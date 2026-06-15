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Die größten TV-Pannen der WM-Geschichte: Als Millionen Zuschauer plötzlich im Dunkeln saßen

WM-TV-Pannen

Die größten TV-Pannen der WM-Geschichte: Als Millionen Zuschauer plötzlich im Dunkeln saßen

15.06.2026, 12.12 Uhr
von Pamela Haridi
Vom legendären „WC-Turnier“ bis zur Werbepause im falschen Moment: Diese TV-Pannen bei Fußball-Weltmeisterschaften sorgten für Lacher, Ärger und Gesprächsstoff.
Claudia Leitte, Jennifer Lopez und Pitbull bei der Eröffnungsshow der WM 2014 in Brasilien.
Eine spektakuläre Eröffnungsshow in Brasilien, doch ein Moment sorgte bei Claudia Leitte, Jennifer Lopez und Pitbull für inneres Chaos auf der Bühne.  Fotoquelle: picture alliance / AP Photo | Thanassis Stavrakis
Matthias Opdenhövel mit einem Mikrofon am SPielfeldrand.
Ein unvergessener Moment in der WM-Geschichte: Matthias Opdenhövel lästert live über die "Fifa-Flöten".  Fotoquelle: picture alliance / DeFodi Images | Marco Steinbrenner

Eine Fußball-Weltmeisterschaft ist für Fans weltweit ein Ausnahmezustand. Millionen Menschen verfolgen die Spiele vor dem Fernseher, jede Kameraeinstellung sitzt, jede Einblendung wird geplant. Doch selbst bei den größten Sportereignissen der Welt läuft nicht immer alles nach Plan.

Manchmal stehen nicht die Spieler auf dem Rasen im Mittelpunkt, sondern die Menschen hinter den Kameras, in den Regieräumen oder an den Mikrofonen. Von legendären Versprechern über technische Ausfälle bis hin zu folgenschweren Regiefehlern: Die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften ist auch eine Geschichte spektakulärer TV-Pannen.

Das „WC-Turnier“: Ein Versprecher für die Ewigkeit

Zu den berühmtesten Fernsehpatzern im deutschen Fernsehen gehört ein Versprecher von Nachrichtensprecherin Dagmar Berghoff (83) während der Weltmeisterschaft 1998. Geplant war, dass sie in den „Tagesthemen“ einen Beitrag über die Fußball-Weltmeisterschaft ankündigt.

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Statt „WM-Turnier“ sprach sie jedoch von einem „WC-Turnier“. Der Versprecher entwickelte sich schnell zu einem Kultmoment in der deutschen Fernsehgeschichte. Noch Jahrzehnte später wird die Szene regelmäßig in Rückblicken auf die größten TV-Pannen gezeigt. Kaum ein anderer WM-bezogener Patzer hat sich derart dauerhaft ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.

Chaos bei der WM-Auslosung 1982: Als die Kugeln verrücktspielten

Lange vor der Social-Media Ära sorgte eine WM-Auslosung für Schlagzeilen. Vor der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien kam es während der offiziellen Auslosung zu erheblichen Problemen mit den automatischen Lostrommeln. Einige Kugeln blieben stecken, andere wurden offenbar falsch zugeordnet. Hierdurch landeten einige Teams in den falschen Gruppen.

Das Ergebnis war ein organisatorisches Chaos, das sogar eine Unterbrechung des Prozesses erforderlich machte. Die Panne gilt bis heute als eine der legendärsten Auslosungs-Kuriositäten der WM-Geschichte. Die Konsequenz war dementsprechend drastisch: In den folgenden Jahren setzte man bei Auslosungen wieder auf klassische Handarbeit statt auf fehleranfällige Automaten.

Schwarzer Bildschirm bei der WM 2002

Die Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea stellte die Fernsehsender vor besondere Herausforderungen. Die frühen Anstoßzeiten und die komplexen internationalen Übertragungswege sorgten für technische Belastungen. Mehrfach kam es zu Problemen bei der Signalübertragung. Teilweise fielen Live-Bilder aus oder waren für Zuschauer zeitweise nicht verfügbar.

Der berüchtigte „schwarze Bildschirm“ wurde für viele Fans zum Sinnbild dafür, wie abhängig moderne Sportübertragungen von einer reibungslos funktionierenden Technik sind. Während auf dem Platz Geschichte geschrieben wurde, kämpften die Verantwortlichen hinter den Kulissen verzweifelt mit Satellitenverbindungen und Übertragungssystemen.

WM 2014: Tonprobleme bei der großen Eröffnungsshow

Die Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien sollte einen glanzvollen Auftakt darstellen. Millionen Zuschauer erwarteten eine spektakuläre Show mit vielen internationalen Stars. Doch ausgerechnet beim offiziellen WM-Song traten massive Tonprobleme auf.

Die Mikrofone von Jennifer Lopez (56) und dem Rapper Pitbull (45) verweigerten zeitweise ihre Funktion. Den Fernsehzuschauern wurde dadurch ein verwirrendes Klangbild geboten, das den glamourösen Auftritt überschattete. Was als musikalischer Höhepunkt geplant war, entwickelte sich für viele Zuschauer zu einer der auffälligsten technischen Pannen des Turniers.

