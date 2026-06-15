Home News Film-News

Das sind die besten Filme von Bud Spencer und Terence Hill

Spencer & Hill Klassiker

Das sind die besten Filme von Bud Spencer und Terence Hill

15.06.2026, 06.30 Uhr
In den 70er-Jahren Kinokassenschlager, bis heute immer wieder im Fernsehen wiederholt – und gerne gesehen: Das sind die besten Actionkomödien des legendären Leinwand-Duos Bud Spencer und Terence Hill.
Vier Fäuste für ein Halleluja
Sie waren nicht nur, aber auch in Deutschland in den 70er-Jahren absolute Publikumslieblinge: Kaum ein Leinwandduo war so erfolgreich und eigenwillig wie Bud Spencer und Terence Hill.   Fotoquelle: KabelEins/Tobis Film
Platz 10: "Gott vergibt - Django nie!" (1967)
Den ersten gemeinsamen Film von Spencer und Hill gibt es in zwei Versionen: Das Original von 1967 ist ein ernsthafter und gewalttätiger Italo-Western.   Fotoquelle: Screen Power
Platz 9: "Zwei bärenstarke Typen" (1983)
Ein bisschen Verwechslungskomödie, ein bisschen James-Bond-Satire: Rosco (Terence Hill) und Doug (Bud Spencer) sind "Zwei bärenstarke Typen (1983)", die ständig auf der Flucht vor der Polizei sind.  Fotoquelle: 3L Film
Platz 8: "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" (1972)
Auch als Wohltäter wider Willen waren Spencer und Hill mehrfach am Werk - so wie in "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle".  Fotoquelle: kabel eins / AVCO Embassy Pictures
Das Krokodil und sein Nilpferd (1979)
Wenn Gefahr im Verzuge ist, laufen das Nilpferd (Bud Spencer, links) und das Krokodil (Terence Hill) in "Das Krokodil und sein Nilpferd" zu Hochform auf.  Fotoquelle: kabel eins
Platz 6: "Die rechte und die linke Hand des Teufels" (1970)
"Die rechte und die linke Hand des Teufels" markierte einen Wendepunkt in der Geschichte von Bud Spencer und Terence Hill: In E. B. Cluchers Komödie machten die beiden erstmals nicht nur mit starken Fäusten, sondern auch mit flotten Sprüchen auf sich aufmerksam.   Fotoquelle: kabel eins
Platz 5: "Zwei außer Rand und Band" (1977)
Da konnte sich "Police Academy" einiges abschauen: In "Zwei außer Rand und Band" geraten die kleinen Ganoven Matt (Terence Hill) und Will (Bud Spencer) versehentlich in eine Polizeischule und werden gegen ihren Willen Kadetten.  Fotoquelle: Warner Bros.
Platz 4: "Zwei wie Pech und Schwefel" (1974)
Wahrscheinlich die beste Buddy-Komödie der Action-Buddies Spencer und Hill: In "Zwei wie Pech und Schwefel" spielen sie die Freunde Kid und Ben, die bei einem Autorennen einen Buggy gewinnen.   Fotoquelle: Kabel eins / Columbia Pictures
Platz 3: "Vier Fäuste gegen Rio" (1984)
Doppeltes Lottchen auf Italienisch: Stuntman Elliot (Terence Hill) und Jazz-Saxofonist Greg (Bud Spencer) begegnen in "Vier Fäuste gegen Rio" ihren Doppelgängern - zwei brasilianischen Millionären, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sehen.  Fotoquelle: 3L Film
Platz 2: "Zwei Asse trumpfen auf" (1981)
In "Zwei Asse trumpfen auf" verschlägt es zwei Abenteurer, die sich nicht ausstehen können, auf eine Insel, auf der ein Schatz versteckt ist.  Fotoquelle: Tobis Film
Platz 1: "Vier Fäuste für ein Halleluja" (1971)
"Vier Fäuste für ein Halleluja" gilt nicht nur als der beste Spencer-/Hill-Film. Der Western war mit über 12 Millionen Zuschauern in Deutschland der erfolgreichste Streifen der 70er-Jahre.  Fotoquelle: kabel eins

Sie waren nicht nur, aber vor allem auch in Deutschland in den 70er-Jahren absolute Publikumslieblinge: Kaum ein Leinwandduo war so erfolgreich und eigenwillig wie Bud Spencer und Terence Hill. Und ihre Filme waren nicht nur Haudrauf-Klamauk, sondern begeisterten mit Tempo, Witz und manchmal auch Gesellschaftskritik – wie diese zehn ihrer Leinwandabenteuer.

