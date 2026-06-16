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Sebastian Lege hört beim ZDF auf: Das steckt hinter seinem Abschied

Nach 13 Jahren

Sebastian Lege hört beim ZDF auf: Das steckt hinter seinem Abschied

16.06.2026, 10.52 Uhr
von Julian Flimm
Das ZDF hätte offenbar gerne mit ihm weitergemacht. Sebastian Lege beendet die Zusammenarbeit jedoch auf eigenen Wunsch.
Sebastian Lege lacht.
Sebastian Lege ist schon lange fürs ZDF aktiv.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski

Sebastian Lege beendet nach mehr als 13 Jahren seine Zusammenarbeit mit dem ZDF. Wie ein Sprecher gegenüber DWDL bestätigte, läuft sein Vertrag auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember aus. Das ZDF hätte die Zusammenarbeit demnach gerne fortgesetzt.

Sebastian Lege wurde mit ZDF-Verbraucherformaten bekannt

Lege zählt zu den bekanntesten Gesichtern der Verbraucheraufklärung im deutschen Fernsehen. Seinen ersten ZDF-Auftritt hatte er 2013 als Produktentwickler in „Wie gut sind No-Name Produkte“ an der Seite von Nelson Müller. Im Februar 2016 war er mit „Die Tricks der Lebensmittelindustrie“ erstmals in einer eigenen Sendung zu sehen. In den Folgejahren wurde „BesserEsser“ eng mit Lege verbunden – zunächst als Online-Format auf YouTube, später auch im linearen ZDF-Programm.

Lege genießt beim Gesamtpublikum und vor allem bei jüngeren Zielgruppen hohe Popularität – seine Sendungen erzielen regelmäßig starke Quoten. Die ZDF-Pressestelle bezeichnete ihn auf der eigenen Website als das bedeutendste Gesicht der Marke „BesserEsser“, die Lebensmittel und deren Inhaltsstoffe auf unterhaltsame Weise beleuchtet.

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Sebastian Lege soll Wechsel zu privatem Sender planen

Ein konkreter Grund für Leges Abschied ist offiziell nicht bekannt. Nach Informationen von DWDL soll Lege jedoch einen Wechsel zu RTL Deutschland planen; offiziell bestätigt ist das bislang nicht. Die Pressestelle von RTL Deutschland lehnte eine Stellungnahme ab.

Eine Verbindung zu RTL Deutschland gab es bereits durch Leges Vox-Format „Lege kommt auf den Geschmack“, das 2023 startete und 2024 fortgesetzt wurde. Welche Formate er künftig bei RTL oder verbundenen Sendern präsentieren könnte, ist offen. Branchenbeobachter erwarten neue Informationen im Zuge des Screenforce Festivals am 2. Juli.

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„BesserEsser“ machte Sebastian Lege im ZDF bekannt

Mit „Die Tricks der Lebensmittelindustrie“ und „BesserEsser“ etablierte sich der gebürtige Bremer als Experte für Fertiggerichte und Industrieprodukte. Seine Formate erklärten Herstellungsabläufe und Zusammensetzungen von Lebensmitteln und erreichten ihr Publikum im linearen Programm ebenso wie auf digitalen Kanälen.

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