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DFB-Team erzielt Torrekord und holt starke TV-Quote beim WM-Start

Historischer WM-Auftakt

DFB-Team erzielt Torrekord und holt starke TV-Quote beim WM-Start

15.06.2026, 14.51 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Die deutsche Nationalmannschaft übertrifft mit einem 7:1-Sieg gegen Curaçao alle Erwartungen und stellt einen neuen TV-Quotenrekord auf. Mit 23,43 Millionen Zuschauern vor den Bildschirmen sichert sich das Team einen Platz in den Geschichtsbüchern. Ein Meilenstein für den deutschen Fußball.
Deutschland gegen Curaçao
Die deutsche Nationalmannschaft besiegte Gegener Curaçao in ihrem ersten WM-Spiel mit 7:1.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alexander Hassenstein

Einen Schockmoment musste die deutsche Nationalmannschaft bei deren WM-Auftakt am Sonntagabend verdauen: Nach einem frühen Führungstor in der sechsten Minute glich Außenseiter Curaçao kurz vor der ersten Trinkpause zum 1:1 aus und ließ die Fans der DFB-Elf mit der Frage zurück: Bahnt sich hier die nächste Blamage an?

Doch es kam anders. Nach der Erfrischung drehte das deutsche Team erst richtig auf und fuhr einen mehr als eindeutigen 7:1-Sieg ein. Gemeinsam mit dem legendären 7:1-Triumph gegen Brasilien bei der WM 2014 handelt es sich dabei um den zweithöchsten Sieg einer DFB-Auswahl bei einer WM. Den höchsten fuhr 2002 das Team des damaligen Bundestrainers Rudi Völler gegen Saudi-Arabien ein – ebenfalls im Auftaktspiel, damals mit 8:0.

Quotenhit und Torrekord: Deutschlands WM-Start setzt Maßstäbe

Auch die TV-Quoten des deutschen Einstands bei der WM in Mexiko, Kanada und den USA können sich sehen lassen: Mit einem Durchschnittswert von 23,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stand der Fernsehabend am Sonntag ganz im Zeichen von König Fußball: Der Wert entspricht einem Marktanteil von 70,2 Prozent. Zum Vergleich. Die bisherige Spitzenreiter-Partie in Sachen Einschaltquoten – dem Eröffnungsspiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika – verfolgten 11,48 Millionen Fußballfans vor ihren Bildschirmen.

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Und noch ein weiterer Meilenstein wurde durch das Schützenfest der deutschen Elf aufgestellt: Deutschland ist nun das Team mit den meisten geschossenen Toren der WM-Geschichte – mit einem Tor Vorsprung vor Rekordweltmeister Brasilien. Die Chance, wieder an Deutschland vorbeizuziehen, hat die Selecao in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni (MEZ) gegen Haiti.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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