Platz 10: "Gott vergibt – Django nie!" (1967)

Bevor Bud Spencer und Terence Hill zu den unangefochtenen Königen der Prügelkomödie wurden, zeigten sie in "Gott vergibt – Django nie!" eine deutlich düsterere Seite. Der Italo-Western erzählt die Geschichte zweier Männer, die nach einem Zugüberfall auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes stehen: Bill San Antonio (Terence Hill) jagt als Revolverheld die Täter, während sein alter Freund Cat Stevens (Bud Spencer) längst ein respektierter Bürger geworden ist. Gemeinsam geraten sie in einen Strudel aus Verrat, Gewalt und Rache.

Anders als ihre späteren Filme setzt das Werk auf harte Schießereien, ernste Konflikte und eine raue Atmosphäre. Gerade deshalb ist der Film heute besonders spannend: Er zeigt das Duo in einer Übergangsphase – kurz bevor aus zwei Western-Darstellern das wohl erfolgreichste Leinwandpaar Europas wurde. Wer die Anfänge von Spencer und Hill kennenlernen möchte, kommt an diesem Klassiker nicht vorbei.

Derzeit beliebt:
>>"Kommissar Dupin – Bretonische Brandung": Kritik zum ARD-Krimi mit Pasquale Aleardi
>>Diese WM-Spiele laufen heute (15.6.) und in der Nacht im TV
>>Bud Spencer und Terence Hill: Das sind die besten Filme des Kult-Duos!
>>Terence Hill und Bud Spencer: Diese Klassiker laufen an Weihnachten

Platz 9: "Zwei bärenstarke Typen" (1983)

Mit "Zwei bärenstarke Typen" bewiesen Bud Spencer und Terence Hill, dass sie auch in den 80er-Jahren noch für großen Kinospaß sorgen konnten. Die beiden Kleinganoven Doug und Rosco wollen eigentlich nur der Polizei entkommen, geraten jedoch durch eine Verkettung absurder Umstände in eine internationale Geheimdienstaffäre. Plötzlich werden sie für Top-Agenten gehalten und müssen eine Weltverschwörung stoppen.

Hinter dem größenwahnsinnigen Plan des Schurken K1 steckt eine Maschine, die den Menschen das Verständnis für Zahlen rauben soll – ein herrlich verrückter Einfall, der perfekt zum überdrehten Humor des Films passt. Zwischen Agentengadgets, Verfolgungsjagden und den obligatorischen Massenschlägereien liefern Spencer und Hill ihre gewohnt starke Chemie ab. Das Ergebnis ist eine Mischung aus Buddy-Komödie und Agentenparodie, die bis heute zu den unterhaltsamsten Spätwerken des Duos zählt.

Platz 8: "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" (1972)

Kaum ein Film vereint die typischen Zutaten eines Spencer-und-Hill-Abenteuers so gelungen wie "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" (Montag, 15. Juni, 20.15 Uhr, Kabel Eins): Die beiden Piloten Plata und Salud schmuggeln alles, was sich transportieren lässt, und geraten nach einer Bruchlandung mitten in den südamerikanischen Dschungel. Dort stoßen sie auf ein Diamantenschürferlager, in dem die Arbeiter von skrupellosen Geschäftemachern ausgebeutet werden. Natürlich können die beiden Draufgänger nicht tatenlos zusehen.

Was folgt, ist eine Mischung aus Abenteuerfilm, Komödie und Sozialmärchen, bei der Spencer und Hill erneut die Rolle der unfreiwilligen Helden übernehmen. Besonders reizvoll ist das exotische Setting, das den Film von vielen ihrer anderen Produktionen unterscheidet. Dazu kommen flotte Wortgefechte, spektakuläre Prügeleien und jede Menge Situationskomik. Ein Paradebeispiel dafür, wie das Duo selbst ernste Themen mit Leichtigkeit und Humor verbinden konnte.

