo zu Beginn der Serie eine Bruchlandung hinlegt. Die hat viel Ärger mit dem ungebetenen Gast, schließt ihn aber auch in ihr Herz. So auch Mutter Kate, gespielt von Anne Schedeen, die es in der Rolle zu internationaler Bekanntschaft schaffte. Nun ist die Schauspielerin "friedlich verstorben", wie ihre Familie auf Facebook mitteilte. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Anne Schedeen stand 2023 noch einmal mit ihren "Alf"-Kollegen vor der Kamera

"Sie war eine beeindruckende Persönlichkeit. Und es ist unvorstellbar, sich ein Leben ohne sie vorzustellen", heißt es in der Mitteilung weiter. Scheedens Agent bestätigte ihren Tod gegenüber dem Branchenmagazin "Deadline". Ihren letzten Auftritt im Fernsehen hatte sie 2023 im Wiedersehens-Special "Alf On Alf", gemeinsam mit Andrea Elson und Benji Gregory, die in der Serie Kates Kinder mimten. Max Wright, der Ehemann und Vater Willy Tanner verkörperte, erlag bereits 2019 einer Krebserkrankung. Gregory verstarb 2024 an den Folgen eines Hitzeschlags.

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Anne Schedeen hinterlässt ihren Ehemann Christopher Barrett, mit dem sie 55 Jahre lang verheiratet war, sowie ihre gemeinsame Tochter, Taylor Barrett.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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