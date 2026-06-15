Home News Star-News

Angelina Jolie als Lara Croft: Warum Paramount vor ihrer Besetzung gewarnt wurde

25 Jahre "Lara Croft: Tomb Raider"

Angelina Jolie als Lara Croft: Warum Paramount vor ihrer Besetzung gewarnt wurde

15.06.2026, 17.11 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Vor 25 Jahren wurde Angelina Jolie mit "Lara Croft: Tomb Raider" zum Star, trotz großer Skepsis seitens der Produzenten aufgrund ihrer Vergangenheit.
Lara Croft: Tomb Raider (2001)
2001 schlüpfte Angelina Jolie zum ersten Mal ins hautenge Kostüm der Videospiel-Heldin. Um die Kultrolle zu bekommen, musste die Schauspielerin so einigen Bedingungen des Filmstudios nachkommen.  Fotoquelle: Concorde
Lara Croft: Tomb Raider (2001)
So taff die Abenteurerin Lara Croft war, so zerbrechlich war ihre Darstellerin. Angelina Jolie musste den Strippenziehern hinter der Videospiel-Adaption "Lara Croft: Tomb Raider" (2001) erst beweisen, dass sie psychisch gefestigt genug ist, um die Rolle zu spielen.  Fotoquelle: Concorde
Lara Croft: Tomb Raider (2001)
Angelina Jolie musste regelmäßig Drogentest absolvieren, wollte sie die Titelrolle in "Lara Croft: Tomb Raider" haben. Zur Erleichterung der Produktionsverantwortlichen bestand sie alle Tests.  Fotoquelle: Concorde
Angelina Jolie
Frühe war Angelina Jolie eine Skandalnudel, heute ist sie ein Star mit divenhafter Ausstrahlung.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Monica Schipper

Über die schauspielerische Leistung Angelina Jolies in "Lara Croft: Tomb Raider" (2001) lässt sich trefflich streiten. Viele waren und sind der Ansicht, die damals frisch gebackene Oscar-Preisträgerin – Jolie erhielt den Preis ein Jahr zuvor für ihre Nebenrolle in "Durchgeknallt" – schauspiele in der Videospieladaption eigentlich nicht, sie sei nur vor der Kamera präsent. Wie auch immer man ihre Leistung einschätzt: Zweifellos war der Film, der vor 25 Jahren in die Kinos kam, ein kräftiger weiterer Schubs für Jolie bei ihrem Aufstieg zu einem der größten Hollywoodstars ihrer Generation. Bis es aber so weit war, musste die aufstrebende Schauspielerin einen schweren – und ungewöhnlichen – Stein aus dem Weg räumen, um die Titelrolle zu bekommen.

Warum Paramount vor Angelina Jolies Besetzung gewarnt wurde

Denn Jolie hatte die Strippenzieher hinter "Lara Croft" nicht nur von ihrer schauspielerischen Eignung zu überzeugen, sondern auch von ihrer charakterlichen Festigkeit. Um Letztere war es in den jungen Jahren der Schauspielerin nicht zum Besten bestellt. Der Tochter von Jon Voight war ihr schlechter Ruf vorausgeeilt. Berichte hier und Gerüchte dort hatten die Runde gemacht, dass Jolie eifrig Drogen konsumiere, Kokain, LSD und sogar Heroin, einst ihre "Lieblingsdroge", wie sie in den 1990er-Jahren bekannt hatte. Hinzu kamen psychische Probleme, die sich in Schlaflosigkeit, Depressionen und Selbstverletzungen äußerten und in dem Wunsch gipfelten, sich das Leben zu nehmen. Angeblich hatte Jolie einmal einen Auftragsmörder angeheuert, damit er sie töte.

Alles Probleme, die sie zu einem beträchtlichen Risiko für eine Filmproduktion machten. Entsprechend groß waren Bedenken und Sorgen auch bei Sherry Lansing, damals Chefin von Paramount Pictures, des Filmstudios hinter "Lara Croft". Sorgen und Bedenken, die von Jolies Vater und der Schauspielerin Jane Fonda, einer engen Freundin der Familie, noch verstärkt wurden, wie in dem 2017 veröffentlichten Buch "Leading Lady: Sherry Lansing and the Making of a Hollywood Groundbreaker" nachzulesen ist, einer Biografie über die erste Studiochefin Hollywoods. Demnach sollen Voight und Fonda Lansing vor der Besetzung Jolies eindringlich gewarnt haben, indem sie auf die extreme psychische Zerbrechlichkeit der Schauspielerin hingewiesen hatten.