Platz 7: "Das Krokodil und sein Nilpferd" (1979)

Afrika bietet die Kulisse für eines der charmantesten Abenteuer des Kult-Duos: In "Das Krokodil und sein Nilpferd" spielen Terence Hill und Bud Spencer die Vettern Slim und Tom, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während Slim als engagierter Tierschützer gegen Wilderer kämpft, verdient Tom sein Geld damit, Touristen durch die Savanne zu fahren. Die ständigen Streitereien der beiden sorgen bereits für reichlich Unterhaltung. Als jedoch ein skrupelloser Geschäftsmann die einheimische Bevölkerung vertreiben und die Natur für seine eigenen Interessen ausbeuten will, ziehen sie an einem Strang.

Der Film verbindet spektakuläre Tieraufnahmen mit klassischer Spencer-und-Hill-Komik und transportiert dabei sogar eine frühe Botschaft für Natur- und Artenschutz. Legendär sind die Prügelszenen, die hier besonders kreativ inszeniert wurden. Ein Fan-Favorit, der Abenteuer, Humor und Herz auf ideale Weise miteinander verbindet.

Platz 6: "Die rechte und die linke Hand des Teufels" (1970)

Dieser Film veränderte alles. Zwar hatten Bud Spencer und Terence Hill bereits zuvor gemeinsam vor der Kamera gestanden, doch erst "Die rechte und die linke Hand des Teufels" machte sie zu dem Duo, das Millionen Zuschauer lieben lernten. Hill spielt den lässigen Revolverhelden Trinità, Spencer dessen grimmigen Halbbruder Bambino. Gemeinsam geraten sie in einen Konflikt zwischen friedlichen Mormonen-Siedlern und einem machtgierigen Großgrundbesitzer.

Die Handlung dient dabei vor allem als Bühne für den neuen Stil des Duos: Statt düsterer Westernkost gibt es lockere Sprüche, skurrile Figuren und Prügeleien, die erstmals deutlich humorvoller inszeniert sind. Der enorme Erfolg des Films löste einen regelrechten Boom aus und machte die beiden Stars weit über Italien hinaus bekannt. Viele ihrer späteren Erfolgsrezepte wurden hier erstmals ausprobiert – und funktionierten auf Anhieb.

Platz 5: "Zwei außer Rand und Band" (1977)

Wenn Bud Spencer und Terence Hill Polizisten spielen, bleibt garantiert kein Streifenwagen heil. In "Zwei außer Rand und Band" (Montag, 15. Juni, 22.30 Uhr, Kabel Eins): geraten die beiden Kleinkriminellen Matt und Will eher zufällig in eine Polizeischule und werden dort prompt für neue Kadetten gehalten. Da sie ihre Tarnung nicht auffliegen lassen wollen, absolvieren sie widerwillig die Ausbildung – und sorgen dabei für ein Chaos nach dem anderen. Nach bestandener Prüfung landen sie schließlich im Polizeidienst, wo ihre unkonventionellen Methoden schnell für Aufsehen sorgen. Statt sich an Vorschriften zu halten, verlassen sie sich auf ihre Fäuste und ihren Instinkt.

Der Film lebt von seinem Tempo, den vielen Gags und den herrlich überzeichneten Figuren. Zugleich ist er eine liebevolle Persiflage auf klassische Polizei- und Actionfilme. Einer der lustigsten Beiträge aus der Hochphase des Kult-Duos.

Platz 4: "Zwei wie Pech und Schwefel" (1974)

Ein knallroter Buggy genügt, um einen der beliebtesten Spencer-und-Hill-Filme überhaupt in Gang zu setzen. Die Freunde Ben und Kid gewinnen bei einem Autorennen genau dieses Traumfahrzeug – nur um es kurz darauf durch eine Bande von Schlägern wieder zu verlieren. Die beiden beschließen, sich ihren Schaden ersetzen zu lassen, und geraten dabei an einen mächtigen Gangsterboss, der eine ganze Stadt kontrolliert. Was zunächst wie eine harmlose Rachegeschichte beginnt, entwickelt sich zu einer turbulenten Actionkomödie voller legendärer Prügeleien und Running Gags.

