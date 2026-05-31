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"Not Suitable for Work": Kritik zur neuen Gen Z-Komödie

Gen-Z-Karrierekomödie

Fünf Freunde und das Chaos des Arbeitslebens: "Not Suitable for Work"

31.05.2026, 08.44 Uhr
von Eric Leimann
Die neue Gen-Z-Komödie "Not Suitable for Work" auf Disney+ zeigt fünf Freunde, die in Manhattan den Berufseinstieg als Banker, Journalist, Schauspieler und Stylistin wagen. Die Serie, kreiert von Mindy Kaling, beleuchtet den Spagat zwischen Karriere, Liebe und Gemeinschaft.
Not Suitable For Work
Die ebenso intelligenten wie ehrgeizigen AJ (Ella Hunt, links) arbeitet sich an ihrem maximal fordernden Chef Bill Gibson (Jay Ellis) ab. Deren stressiges Geschäft? Natürlich "Finance" in Manhattan.  Fotoquelle: Disney+
"Not Suitable For Work"
Tatort Manhattan: Der tapsige Davis (Will Angus, links), Medizinstudent und Möchtegern-Schauspieler Kel (Nicholas Duvernay, zweiter von links) sowie Reichensöhnchen Josh (Jack Martin), der Journalist werden will, leben Tür an Tür mit einer weiblichen Zweier-WG.  Fotoquelle: Disney+
Not Suitable For Work
Nachwuchs-Stylistin Abby (Avantika Vandanapu, links) und Jung-Bankerin AJ (Ella Hunt) leben im Apartment gegenüber der Dreier-Jungs-WG.   Fotoquelle: Disney+
Not Suitable For Work
AJ (Ella Hunt) hat von ihrem Großraumbüro in einer Finance-Klitsche zwar einen grandiosen Blick auf Manhattan, doch was nutzt es, wenn man so viel arbeitet, dass man irgendwann im Sitzen einschläft?  Fotoquelle: Disney+
Not Suitable For Work
Abby (Avantika Vandanapu) und Kel (Nicholas Duvernay) wohnen in zwei unterschiedlichen WGs im angesagten New Yorker District Murray Hill und versuchen in ihren Jobs Fuß zu fassen: Kel als Schauspieler, Abby als Stylistin für Promis.   Fotoquelle: Disney+
Not Suitable For Work
Abby (Abhinaya) arbeitet für den jungen Schauspielstar Austin (Harry Richardson). Sie kann es kaum fassen, dass der sich für sie interessiert. Doch wäre es nicht besser und notwendig für die Karriere, professionelle Distanz zu wahren?  Fotoquelle: Disney+
Not Suitable For Work
Davis (Will Angus, links) und Josh (Jack Martin) denken auf der Couch ihrer Jungs-WG mal wieder über ihr Leben - und oft auch - über die Liebe nach.  Fotoquelle: Disney+
Not Suitable For Work
"If I can make it there, I′ll make it anywhere": Finance-Guru Bill Gibson (Jay Ellis) setzt seine Mitarbeiter maximalem Druck aus.  Fotoquelle: Disney+
Not Suitable For Work
Polit-Magazin-Legende Wes Dryden (Victor Garber) ist der Chef von Josh, der es als Investigativ-Nachwuchsjournalist in Manhattan schaffen will. Der alternde Wes kämpft gegen eine populäre Verschwörungstheorie im Internet, dass er eigentlich schon tot sei.   Fotoquelle: Disney+

."If I can make it there, I′ll make it anywhere" sang Frank Sinatra erstmals 1980 über jenen Ort, an dem auch "Not Suitable For Work" (Start bei Disney+ mit drei Folgen am Dienstag, 2. Juni) spielt. Die neunteilige Comedy-Serie handelt von fünf Mittzwanzigern, die nebeneinander in zwei WGs wohnen und den Berufseinstieg auf einem der härtesten Karrierepflaster der Welt suchen: als Banker, Journalist, Schauspieler und Stylistin in New York. Genauer: im derzeit sehr angesagten Manhattan-District Murray Hill, gelegen etwa zwischen Empire State Building und East River.

Erzählt wird von der ebenso intelligenten wie ehrgeizigen AJ (Ella Hunt) und dem etwas tapsigen Davis (Will Angus), die in einer stressigen Finance-Klitsche unter dem maximal fordernden Chef Bill Gibson (Jay Ellis) arbeiten. Dann ist da Josh (Jack Martin), sensibler Sohn eines einflussreichen Vaters, der als Investigativ-Journalist in einer legendären Polit-TV-Show reüssieren will, aber mit Vorurteilen gegen sein mächtiges Elternhaus zu kämpfen hat.

Kel (Nicholas Duvernay) hingegen hat "Outing"-Probleme. Seine Einwanderer-Eltern sind besessen von Kels Medizinstudium. Er selbst hasst es jedoch, weil er von der Schauspielerei träumt und sich schließlich in einem Aushilfsjob als Lehrer wiederfindet. Schließlich ist da noch Abby (Avantika Vandanapu), Tochter indischer Einwanderer, die als Nachwuchs-Stylistin New Yorker Stars von ihrer Chefin gequält wird und sich damit konfrontiert sieht, dass sich ein gehypter junger Schauspielstar (Harry Richardson) für sie interessiert. Die charmant geschriebene und prima gespielte Gen Z-Comedy stammt aus der Feder von Comedy-Legende Mindy Kaling ("The Office"). Nach dem Start mit drei Folgen laufen die restlichen Episoden im Zweierpack bis zum Finale am 23. Juni.

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Warmherziger Blick auf spannende Lebensphase

"Not Suitable For Work"-Schöpferin Kaling gilt mittlerweile als einer der größten Namen in der US-Fernsehunterhaltung. Die 46-Jährige ist Comedyautorin, Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin. Bekannt wurde die indischstämmige Amerikanerin durch die US-Version der Büroserie "The Office", in der sie ab 2005 nicht nur die Rolle der Kelly Kapoor spielte, sondern auch als Autorin und Produzentin tätig war – als erste "Woman of Color", die bei einer Network-Comedy als Autorin angestellt war. Erfolgreich war Kaling auch mit The Mindy Project (2012-2017), einer Romantic Comedy, und der gefeierten Teenie-Comedy "Never Have I Ever" (2020-2023) sowie "The Sex Lives of College Girls" (2021-2023).

Dass auch in Kalings neuer Serie Migrantenkinder wie Kel oder Abby – anrührend gespielt von Abhinaya – ihre Geschichten zwischen Tradition, Träumen und Aufbruch erzählen dürfen, hat sicher auch mit Kalings eigener Lebensgeschichte zu tun. "Not Suitable For Work" ist einerseits eine klassische Romantic-Workplace-Comedy mit scharfen Dialogfeuerwerken und den üblich peinlichen Dilemmata, die Komödien-Plots nun mal aufrufen. Andererseits bietet sich auch ein warmherziger Blick auf jene Lebensphase, in der man versucht, cool und professionell rüberzukommen, während in einem drin das – verunsicherte – Leben tobt. Auch das sympathische Ensemble könnte dafür sorgen, dass man mehr aus diesen beiden Manhattan-WGs sehen möchte.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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