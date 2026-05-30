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So lebt der Vater von Sophia Thomalla abseits der Kameras

Bekannte Familie

So lebt der Vater von Sophia Thomalla abseits der Kameras

30.05.2026, 10.47 Uhr
von Pamela Haridi
Er gehört zur Familie Thomalla, steht aber kaum in der Öffentlichkeit. André Vetters wählte ein Leben abseits der Kameras – und macht genau das so interessant.
Simone Thomalla und Rene.
Simone Thomalla ist mit ihrem Rene glücklicher denn je. Aber wer ist eigentlich Sophias Vater?  Fotoquelle: 557291597

In der Familie Thomalla richten sich die Blicke meist auf Simone Thomalla und ihre Tochter Sophia. Deutlich seltener im Fokus steht André Vetters, Sophias leiblicher Vater. Statt das grelle Scheinwerferlicht zu suchen, entschied er sich bewusst für ein zurückgezogenes Leben fern von Boulevard, Blitzlicht und Fernsehglanz – mit der Theaterbühne als seinem künstlerischen Zuhause.

In den 1980-er Jahren hatte er seine ersten bekannten Auftritte in klassischen Werken wie „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. Sein Talent für dramatische, tiefgründige Rollen, die ihm als Darsteller sowohl körperliches als auch emotionales Können abverlangen, zeigte sich früh und machte ihn im Laufe seiner Karriere zu einem gefragten Ensemblemitglied. In welcher Rolle auch immer, sei es als tragischer Held, charismatischer Charakterdarsteller oder alberner Komiker, Vetters Spiel ist nie überzogen, sondern authentisch und feinfühlig.

Er zeigt, dass wahre Kunst nicht laut sein muss, um zu beeindrucken. Bis heute blieb er den „Brettern, die die Welt bedeuten“ treu. Während Simone Thomalla und später auch Tochter Sophia Thomalla den Weg in Richtung TV einschlugen, hielt sich André Vetters bewusst im Hintergrund. In großen Talkshows, auf roten Teppichen oder in Boulevard-Schlagzeilen sucht man ihn vergeblich. Er besetzt damit eine Kontrastposition, die ihn umso spannender macht.

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Simone Thomalla und André Vetters: Ihre Liebe, Ehe und Trennung

Kennengelernt haben sich Simone Thomalla und André Vetters 1988. Ein Jahr später kam Tochter Sophia zur Welt, 1991 folgte die Hochzeit. Leider hatte das klassische Familienmodell nicht dauerhaft Bestand, genauer gesagt bis zur Scheidung im Jahr 1995. Die Trennung verlief offenbar respektvoll und ohne öffentlich ausgetragene Konflikte – eine Größe, die im Umfeld ihrer prominenten Kollegen alles andere als selbstverständlich ist.



Bis heute scheint das Verhältnis zwischen den dreien von gegenseitiger Wertschätzung geprägt zu sein. Ein seltener gemeinsamer Schnappschuss aus dem Jahr 2022, den Simone Thomalla selbst veröffentlichte, zeigte Mutter, Vater und Tochter vereint. Der knappe, jedoch vielsagende Kommentar: „Mutter, Vater, Kind“ – versehen mit einem Herz.

Sophia Thomalla privat: Diese Männer prägten ihr Leben

Noch im Scheidungsjahr kamen sich Simone Thomalla und Schauspielkollege Sven Martinek näher. Er übernahm für Sophia die Vaterrolle. Sie trägt sogar ein Tattoo, welches Martinek gewidmet ist. Über den – offensichtlich gelungenen - Vaterersatz verriet Sophia Thomalla in einem „Bild“-Interview: „Ich wollte immer die Leute auf meiner Haut tragen, die mir sehr nahestehen. Sven gehört auch dazu, er war immer wie ein Vater für mich." Die Beziehung hielt vier Jahre und wurde schließlich vom 21 Jahre älteren Fußballmanager Rudi Assauer († 74) „abgelöst“.

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Auch er spielte eine prägende Rolle, denn für Sophia war der frühere Schalke-Manager zeitweise eine Art Ziehvater. In einem „Bild“-Interview beschrieb sie ihn als wichtigen Bezugspunkt in ihrer Jugend: „Auch wenn er stets arbeitete und meist nicht vor 10 Uhr abends zu Hause ankam, war er immer für mich da. Mehr als ich es wollte, muss ich im Nachhinein feststellen. Er hatte nämlich das große Los gezogen, mich in meiner Pubertät begleiten zu dürfen.

Die erste Zigarette, der erste Schluck Alkohol, die erste 6 in Mathe, der erste Besuch beim Direktor, der erste Freund, das erste Tattoo. Wenn er mich jetzt sehen würde, so zutätowiert wie ich bin, würde er wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, lachen und sagen: 'Ach du liebe Zeit. Gute Nacht, Maria!'“

André Vetters: Der stille Vater von Sophia Thomalla

André Vetters steht exemplarisch für jene raren Menschen im Hintergrund prominenter Biografien, ohne die vieles nicht erklärbar wäre. Er ist kein Medienstar, kein Talkshow-Gast und kein Dauerbrenner in den Schlagzeilen. Dafür ist er ein wichtiger, unverrückbarer Bestandteil von Sophia Thomallas Familiengeschichte. Seine Zurückhaltung macht ihn zu einer bemerkenswerten Figur im Umfeld einer der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands.

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