"Zwei wie Pech und Schwefel" gilt für viele Fans als die perfekte Verkörperung des Spencer-und-Hill-Prinzips: sympathische Helden, schräge Bösewichte, flotte Sprüche und eine Handlung, die nie ernst genug wird, um den Spaß auszubremsen. Nicht zuletzt machte der kultige Buggy den Film unsterblich.

Platz 3: "Vier Fäuste gegen Rio" (1984)

Spencer und Hill spielen in diesem Spätwerk gleich doppelt auf. Als Stuntman Elliot und Saxofonist Greg reisen sie nach Brasilien, wo sie auf zwei Millionäre treffen, die ihnen verblüffend ähnlich sehen. Die reichen Doppelgänger fürchten einen Anschlag und engagieren die beiden als ihre Stellvertreter. Damit beginnt ein Feuerwerk aus Verwechslungen, falschen Identitäten und missglückten Täuschungsmanövern.

Der Film nutzt die Doppelgänger-Idee konsequent aus und liefert dadurch zahlreiche komische Situationen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch reichlich Action, wenn die Helden gegen Gangster und Intriganten antreten müssen. "Vier Fäuste gegen Rio" gehört zu den selbstironischsten Werken des Duos, weil Spencer und Hill hier mit ihrem eigenen Leinwandimage spielen. Das Ergebnis ist eine lockere, sonnige Abenteuerkomödie, die großen Spaß macht.

Platz 2: "Zwei Asse trumpfen auf" (1981)

Kaum ein Spencer-und-Hill-Film ist so hemmungslos verrückt wie "Zwei Asse trumpfen auf". Alan und Charlie können sich zunächst nicht ausstehen, stranden jedoch gemeinsam auf einer tropischen Insel und stoßen dort auf ein unglaubliches Geheimnis. Ein japanischer Soldat bewacht noch immer einen Schatz und glaubt, der Zweite Weltkrieg sei nie zu Ende gegangen. Gleichzeitig sind Piraten, Gangster und andere Glücksritter hinter dem Gold her.

Die Handlung springt munter zwischen Abenteuerfilm, Slapstick-Komödie und Schatzsuche hin und her – und genau das macht ihren Reiz aus. Der Film bietet einige der einfallsreichsten Gags des Duos und nutzt das Zusammenspiel der beiden Hauptdarsteller in Perfektion. Viele Fans halten "Zwei Asse trumpfen auf" für den lustigsten Film ihrer Karriere. Angesichts der hohen Trefferquote an komischen Szenen ist das keine gewagte Behauptung.

Platz 1: "Vier Fäuste für ein Halleluja" (1971)

Für viele Fans ist "Vier Fäuste für ein Halleluja" der Höhepunkt der gemeinsamen Karriere von Bud Spencer und Terence Hill. Als die Brüder Trinità und Bambino treffen die beiden erneut aufeinander und sorgen in einer Mischung aus Western, Komödie und Abenteuer für unvergessliche Unterhaltung. Eigentlich sind beide keine Musterbürger: Sie stehlen Pferde, betrügen bei Kartenspielen und nehmen es mit dem Gesetz nicht allzu genau. Doch als eine Bande von Verbrechern friedliche Siedler bedroht, schlagen sie sich auf die Seite der Schwachen.