RTL II und die verpatzten WM-News

Nicht nur die eigentlichen Spielübertragungen sorgten für Probleme. Auch die Berichterstattung rund um die Weltmeisterschaft blieb nicht verschont. Im WM-Umfeld 2014 verkündete RTL II-News-Moderatorin Miriam Pulcher nach dem Sieg der DFB-Elf gegen Frankreich das WM-Aus für Deutschland. Der Sender blieb auch von technischen Schwierigkeiten nicht verschont.

Während einer Zusammenfassung über das deutsche Team beeinträchtigten zahlreiche Bild- und Tonstörungen die Berichterstattung. Zusätzlich sorgten Fehler im Programmablauf für Kritik. Die Panne wurde öffentlich hitzig diskutiert, woraufhin der Sender die Ursachen der Vorfälle erklärte und sich entschuldigte. Der Fall zeigte, dass schon kleine technische Störungen im Umfeld eines Großereignisses enorme Aufmerksamkeit erzeugen können.

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„Schwindelige FIFA-Flöten“: Opdenhövels Live-Lästerei

Manche Pannen entstehen nicht durch fehlerhafte Technik, sondern durch spontane menschliche Kommentare. Während der Weltmeisterschaft 2014 bezeichnete ARD-Moderator Matthias Opdenhövel (55) Funktionäre des Weltverbands FIFA in einer Live-Schalte als „schwindelige FIFA-Flöten“. Die Bemerkung verbreitete sich rasend schnell im Internet.

Im Gegensatz zu vielen anderen klassischen Fernsehfehlern wurde dieser Fauxpas von zahlreichen Fans gefeiert. Die Szene entwickelte sich schnell zum viralen Gesprächsstoff und gehört bis heute zu den bekanntesten Live-Momenten deutscher WM-Berichterstattung.

Werbepause zur Unzeit: Der Regiefehler von Katar 2022

Eine der bemerkenswertesten WM-Pannen der jüngeren Vergangenheit ereignete sich bei der Weltmeisterschaft 2022. Beim Vorrundenspiel zwischen Tunesien und Frankreich schaltete die Regie des französischen Senders TF1 unmittelbar nach dem Schlusspfiff in die Werbung. Was die Zuschauer nicht sehen konnten: Zeitgleich wurde vom Videoschiedsrichter (VAR) noch eine entscheidende Szene überprüft. Das Resultat hatte Folgen.

Der vermeintliche Ausgleichstreffer Frankreichs wurde aberkannt. Millionen Zuschauer verpassten die komplette Analyse, weil der Sender bereits Werbung zeigte. Der Vorfall sorgte international für heftige Kritik und wurde in den sozialen Netzwerken intensiv diskutiert. Später entschuldigte sich der Sender öffentlich.

Das Phantom-Ergebnis von Russland 2018

Auch digitale Systeme sind nicht unfehlbar. Während der Weltmeisterschaft 2018 in Russland tauchte auf einer offiziellen FIFA-Grafik ein bemerkenswertes Ergebnis auf: Das Gruppenspiel Deutschland gegen Mexiko wurde dort mit einem 3:0 Sieg für die deutsche Nationalmannschaft geführt – obwohl die Partie noch gar nicht begonnen hatte.

Besonders skurril: Das Ergebnis erschien bereits in der ersten Spielminute. Der Fehler wurde schnell korrigiert, zeigte jedoch eindrucksvoll, dass selbst automatisierte Datensysteme bei Großveranstaltungen für Verwirrung sorgen können. Der reale 0:1-Sieg für Mexiko bescherte dem Titelverteidiger Deutschland übrigens seine erste WM-Auftaktniederlage seit 1982.

Warum TV-Pannen heute seltener, aber folgenschwerer sind

Beim Blick auf die vergangenen Jahrzehnte lässt sich eine Entwicklung erkennen. In den 1980er-Jahren dominierten vor allem organisatorische und mechanische Fehler, wie die chaotische WM-Auslosung in Spanien. In den 2000er-Jahren rückten die technischen Herausforderungen bei komplexen internationalen Übertragungen in den Mittelpunkt.

Heute gelten die Systeme als deutlich stabiler. Schwere Tonausfälle kommen vergleichsweise selten vor. Gleichzeitig ist die Vernetzung der Fans ausgeprägter denn je. Schon kleine Regiefehler verbreiten sich innerhalb weniger Minuten weltweit über soziale Netzwerke. Dadurch entsteht ein Paradoxon: Die Technik wird immer zuverlässiger, doch jeder einzelne Fehler erhält eine enorme Reichweite und damit Relevanz, die frühere Pannen niemals erreichen konnten.

Die WM schreibt nicht nur Fußballgeschichte

Wir lieben Fußball-Weltmeisterschaften für sportliche Dramen, emotionale Momente und historische Spiele. Manchmal entstehen denkwürdige Geschichten jedoch auch abseits des Rasens. Das legendäre „WC-Turnier“, die chaotische Auslosung von 1982, der schwarze Bildschirm von 2002 oder die verfrühte Werbepause von 2022 – TV-Pannen gehören ebenso zur WM-Geschichte wie Tore, Titel und Trophäen.

Historische WM-Momente: Deutschland und seine unvergesslichen Siege
Die Geschichte der deutschen Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften ist geprägt von legendären Momenten wie dem Wunder von Bern 1954, dem umstrittenen Wembley-Tor 1966 und dem glorreichen Sieg 2014 in Brasilien.
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Die deutsche Nationalmannschaft von 1954 in Bern.

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