WM 2026 TV-Guide
Diese WM-Spiele laufen heute (16.6.) und in der Nacht im TV
16.06.2026, 06.00 Uhr
Lionel Messi peilt bei der WM mit Argentinien die Titelverteidigung an. Fotoquelle: 2026 Getty Images/Todd Kirkland
104 Spiele, 48 Mannschaften, 39 Turniertage – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stößt in neue Dimensionen vor. Als TV-schauender Fan den Überblick zu wahren, ist nicht ganz leicht. Zu einem Wildwuchs unterschiedlicher Anstoßzeiten teils zu nachtschlafender mitteleuropäischer Zeit gesellt sich eine komplexe Rechte-Lage.
Alle WM-Spiele zeigt in Deutschland alleine der kostenpflichtige Abo-Dienst Magenta TV. ARD und ZDF teilen sich die Übertragung von insgesamt 60 Begegnungen – darunter alle mit Beteiligung der deutschen Mannschaft.
Diese Paarungen sind am Dienstag, 16. Juni, und in der Nacht zum Dienstag zu sehen
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- Spieltag, Gruppe I Frankreich – Senegal, Anstoß: 16.6., 21.00 Uhr. MetLife Stadium (New York/New Jersey. Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe I Irak – Norwegen, Anstoß: 17.6., 0.00 Uhr. Gillette Stadium (Boston). Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe J Argentinien – Algerien, Anstoß: 17.6., 3.00 Uhr. Arrowhead Stadium (Kansas City). ARD und Magenta TV.
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- Spieltag, Gruppe J Österreich – Jordanien, Anstoß: 17.6., 6.00 Uhr. Levi's Stadium (San Francisco Bay Area). ZDF und Magenta TV.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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