Derzeit beliebt:
>>"Die Katze": NDR zeigt bitteres Ehedrama mit Götz George und Hannelore Hoger
>>DFB-Team erzielt Torrekord und holt starke TV-Quote beim WM-Start
>>"James Bond" ist hier nur Nebendarsteller: Filmdebüt einer der größten Action-Heldinnen läuft heute im Free-TV
>>Sophie Turner ist verletzt: Dreharbeiten zu "Tomb Raider"-Serie müssen unterbrochen werden

Jennifer LopezSandra Bullock und Co.: Wer für Lara Croft im Gespräch war

Lansing konnte die Warnungen nicht ignorieren, leichtfertig auf Jolie als Zugpferd einer Mammut-Produktion verzichten wollte sie aber auch nicht. Sie sei "über die Maßen schön" gewesen, soll Lansing laut "Leading Lady" von Autor Stephen Galloway gesagt haben. Auch erkannte sie in der Schauspielerin, als sie sie Anfang 2000 – noch vor deren Oscar-Gewinn – getroffen hatte, eine "intelligente" und "starke" Persönlichkeit. Alles Argumente also, die für Jolie sprachen, trotz allem, und gegen die anderen Kandidatinnen für die Hauptrolle, von denen es immerhin nicht wenige gab, darunter Stars wie Jennifer Lopez, Elizabeth Hurley, Sandra Bullock, Catherine Zeta-JonesDemi Moore und Neve Campbell.

Bond-Geheimnis gelüftet: Warum James Bond die Nummer 007 trägt
Seit Jahrzehnten ist James Bond als 007 bekannt. Doch hinter der berühmten Nummer steckt ein Geheimnis, das selbst viele Fans nicht kennen.
Legendäre Agentennummer
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.

Verunsichert, aber doch auf Jolie als Hauptdarstellerin hoffend, schickte Lansing Simon West, den Regisseur von "Lara Croft: Tomb Raider", nach Mexiko, wo Jolie gerade für den Thriller "Original Sin" vor der Kamera stand. Dort hatte West eine Schauspielerin angetroffen, die die Rolle in der Videospiel-Adaption unbedingt haben wollte und dafür alle Bedingungen des Studios zu akzeptieren bereit war. Und dazu gehörten eben auch die Drogentests, denen sie sich regelmäßig unterziehen sollte. West erinnerte sich: "Sie sagte: 'Ich will das unbedingt machen, aber ich weiß, welchen Ruf ich habe, und ich werde alles tun, was ihr wollt, um zu beweisen, dass ich es wert bin. Ich werde zuverlässig sein, ich werde da sein und ich werde hart arbeiten."

