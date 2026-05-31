"Not Suitable for Work": Kritik zur neuen Gen Z-Komödie

."If I can make it there, I′ll make it anywhere" sang Frank Sinatra erstmals 1980 über jenen Ort, an dem auch "Not Suitable For Work" (Start bei Disney+ mit drei Folgen am Dienstag, 2. Juni) spielt. Die neunteilige Comedy-Serie handelt von fünf Mittzwanzigern, die nebeneinander in zwei WGs wohnen und den Berufseinstieg auf einem der härtesten Karrierepflaster der Welt suchen: als Banker, Journalist, Schauspieler und Stylistin in New York. Genauer: im derzeit sehr angesagten Manhattan-District Murray Hill, gelegen etwa zwischen Empire State Building und East River.

Erzählt wird von der ebenso intelligenten wie ehrgeizigen AJ (Ella Hunt) und dem etwas tapsigen Davis (Will Angus), die in einer stressigen Finance-Klitsche unter dem maximal fordernden Chef Bill Gibson (Jay Ellis) arbeiten. Dann ist da Josh (Jack Martin), sensibler Sohn eines einflussreichen Vaters, der als Investigativ-Journalist in einer legendären Polit-TV-Show reüssieren will, aber mit Vorurteilen gegen sein mächtiges Elternhaus zu kämpfen hat.

Kel (Nicholas Duvernay) hingegen hat "Outing"-Probleme. Seine Einwanderer-Eltern sind besessen von Kels Medizinstudium. Er selbst hasst es jedoch, weil er von der Schauspielerei träumt und sich schließlich in einem Aushilfsjob als Lehrer wiederfindet. Schließlich ist da noch Abby (Avantika Vandanapu), Tochter indischer Einwanderer, die als Nachwuchs-Stylistin New Yorker Stars von ihrer Chefin gequält wird und sich damit konfrontiert sieht, dass sich ein gehypter junger Schauspielstar (Harry Richardson) für sie interessiert. Die charmant geschriebene und prima gespielte Gen Z-Comedy stammt aus der Feder von Comedy-Legende Mindy Kaling ("The Office"). Nach dem Start mit drei Folgen laufen die restlichen Episoden im Zweierpack bis zum Finale am 23. Juni.

Warmherziger Blick auf spannende Lebensphase "Not Suitable For Work"-Schöpferin Kaling gilt mittlerweile als einer der größten Namen in der US-Fernsehunterhaltung. Die 46-Jährige ist Comedyautorin, Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin. Bekannt wurde die indischstämmige Amerikanerin durch die US-Version der Büroserie "The Office", in der sie ab 2005 nicht nur die Rolle der Kelly Kapoor spielte, sondern auch als Autorin und Produzentin tätig war – als erste "Woman of Color", die bei einer Network-Comedy als Autorin angestellt war. Erfolgreich war Kaling auch mit The Mindy Project (2012-2017), einer Romantic Comedy, und der gefeierten Teenie-Comedy "Never Have I Ever" (2020-2023) sowie "The Sex Lives of College Girls" (2021-2023).

Dass auch in Kalings neuer Serie Migrantenkinder wie Kel oder Abby – anrührend gespielt von Abhinaya – ihre Geschichten zwischen Tradition, Träumen und Aufbruch erzählen dürfen, hat sicher auch mit Kalings eigener Lebensgeschichte zu tun. "Not Suitable For Work" ist einerseits eine klassische Romantic-Workplace-Comedy mit scharfen Dialogfeuerwerken und den üblich peinlichen Dilemmata, die Komödien-Plots nun mal aufrufen. Andererseits bietet sich auch ein warmherziger Blick auf jene Lebensphase, in der man versucht, cool und professionell rüberzukommen, während in einem drin das – verunsicherte – Leben tobt. Auch das sympathische Ensemble könnte dafür sorgen, dass man mehr aus diesen beiden Manhattan-WGs sehen möchte.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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