Der Film perfektioniert alles, was schon den Vorgänger erfolgreich machte: die einzigartige Chemie der Hauptdarsteller, die humorvollen Prügeleien und den lockeren Umgang mit den Konventionen des Western-Genres. Mit mehr als zwölf Millionen Kinobesuchern allein in Deutschland wurde er zu einem der größten Kinoerfolge der 70er-Jahre – und zum wohl beliebtesten Spencer-und-Hill-Film überhaupt.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Das große James-Bond-Ranking: Warum dieser 007-Star sogar Daniel Craig schlägt
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Hollywood-Legende enthüllt: Darum drehte Spielberg nie 007
Spielbergs Bond-Absage
Steven Spielberg
Esther Ofarim: Eine musikalische Legende wird 85
Musiklegende
Esther Ofarim
Das wurde aus den "Der Pate"-Stars
Mafia-Legenden
Das wurde aus den "Der Pate"-Stars
40 Jahre "Ferris macht blau": Wo sind die Stars heute?
Kultfilm-Jubiläum
Was machen Ferris und Co. heute?
Heath Ledger als Joker oder Jason Biggs als Student: Das Alternativprogramm zur WM
Alternativprogramm
"American Pie 2"
"Das Boot"-Star wird 85: Was wurde aus Jürgen Prochnow?
Deutscher Hollywood-Star
Jürgen Prochnow
Von "Das Boot" bis zur Rückkehr nach Berlin: Jürgen Prochnow wird 85
Hollywood-Karriere
Jürgen Prochnow
Steven Spielberg überzeugt: Aliens haben bereits die Erde besucht
"Vielleicht waren sie schon immer hier"
Steven Spielberg
"Die Tribute von Panem": Ein Sci-Fi-Spektakel der Extraklasse im Free-TV
Dystopisches Spektakel
"Die Tribute von Panem - The Hunger Games"
"Die Toten vom Bodensee – Die Messias": Kritik zum ZDF-Krimi mit Alina Fritsch
Geheimnisvolle Stradivari
"Die Toten vom Bodensee - Die Messias"
"Big Bang Theory": Das machen die Stars heute
Neues von Big Bang
Eine Comedy-Ära endet
Historische WM-Momente: Deutschland und seine unvergesslichen Siege
Deutsche Fußballgeschichte
Die deutsche Nationalmannschaft von 1954 in Bern.
"Ist das alles richtig, was ich da mache?": Stefan Mross spricht über "Fehlentscheidungen"
Schlagerkarriere
Immer wieder sonntags
Darum wird Tom Kaulitz WM-Job zu einer Bewährungsprobe: "Ich bin sehr nervös"
Fan-Experte für MagentaTV
Tom und Bill Kaulitz
Kostenlos im TV? WM 2026: So sehen Sie die Spiele
Fußball-Übertragung
WM 2026
Per Mertesacker reichten 50 Seiten von Christoph Kramers Roman
Literarische Premiere
Per Mertesacker, Christoph Kramer
"Dr. Nice" Staffel 4: Dramen, Liebe und Überraschungen erwartet!
Neue Folgen der ZDF-Serie
Patrick Kalupa, Josefine Preuß und Maximilian Grill
Skandal-"Tatort" soll aus dem TV verbannt werden: Schauspielerin zeigt sich empört
"Tatort: Reifeprüfung"
Judy Winter spricht.
Esther Sedlaczek spricht über ihr Privatleben und das Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen
Kennenlernen erst mit 16 Jahren
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
Stefan Mross schockiert über das ARD-Vorgehen: "So etwas macht man nicht"
"Immer wieder sonntags"
Stefan Mross mit einem ernsten Blick bei seiner Sendung.
Andrea Kiewel gibt Einblicke in ihren Alltag in Tel Aviv
Leben in Israel
Andrea Kiewel begrüßt die Zuschauer im ZDF Fernsehgarten.
Andrea Kiewel über belastende Phase: „Vier Wochen lang dachte mein Mann an Scheidung“
Kiwi im Wandel
Andrea "Kiwi" Kiewel
ARD-Korrespondentin Mareike Aden erklärt, wie der Brexit der Musikbranche schadet
Brexit-Auswirkungen
Mareike Aden im Interview
"Wetten, dass..?" mit Kaulitz-Brüdern: So wird sich die Show verändern
Comeback der Kult-Show
Bill und Tom Kaulitz befinden sich in einem türkisfarbenen Raum
Schicksalhafte Begegnung: Wie Helene Fischer und Thomas Seitel zusammenfanden
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Treffen im Stadion: Helene Fischer veröffentlicht Video mit Thomas Müller
Gemeinsame Sache
Video auf Instagram: Helene Fischer und Thomas Müller machen gemeinsame Sache.
Robert De Niro als furchteinflößender Ex-Häftling in "Kap der Angst"
Psychothriller
Kap der Angst
Alternative TV-Programme zur WM 2026: Superhelden und Romanzen
TV-Highlights
"Riddick - Chroniken eines Kriegers"