Mit diesem Unterpfand begannen die Verhandlungen um die Besetzung Jolies, dann die Dreharbeiten und schließlich die Drogentests mittels Blut- und Urinproben. Und die hatte Jolie allesamt bestanden – auch zur Erleichterung von Regisseur West, den man aber ohnehin nicht lange von Jolie überzeugen musste. In der Pro- und Kontra-Abwägung betrachte West gerade die – sagen wir: dunkle Seite im Wesen der Schauspielerin als Punkt, der für sie einnahm. Immerhin galt es, eine Frau darzustellen, die mit dem Verlust ihres Vaters einen tragischem biografischen Hintergrund hatte. "Komischerweise war genau das eines meiner Argumente", sagt West laut Galloways Buch. "Dieser zwielichtige und gefährliche Aspekt ihres Rufs hat der Figur sogar geholfen."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Der perfekte Mann": Dieser Star ist George Clooneys James-Bond-Favorit
007-Spekulationen
George Clooney lächelt breit.
"Big Bang Theory": Das machen die Stars heute
Neues von Big Bang
Eine Comedy-Ära endet
Hollywood-Legende enthüllt: Darum drehte Spielberg nie 007
Spielbergs Bond-Absage
Steven Spielberg
Mary-Kate und Ashley: Was machen die Olsen-Zwillinge heute?
Erfolg abseits der Leinwand
Was machen die Olsen-Zwillinge heute?
Nach Entdeckung unter der Dusche: Dwayne "The Rock" Johnson befürchtete Krebserkrankung
Medizinischer Fehlalarm
Dwayne "The Rock" Johnson
Das wurde aus den "Der Pate"-Stars
Mafia-Legenden
Das wurde aus den "Der Pate"-Stars
"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco wird noch einmal Mutter
Promi-Nachwuchs
Kaley Cuoco und Tom Pelphrey
"Das Boot"-Star wird 85: Was wurde aus Jürgen Prochnow?
Deutscher Hollywood-Star
Jürgen Prochnow
Von "Das Boot" bis zur Rückkehr nach Berlin: Jürgen Prochnow wird 85
Hollywood-Karriere
Jürgen Prochnow
Steven Spielberg überzeugt: Aliens haben bereits die Erde besucht
"Vielleicht waren sie schon immer hier"
Steven Spielberg
ARD-Reporter Tom Bartels spricht über WM-Politik und teure Tickets
Kritik an der FIFA
Tom Bartels
Chaos auf dem Land: Wenn Jäger die Ruhe stören
"Jagen auf Französisch"
"Jagen auf Französisch"
Lola Weippert spricht über Feminismus, Sexismus und ihr "Lolaland"
Frauen-Befürworterin
Lola Weippert
Sängerin übernimmt Rolle in SAT.1-Spin-off: Beatrice Egli wird TV-Star
Schlagerstar auf dem Bildschirm
Beatrice Egli
Die größten TV-Pannen der WM-Geschichte: Als Millionen Zuschauer plötzlich im Dunkeln saßen
WM-TV-Pannen
Claudia Leitte, Jennifer Lopez und Pitbull bei der Eröffnungsshow der WM 2014 in Brasilien.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen kommen sich beim „Schlagerbooom“ näher
Liebesgeflüster
Beatrice Egli und Florian Silbereisen singen auf einem bett.
Bond-Geheimnis gelüftet: Warum James Bond die Nummer 007 trägt
Legendäre Agentennummer
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.
"Hubert ohne Staller": Serien-Polizeiwagen löst echten Einsatz aus
Chaos am Set
Hubert ohne Staller
Beatrice Egli ganz ehrlich: "Mich gibt's auch mal schlechtgelaunt"
Schlagerstar im Interview
Ein Mann und Beatrice Egli sitzen auf einer Mauer vor dem Kölner Dom.
Oliver Geissen abseits der Kamera: So lebt er mit Christina Plate
RTL-Moderator
Oliver Geissen und Christina Plate
Gold, Öl und Piranhas – die grausamen Schicksale der Bond-Girls
Tragische Filmfiguren
Elektra King in "Die Welt ist nicht genug" (1999)
Neuer 007? Idris Elba spricht Klartext über die James-Bond-Gerüchte
Darsteller packt aus
Idris Elba
"Maxton Hall" Staffel 3: Alle Infos zum großen Serien-Finale
Amazon Prime Video
Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung
"Miss Daisy und ihr Chauffeur": Ein unterhaltsames Plädoyer für Toleranz und Verständnis
Oscargekrönter Klassiker
Miss Daisy und ihr Chauffeur
Das sind die besten Filme von Bud Spencer und Terence Hill
Spencer & Hill Klassiker
Vier Fäuste für ein Halleluja
"Kommissar Dupin – Bretonische Brandung": Kritik zum ARD-Krimi mit Pasquale Aleardi
Ökokrimi in der Bretagne
"Kommissar Dupin - Bretonische Brandung"
Diese WM-Spiele laufen heute (15.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-Weltmeisterschaft
Fußball-Weltmeisterschaft
"Die Toten vom Bodensee – Die Messias": Kritik zum ZDF-Krimi mit Alina Fritsch
Geheimnisvolle Stradivari
"Die Toten vom Bodensee - Die Messias"
Historische WM-Momente: Deutschland und seine unvergesslichen Siege
Deutsche Fußballgeschichte
Die deutsche Nationalmannschaft von 1954 in Bern.
"Ist das alles richtig, was ich da mache?": Stefan Mross spricht über "Fehlentscheidungen"
Schlagerkarriere
Immer wieder sonntags